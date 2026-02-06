Цветок даёт понять, что терпеть больше не будет: знак виден сразу, но замечают не все

Комнатные растения подают вполне понятные сигналы, когда им становится тесно в старом горшке. Игнорировать их не стоит: своевременная пересадка помогает избежать проблем с ростом и здоровьем цветка. О том, как распознать момент, когда растение нуждается в обновлении условий.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пересадка комнатного растения

Когда растение требует пересадки

Один из самых очевидных признаков — корни, выглядывающие из дренажных отверстий. Это означает, что растение переросло свой горшок и корневой системе уже не хватает пространства. Ещё один сигнал — слишком быстрое высыхание почвы после полива: при большом количестве корней цветку требуется больше влаги.

Эксперты также советуют обратить внимание на состояние грунта. Если земляной ком стал плотным и плохо пропускает воду, это говорит о необходимости его замены. Обычно плановую пересадку проводят весной, в период активного роста, однако при наличии таких признаков процедуру рекомендуют выполнять независимо от сезона.

Выбор горшка и грунта

Новый горшок должен быть лишь немного больше прежнего — увеличение диаметра не должно превышать 4 см. Слишком просторная ёмкость может привести к закисанию почвы и загниванию корней. Пересадка всегда предполагает полное обновление грунта, а его тип подбирается с учётом вида растения.

Большинству комнатных цветов подходит универсальный грунт, однако есть исключения. Кактусам необходим рыхлый субстрат с большим количеством песка, орхидеям — специальная кора, а азалиям — кислый грунт. Использовать землю с дачного участка специалисты не рекомендуют из-за риска вредителей и болезней.

Как правильно пересаживать растение

Перед пересадкой цветок советуют обильно полить за несколько часов — это снижает стресс и облегчает извлечение корней. Новый горшок достаточно промыть водой, после чего на дно укладывают слой керамзита и немного свежей почвы. Растение аккуратно вынимают, осматривают корни и удаляют повреждённые участки.

"За несколько часов до пересадки растение рекомендуется обильно полить — это облегчает извлечение корневого кома и снижает стресс", — пояснили специалисты.

При необходимости срезы обрабатывают Корневином, а слишком плотный корневой клубок допускается слегка надрезать.

Уход после пересадки

Растение устанавливают по центру горшка, засыпают грунтом до уровня корней и оставляют около 2 см до края для полива. После процедуры цветок снова поливают и на первую неделю убирают в светлое место без прямых солнечных лучей. Удобрения в этот период не применяются.

"Питательных веществ в свежем грунте растению, как правило, хватает как минимум на месяц", — отметили эксперты.

При пожелтении листьев допустимо аккуратное опрыскивание стимуляторами роста, такими как Циркон или Эпин.

Альтернатива пересадке

Более щадящим способом считается перевалка, при которой корневую систему не тревожат. Растение переносят в новый горшок вместе со старым комом земли, добавляя свежий грунт только по краям. Этот вариант особенно подходит для цветущих и молодых растений и снижает риск стресса, сообщает Газета.Ru.