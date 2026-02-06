Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока

Чтобы собрать первые спелые помидоры уже в начале июня, часть ультраранних и раннеспелых сортов можно посеять на рассаду в самые первые дни февраля. Такой способ подходит тем, кто выращивает растения дома — на подоконнике, где важно избежать вытягивания и слабого стебля. Ранний старт позволяет получить крепкие кусты раньше обычного.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов is licensed under publiс domain Помидоры на ветке

Какие сорта томатов лучше подходят для ранней рассады

Для посева в феврале лучше выбирать штамбовые низкорослые томаты с укороченными междоузлиями. Они меньше вытягиваются, устойчивее переносят нехватку света и дольше остаются компактными.

"Рассаду обычно выращивают в комнатных условиях, на подоконнике. Лучше всего подходят штамбовые низкорослые томаты с укороченными междоузлиями. Они практически не вытягиваются, спокойно переносят недостаток света и долго сохраняют компактную форму. Именно такие сорта считаю оптимальными для получения сверхраннего урожая", — советует агроном Павел Лагута.

Среди удачных сортов он называет Бушмен, Дрова, Роза ветров, Фитофтороустойчивый (Фитоус), Ренет, Таймыр, Иоген, Тайяна и Бурштин. Также перспективным вариантом для ранней продукции могут быть черенки комнатных томатов.

Что понадобится для посева

Для рассады удобно использовать ящики высотой около 10 см. Длина может быть любой, а ширину подбирают так, чтобы емкость свободно размещалась на подоконнике. Рекомендовано застелить дно пленкой, затем добавить слой полностью перепревшего перегноя около 1 см. Сверху засыпается почва так, чтобы до края оставалось 4-5 мм.

Какой грунт выбрать

Лучше всего подходит почва из сада или лесополосы, где раньше не выращивались пасленовые культуры. Особенно ценится земля из-под акации. Верхний слой можно снять, а использовать грунт с глубины 10-30 см: он обычно рыхлый, содержит меньше патогенов и богат органикой.

Как правильно сеять семена

За двое суток до посева грунт желательно пролить теплой водой с жидким удобрением на основе биогумуса. Затем в ящике делают бороздки глубиной 1-1,5 см с интервалом 6-7 см. Семена раскладывают через 2 см, а после появления всходов прореживают, увеличивая расстояние до 4 см.

После посева бороздки засыпают землей и аккуратно выравнивают поверхность. Поливать лучше из распылителя теплой водой. Чтобы не перепутать сорта, желательно сеять один сорт в один ящик или разделять рядки перегородками с бирками. До появления ростков емкости накрывают стеклом или пакетом и держат в тепле при температуре 20-28 градусов. Ставить ящики на подоконник сразу не стоит — сквозняки могут ухудшить прорастание. Об этом сообщает aif.

Уход за рассадой

Обычно первые всходы появляются на 3-5 день, но старые семена могут прорастать до двух недель. После появления ростков укрытие снимают и переносят ящики на свет.

"Чтобы растения не наклонялись к окну, емкости полезно разворачивать каждые 1-2 дня. Пикировку низкорослых сортов не применяют: в фазе 1-2 настоящих листьев подсыпают грунт до семядолей, что стимулирует рост корней."- считает Агроном-консультант, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Полив, подкормка и пересадка

Полив проводят только после подсыхания верхнего слоя почвы — это снижает риск черной ножки. Подкормки можно совмещать с поливом: добавлять минеральное удобрение для рассады на основе биогумуса в половинной дозе раз в 7-10 дней.

Когда сеять томаты для летнего урожая

Технология выращивания низкорослых томатов остается одинаковой, отличается лишь срок посева. Для летне-осеннего урожая сорта можно сеять с середины апреля. В конце мая рассаду переносят в парники, чтобы растения окрепли и были готовы к высадке.

Советы по посеву томатов

Выберите ультраранний низкорослый сорт. Подготовьте ящик высотой около 10 см. Засыпьте перепревший перегной и качественный грунт. Пролейте почву водой с биогумусом. Посейте семена в бороздки глубиной 1-1,5 см. Накройте емкость и держите в тепле. После всходов перенесите на подоконник. Поливайте умеренно и подкармливайте раз в 7-10 дней. За неделю до высадки начните закаливание.

Популярные вопросы о ранней рассаде томатов

Нужно ли подсвечивать рассаду в феврале?

При коротком световом дне подсветка помогает избежать вытягивания и сделать кусты крепче.

Можно ли обойтись без пикировки?

Да, низкорослые сорта можно выращивать без пикировки, подсыпая землю до семядольных листьев.

Как понять, что рассада готова к высадке?

Она должна иметь крепкий стебель, развитую корневую систему и несколько настоящих листьев.