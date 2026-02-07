Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков

Садоводство

Пышные махровые соцветия, напоминающие яркие помпоны, всё чаще украшают дачные клумбы и сразу притягивают взгляд. Эти растения выглядят эффектно, радуют длительным цветением и при этом не требуют сложного ухода. Именно поэтому декоративные подсолнечники уверенно набирают популярность у садоводов.

Декоративный подсолнечник
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Декоративный подсолнечник

Чем декоративный подсолнечник отличается от привычного

Декоративные подсолнечники выводились не ради сбора семян, а исключительно ради внешней привлекательности. Их главная ценность — крупные, часто махровые соцветия с необычной формой и оттенками. Кусты выглядят аккуратно, хорошо ветвятся и подходят как для клумб, так и для контейнерного выращивания, что роднит их с другими декоративными растениями. В отличие от классических гигантов такие подсолнечники не затеняют участок и гармонично вписываются в цветники.

Особый интерес вызывают сорта с необычной фактурой лепестков. Они создают эффект объёмных цветочных шаров и сразу выделяются среди привычных однолетников. Их часто используют в миксбордерах, вдоль дорожек и как выразительный акцент рядом с газоном, сообщает NEWS. ru.

"С точки зрения биологии такие формы интересны тем, что селекция усилила декоративные признаки без потери жизнеспособности растения", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Ворошилов.

Самые эффектные сорта для участка

Одним из самых узнаваемых остаётся сорт "Плюшевый мишка". Его густомахровые соцветия насыщенного жёлтого цвета похожи на мягкие помпоны. Кусты обычно вырастают до 40-60 см, активно образуют боковые побеги и долго сохраняют декоративный вид.

Не менее выразителен сорт "Красное солнце". Его лепестки окрашены в глубокие бордовые тона, которые при определённом освещении кажутся почти чёрными. Растения достигают высоты 70-80 см, а цветение продолжается с середины лета до первых холодов. Оба сорта цветут дружно и создают эффект "солнечного ковра", заметного даже издалека.

Как добиться пышного цветения

Декоративные подсолнечники ценят за простоту агротехники. Их можно выращивать без рассады, что особенно удобно для дачников. Семена высевают сразу в открытый грунт, когда почва прогреется и минует риск заморозков — по тому же принципу, что и при выращивании однолетних цветов.

Растения предпочитают солнечные участки и лёгкие, хорошо дренированные почвы. Они устойчивы к засухе и не требуют частого полива, а минимальные подкормки помогают продлить цветение. В благоприятных условиях кусты быстро набирают силу и формируют бутоны уже к середине лета.

Сравнение декоративных подсолнечников и классических сортов

Обычные подсолнечники чаще выращивают ради семян и внушительных размеров. Они достигают роста выше человеческого роста, требуют больше пространства и не всегда подходят для небольших участков. Декоративные сорта, напротив, компактны, аккуратны и ориентированы на визуальный эффект.

Ещё одно важное отличие — продолжительность цветения. У декоративных форм оно более растянутое, а количество соцветий на одном растении заметно выше. Это делает их удачным выбором для клумб и садовых композиций.

Советы по выращиванию

  1. Выберите солнечное место без застоя воды.
  2. Посейте семена в конце апреля или в мае прямо в грунт.
  3. Оставляйте между растениями расстояние 25-30 см.
  4. Поливайте умеренно, избегая переувлажнения.
  5. При желании внесите комплексное удобрение в начале бутонизации.

Популярные вопросы

Как выбрать сорт для небольшого участка?

Лучше отдавать предпочтение компактным сортам высотой до 60 см, таким как "Плюшевый мишка".

Сколько стоит выращивание декоративного подсолнечника?

Затраты минимальны и ограничиваются покупкой семян и, при необходимости, удобрений.

Что лучше: декоративный подсолнечник или другие однолетники?

Подсолнечник выигрывает за счёт длительного цветения и устойчивости к погодным условиям, но отлично сочетается и с другими цветами.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад цветы огород растения
Новости Все >
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Вчера в зале консерватории случилось необыкновенное происшествие: публика собралась смотреть... босячку Айседору Дункан — писала газета Русский голос 7 февраля 1905 года
Зима раскрыла фаворита: один вид спорта оказался полезнее всех привычных
Татарстан тонет в нефти, но бензин лишь дорожает: скрытая логика рынка
Жилищный тупик региона: взрослые сироты в Омской области остаются без квартир годами
Европейские Мальдивы без толп туристов: направление, где море ещё не стало конвейером
Сакура зацвела проблемами: фестиваль у Фудзи пустил корни в жизнь горожан
Ромео и Джульетту сыграют в Молодежном театре на родных языках его актеров
В День всех влюбленных Театр на Трубной представить премьеру Не любишь, ну и пусть
Угроза для всей семьи: эти человеческие болезни легко подхватывают питомцы
Сейчас читают
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Цветы-хамелеоны, которые не знают скуки: топ-7 гортензий с меняющимися оттенками
Садоводство, цветоводство
Цветы-хамелеоны, которые не знают скуки: топ-7 гортензий с меняющимися оттенками
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Садоводство, цветоводство
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Популярное
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита

Обычная корица помогает защитить комнатные растения от грибков и улучшить их состояние уже через несколько дней при правильном и умеренном применении.

Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне
Пирамиды больше не загадка: под Сахарой нашли след, который меняет историю Египта
Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова Зарядка электрокара от бабушки до турбо: как заправить автомобиль и не угробить дорогую батарею Сергей Милешкин
Сладость, что спасает ночью: ешьте, сколько влезет — фигура даже не заметит подвоха
Семейный хит за копейки: нежный пирог, который съедят раньше, чем вы подадите чай
Бумажный тигр с реактивным хвостом: ракеты Фламинго заблудились на пути к ядерному полигону РФ
Бумажный тигр с реактивным хвостом: ракеты Фламинго заблудились на пути к ядерному полигону РФ
Последние материалы
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
Недорогая лазанья с идеальными слоями: один приём делает её безупречной
Модно, сладко и без проверки возраста: чем оборачивается тренд сухих энергетиков
Солянка без тяжести: куриный вариант с быстрым бульоном стал любимцем зимы
Капли на листьях — не безобидный блеск: как роса поит растения, но запускает болезни
Искусственный мех вышел из моды: какая экоодежда стала новым символом зимнего стиля
Густой, пряный и домашний: модный суп с фаршем и лапшой согревает с первой ложки
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Вчера в зале консерватории случилось необыкновенное происшествие: публика собралась смотреть... босячку Айседору Дункан — писала газета Русский голос 7 февраля 1905 года
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.