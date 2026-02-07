Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Медовый запах и ковёр из цветов: приём с лобулярией, который продлевает лето в саду

Садоводство

Лобулярия часто кажется знакомым цветком — многие уверены, что это обычный алиссум. Но у этих растений есть отличия, и если разобраться, выбрать нужный вариант для клумбы или балконного ящика станет проще. Лобулярия ценится за нежные оттенки, медовый аромат и удивительно долгое цветение.

Яркие цветы в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Яркие цветы в саду

Чем лобулярия отличается от алиссума

Когда-то оба растения относили к одному роду, но позже ботаники разделили их. К лобулярии обычно относят сорта с белыми, сиреневыми и розовыми цветками, а алиссум чаще имеет жёлтые или палевые оттенки.

Есть и более "техническое" различие: у алиссума на плодах простые волоски, а у лобулярии — двураздельные, прижатые. В быту эти детали редко проверяют, но в справочниках и каталогах они считаются важными.

Ботаническое описание и основные особенности растения

Лобулярия относится к семейству Крестоцветные (Капустные) и иногда называется газонницей. В роду осталось всего около пяти видов, распространённых в странах Средиземноморья и на островах этого региона. Среди них встречаются как однолетники, так и многолетние формы.

Растение образует компактные кустики высотой от 8 до 40 см. Побеги ветвятся от основания, листья небольшие, узкие и заострённые. Из-за опушения лобулярия выглядит слегка сероватой, что придаёт ей декоративность даже без цветков.

Мелкие цветки собраны в кистевидные соцветия и имеют типичное строение крестоцветных: четыре лепестка. После цветения образуются небольшие стручочки — именно они и дали растению название.

Лобулярия приморская — главный фаворит садоводов

Самый известный и распространённый вид — лобулярия приморская (Lobularia maritima). Родом она с Азорских и Канарских островов, где растёт на песчаных дюнах и каменистых грунтах.

Это однолетник высотой до 30 см, с опушёнными листьями и удлинёнными кистями соцветий. Цветки бывают белыми, розовыми или светло-фиолетовыми.

"Главная ценность приморской лобулярии — длительное цветение. Она украшает участок всё лето и может держаться до поздней осени. После стрижки куст быстро восстанавливается и снова формирует цветущие кисти.", — считает Агроном-консультант, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Сорта: какие варианты можно встретить чаще всего

Сортов у лобулярии много, и их удобно выбирать под разные задачи — бордюр, клумбу, кашпо или альпийскую горку.

Среди популярных компактных вариантов часто выделяют:

  • "Wise Risen' - куст до 35 см, крупные белые цветки.
  • "Schneesturm' - более низкий сорт, до 25 см.
  • "Violetkonigin' - миниатюрный куст 10-15 см, фиолетовый оттенок.
  • "Carpet of Snow' - белый ароматный сорт 12-15 см.

Есть и стелющиеся формы, которые создают эффект "ковра". Например, "Schneeteppich' и "Tiny Tim' - карликовые сорта с белыми цветками. Для любителей ярких красок подойдут "Rosie O'Day' (розовая) или "Kenigsteppih' (пурпурно-фиолетовая).

Интересно смотрятся пёстрые сорта с каймой на листьях и необычные расцветки вроде абрикосовой ("New Apricot') или лососевой ("Salmon').

Другие виды лобулярии

Помимо приморской, существуют и другие виды. Например, лобулярия канарская — многолетник, который считается эндемиком Канарских островов. Лобулярия ливийская — однолетнее растение высотой до 40 см с белыми цветками и более крупными плодами. Об этом сообщает 7dach.

Как выращивать лобулярию: от семян до клумбы

Лобулярия чаще всего размножается семенами. Чтобы получить цветение раньше, её высевают на рассаду в середине или конце марта.

Всходы появляются быстро — примерно через неделю. После подрастания сеянцы желательно распикировать в отдельные стаканчики или просторный ящик. Рассаду держат на максимально светлом окне, а высаживают в грунт обычно в конце мая.

Для посадки лучше выбрать солнечное место. Лобулярия любит открытые пространства и хорошо растёт в обычной садовой почве. Молодые растения высаживают на расстоянии около 20 см, чтобы кустики могли разрастись и образовать сплошной цветущий ковёр.

Уход за лобулярией: что важно помнить

Уход минимальный. В начале сезона полезны прополка и рыхление, чтобы молодые кустики не забивали сорняки.

Полив нужен в жару, но важно не переусердствовать: растение плохо переносит застой воды. Если кусты со временем теряют аккуратный вид, помогает обрезка — она омолаживает посадки и стимулирует повторное цветение. Лобулярия спокойно переносит лёгкие заморозки и продолжает цвести до поздней осени.

Где использовать лобулярию в саду

Лобулярия считается одним из лучших бордюрных однолетников. Белые сорта красиво подчёркивают яркие клумбы и хорошо смотрятся вдоль дорожек.

Она уместна на альпийской горке, в рокарии, в вазонах и балконных ящиках. Особенно ценят растение за медовый аромат, который в тёплые дни привлекает пчёл и других опылителей.

Лобулярия или алиссум

Лобулярия чаще выбирается ради нежных розовых и сиреневых оттенков, а алиссум обычно ассоциируется с жёлтым цветением. По форме кустов и принципам выращивания растения похожи, но лобулярия обычно даёт более воздушный "цветущий ковёр" и сильнее проявляет аромат в жаркую погоду.

Если нужен классический медоносный бордюр с белыми или сиреневыми кистями, лобулярия будет одним из самых удачных вариантов.

Плюсы и минусы лобулярии

У этого растения есть несколько заметных преимуществ, но и некоторые особенности стоит учитывать заранее.

Плюсы:

  • длительное цветение с лета до осени;
  • сильный приятный аромат;
  • подходит для бордюров и ковровых посадок;
  • легко восстанавливается после обрезки;
  • выращивается без сложной агротехники.

Минусы:

  • не любит переувлажнение;
  • при загущении цветёт хуже;
  • требует солнца для максимальной декоративности.

Советы по выращиванию лобулярии

  1. Посейте семена на рассаду в конце марта или в грунт весной.
  2. Держите рассаду на солнечном окне и пикируйте при загущении.
  3. Высадите в открытый грунт в конце мая на светлый участок.
  4. Соблюдайте расстояние между кустами около 20 см.
  5. Поливайте умеренно, избегая застоя воды.
  6. Обрезайте кусты после первой волны цветения, чтобы стимулировать повторное.

Популярные вопросы о лобулярии

Как выбрать семена лобулярии, чтобы не купить алиссум?

Нужно смотреть на название рода в упаковке: Lobularia — это лобулярия, Alyssum — алиссум. Цвет тоже может подсказать: жёлтые сорта чаще относятся к алиссуму.

Сколько стоит вырастить лобулярию из семян?

Это один из самых бюджетных вариантов: достаточно пакетика семян и небольшого контейнера для рассады, а почва подойдёт обычная садовая.

Что лучше для бордюра — лобулярия или петуния?

Лобулярия более неприхотлива и быстрее образует ковёр, но петуния даёт крупные яркие цветы. Выбор зависит от желаемого эффекта.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
