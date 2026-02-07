Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков

Пышные махровые соцветия, напоминающие яркие помпоны, всё чаще украшают дачные клумбы и сразу притягивают взгляд. Эти растения выглядят эффектно, радуют длительным цветением и при этом не требуют сложного ухода. Именно поэтому декоративные подсолнечники уверенно набирают популярность у садоводов.
Декоративные подсолнечники выводились не ради сбора семян, а исключительно ради внешней привлекательности. Их главная ценность — крупные, часто махровые соцветия с необычной формой и оттенками. Кусты выглядят аккуратно, хорошо ветвятся и подходят как для клумб, так и для контейнерного выращивания, что роднит их с другими декоративными растениями. В отличие от классических гигантов такие подсолнечники не затеняют участок и гармонично вписываются в цветники.
Особый интерес вызывают сорта с необычной фактурой лепестков. Они создают эффект объёмных цветочных шаров и сразу выделяются среди привычных однолетников. Их часто используют в миксбордерах, вдоль дорожек и как выразительный акцент рядом с газоном, сообщает NEWS. ru.
"С точки зрения биологии такие формы интересны тем, что селекция усилила декоративные признаки без потери жизнеспособности растения", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Ворошилов.
Одним из самых узнаваемых остаётся сорт "Плюшевый мишка". Его густомахровые соцветия насыщенного жёлтого цвета похожи на мягкие помпоны. Кусты обычно вырастают до 40-60 см, активно образуют боковые побеги и долго сохраняют декоративный вид.
Не менее выразителен сорт "Красное солнце". Его лепестки окрашены в глубокие бордовые тона, которые при определённом освещении кажутся почти чёрными. Растения достигают высоты 70-80 см, а цветение продолжается с середины лета до первых холодов. Оба сорта цветут дружно и создают эффект "солнечного ковра", заметного даже издалека.
Декоративные подсолнечники ценят за простоту агротехники. Их можно выращивать без рассады, что особенно удобно для дачников. Семена высевают сразу в открытый грунт, когда почва прогреется и минует риск заморозков — по тому же принципу, что и при выращивании однолетних цветов.
Растения предпочитают солнечные участки и лёгкие, хорошо дренированные почвы. Они устойчивы к засухе и не требуют частого полива, а минимальные подкормки помогают продлить цветение. В благоприятных условиях кусты быстро набирают силу и формируют бутоны уже к середине лета.
Обычные подсолнечники чаще выращивают ради семян и внушительных размеров. Они достигают роста выше человеческого роста, требуют больше пространства и не всегда подходят для небольших участков. Декоративные сорта, напротив, компактны, аккуратны и ориентированы на визуальный эффект.
Ещё одно важное отличие — продолжительность цветения. У декоративных форм оно более растянутое, а количество соцветий на одном растении заметно выше. Это делает их удачным выбором для клумб и садовых композиций.
Лучше отдавать предпочтение компактным сортам высотой до 60 см, таким как "Плюшевый мишка".
Затраты минимальны и ограничиваются покупкой семян и, при необходимости, удобрений.
Подсолнечник выигрывает за счёт длительного цветения и устойчивости к погодным условиям, но отлично сочетается и с другими цветами.
