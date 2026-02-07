Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков

Пышные махровые соцветия, напоминающие яркие помпоны, всё чаще украшают дачные клумбы и сразу притягивают взгляд. Эти растения выглядят эффектно, радуют длительным цветением и при этом не требуют сложного ухода. Именно поэтому декоративные подсолнечники уверенно набирают популярность у садоводов.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Декоративный подсолнечник

Чем декоративный подсолнечник отличается от привычного

Декоративные подсолнечники выводились не ради сбора семян, а исключительно ради внешней привлекательности. Их главная ценность — крупные, часто махровые соцветия с необычной формой и оттенками. Кусты выглядят аккуратно, хорошо ветвятся и подходят как для клумб, так и для контейнерного выращивания, что роднит их с другими декоративными растениями. В отличие от классических гигантов такие подсолнечники не затеняют участок и гармонично вписываются в цветники.

Особый интерес вызывают сорта с необычной фактурой лепестков. Они создают эффект объёмных цветочных шаров и сразу выделяются среди привычных однолетников. Их часто используют в миксбордерах, вдоль дорожек и как выразительный акцент рядом с газоном, сообщает NEWS. ru.

"С точки зрения биологии такие формы интересны тем, что селекция усилила декоративные признаки без потери жизнеспособности растения", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Ворошилов.

Самые эффектные сорта для участка

Одним из самых узнаваемых остаётся сорт "Плюшевый мишка". Его густомахровые соцветия насыщенного жёлтого цвета похожи на мягкие помпоны. Кусты обычно вырастают до 40-60 см, активно образуют боковые побеги и долго сохраняют декоративный вид.

Не менее выразителен сорт "Красное солнце". Его лепестки окрашены в глубокие бордовые тона, которые при определённом освещении кажутся почти чёрными. Растения достигают высоты 70-80 см, а цветение продолжается с середины лета до первых холодов. Оба сорта цветут дружно и создают эффект "солнечного ковра", заметного даже издалека.

Как добиться пышного цветения

Декоративные подсолнечники ценят за простоту агротехники. Их можно выращивать без рассады, что особенно удобно для дачников. Семена высевают сразу в открытый грунт, когда почва прогреется и минует риск заморозков — по тому же принципу, что и при выращивании однолетних цветов.

Растения предпочитают солнечные участки и лёгкие, хорошо дренированные почвы. Они устойчивы к засухе и не требуют частого полива, а минимальные подкормки помогают продлить цветение. В благоприятных условиях кусты быстро набирают силу и формируют бутоны уже к середине лета.

Сравнение декоративных подсолнечников и классических сортов

Обычные подсолнечники чаще выращивают ради семян и внушительных размеров. Они достигают роста выше человеческого роста, требуют больше пространства и не всегда подходят для небольших участков. Декоративные сорта, напротив, компактны, аккуратны и ориентированы на визуальный эффект.

Ещё одно важное отличие — продолжительность цветения. У декоративных форм оно более растянутое, а количество соцветий на одном растении заметно выше. Это делает их удачным выбором для клумб и садовых композиций.

Советы по выращиванию

Выберите солнечное место без застоя воды. Посейте семена в конце апреля или в мае прямо в грунт. Оставляйте между растениями расстояние 25-30 см. Поливайте умеренно, избегая переувлажнения. При желании внесите комплексное удобрение в начале бутонизации.

Популярные вопросы

Как выбрать сорт для небольшого участка?

Лучше отдавать предпочтение компактным сортам высотой до 60 см, таким как "Плюшевый мишка".

Сколько стоит выращивание декоративного подсолнечника?

Затраты минимальны и ограничиваются покупкой семян и, при необходимости, удобрений.

Что лучше: декоративный подсолнечник или другие однолетники?

Подсолнечник выигрывает за счёт длительного цветения и устойчивости к погодным условиям, но отлично сочетается и с другими цветами.