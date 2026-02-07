Медовый запах и ковёр из цветов: приём с лобулярией, который продлевает лето в саду

Лобулярия часто кажется знакомым цветком — многие уверены, что это обычный алиссум. Но у этих растений есть отличия, и если разобраться, выбрать нужный вариант для клумбы или балконного ящика станет проще. Лобулярия ценится за нежные оттенки, медовый аромат и удивительно долгое цветение.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain Яркие цветы в саду

Чем лобулярия отличается от алиссума

Когда-то оба растения относили к одному роду, но позже ботаники разделили их. К лобулярии обычно относят сорта с белыми, сиреневыми и розовыми цветками, а алиссум чаще имеет жёлтые или палевые оттенки.

Есть и более "техническое" различие: у алиссума на плодах простые волоски, а у лобулярии — двураздельные, прижатые. В быту эти детали редко проверяют, но в справочниках и каталогах они считаются важными.

Ботаническое описание и основные особенности растения

Лобулярия относится к семейству Крестоцветные (Капустные) и иногда называется газонницей. В роду осталось всего около пяти видов, распространённых в странах Средиземноморья и на островах этого региона. Среди них встречаются как однолетники, так и многолетние формы.

Растение образует компактные кустики высотой от 8 до 40 см. Побеги ветвятся от основания, листья небольшие, узкие и заострённые. Из-за опушения лобулярия выглядит слегка сероватой, что придаёт ей декоративность даже без цветков.

Мелкие цветки собраны в кистевидные соцветия и имеют типичное строение крестоцветных: четыре лепестка. После цветения образуются небольшие стручочки — именно они и дали растению название.

Лобулярия приморская — главный фаворит садоводов

Самый известный и распространённый вид — лобулярия приморская (Lobularia maritima). Родом она с Азорских и Канарских островов, где растёт на песчаных дюнах и каменистых грунтах.

Это однолетник высотой до 30 см, с опушёнными листьями и удлинёнными кистями соцветий. Цветки бывают белыми, розовыми или светло-фиолетовыми.

"Главная ценность приморской лобулярии — длительное цветение. Она украшает участок всё лето и может держаться до поздней осени. После стрижки куст быстро восстанавливается и снова формирует цветущие кисти.", — считает Агроном-консультант, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Сорта: какие варианты можно встретить чаще всего

Сортов у лобулярии много, и их удобно выбирать под разные задачи — бордюр, клумбу, кашпо или альпийскую горку.

Среди популярных компактных вариантов часто выделяют:

"Wise Risen' - куст до 35 см, крупные белые цветки.

"Schneesturm' - более низкий сорт, до 25 см.

"Violetkonigin' - миниатюрный куст 10-15 см, фиолетовый оттенок.

"Carpet of Snow' - белый ароматный сорт 12-15 см.

Есть и стелющиеся формы, которые создают эффект "ковра". Например, "Schneeteppich' и "Tiny Tim' - карликовые сорта с белыми цветками. Для любителей ярких красок подойдут "Rosie O'Day' (розовая) или "Kenigsteppih' (пурпурно-фиолетовая).

Интересно смотрятся пёстрые сорта с каймой на листьях и необычные расцветки вроде абрикосовой ("New Apricot') или лососевой ("Salmon').

Другие виды лобулярии

Помимо приморской, существуют и другие виды. Например, лобулярия канарская — многолетник, который считается эндемиком Канарских островов. Лобулярия ливийская — однолетнее растение высотой до 40 см с белыми цветками и более крупными плодами. Об этом сообщает 7dach.

Как выращивать лобулярию: от семян до клумбы

Лобулярия чаще всего размножается семенами. Чтобы получить цветение раньше, её высевают на рассаду в середине или конце марта.

Всходы появляются быстро — примерно через неделю. После подрастания сеянцы желательно распикировать в отдельные стаканчики или просторный ящик. Рассаду держат на максимально светлом окне, а высаживают в грунт обычно в конце мая.

Для посадки лучше выбрать солнечное место. Лобулярия любит открытые пространства и хорошо растёт в обычной садовой почве. Молодые растения высаживают на расстоянии около 20 см, чтобы кустики могли разрастись и образовать сплошной цветущий ковёр.

Уход за лобулярией: что важно помнить

Уход минимальный. В начале сезона полезны прополка и рыхление, чтобы молодые кустики не забивали сорняки.

Полив нужен в жару, но важно не переусердствовать: растение плохо переносит застой воды. Если кусты со временем теряют аккуратный вид, помогает обрезка — она омолаживает посадки и стимулирует повторное цветение. Лобулярия спокойно переносит лёгкие заморозки и продолжает цвести до поздней осени.

Где использовать лобулярию в саду

Лобулярия считается одним из лучших бордюрных однолетников. Белые сорта красиво подчёркивают яркие клумбы и хорошо смотрятся вдоль дорожек.

Она уместна на альпийской горке, в рокарии, в вазонах и балконных ящиках. Особенно ценят растение за медовый аромат, который в тёплые дни привлекает пчёл и других опылителей.

Лобулярия или алиссум

Лобулярия чаще выбирается ради нежных розовых и сиреневых оттенков, а алиссум обычно ассоциируется с жёлтым цветением. По форме кустов и принципам выращивания растения похожи, но лобулярия обычно даёт более воздушный "цветущий ковёр" и сильнее проявляет аромат в жаркую погоду.

Если нужен классический медоносный бордюр с белыми или сиреневыми кистями, лобулярия будет одним из самых удачных вариантов.

Плюсы и минусы лобулярии

У этого растения есть несколько заметных преимуществ, но и некоторые особенности стоит учитывать заранее.

Плюсы:

длительное цветение с лета до осени;

сильный приятный аромат;

подходит для бордюров и ковровых посадок;

легко восстанавливается после обрезки;

выращивается без сложной агротехники.

Минусы:

не любит переувлажнение;

при загущении цветёт хуже;

требует солнца для максимальной декоративности.

Советы по выращиванию лобулярии

Посейте семена на рассаду в конце марта или в грунт весной. Держите рассаду на солнечном окне и пикируйте при загущении. Высадите в открытый грунт в конце мая на светлый участок. Соблюдайте расстояние между кустами около 20 см. Поливайте умеренно, избегая застоя воды. Обрезайте кусты после первой волны цветения, чтобы стимулировать повторное.

Популярные вопросы о лобулярии

Как выбрать семена лобулярии, чтобы не купить алиссум?

Нужно смотреть на название рода в упаковке: Lobularia — это лобулярия, Alyssum — алиссум. Цвет тоже может подсказать: жёлтые сорта чаще относятся к алиссуму.

Сколько стоит вырастить лобулярию из семян?

Это один из самых бюджетных вариантов: достаточно пакетика семян и небольшого контейнера для рассады, а почва подойдёт обычная садовая.

Что лучше для бордюра — лобулярия или петуния?

Лобулярия более неприхотлива и быстрее образует ковёр, но петуния даёт крупные яркие цветы. Выбор зависит от желаемого эффекта.