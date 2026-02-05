От чёрного бархата до розового зефира: многолетники с листвой невероятной красоты

Если хочется, чтобы сад выглядел ярко и необычно, но при этом не требовал постоянного ухода, стоит обратить внимание не только на цветущие растения. Некоторые декоративные многолетники ценятся прежде всего за эффектную листву: они сохраняют форму весь сезон, спокойно переносят прохладу и могут выглядеть даже выразительнее, чем классические розы.
Колеус многие по привычке воспринимают как комнатное растение, но в саду он раскрывается по-настоящему эффектно. Его листья напоминают экзотические тропические культуры и создают впечатление, будто участок оформляли профессиональные ландшафтные дизайнеры.
"Современные сорта колеуса отличаются невероятной палитрой: от лаймового и розового до тёмно-фиолетового и почти чёрного. Особенно выигрышно он смотрится в миксбордерах, на переднем плане клумб и в кашпо у террасы."- считает Ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. ru Анна Романовна Беспалова.
При этом колеус растёт очень быстро. Даже небольшой черенок способен всего за пару недель превратиться в аккуратный куст до 40 сантиметров, что удобно для тех, кто хочет быстро "закрыть" пустые зоны на участке. Колеус считается многолетником, но в открытом грунте он редко зимует. Обычно его выращивают один сезон, а осенью сохраняют черенки для посадки на следующий год.
Гейхера давно получила репутацию королевы декоративной листвы. Этот многолетник ценят за компактный куст, который держит форму с весны до поздней осени, а также за необычные оттенки листьев. Гейхеры бывают серебристыми, карамельными, винными, шоколадными и даже почти чёрными. Благодаря этому растение отлично работает как "фон" для цветущих культур и придаёт клумбе сложность и глубину, даже если рядом нет ярких бутонов.
Ещё одно преимущество — неприхотливость. Гейхера спокойно переносит морозы, не требует ежегодной пересадки и может расти на одном месте много лет. Лучше всего она чувствует себя в полутени или при рассеянном освещении, что делает её удобным вариантом для садов с деревьями и тенистыми зонами.
Бруннера — находка для тех, у кого в саду много тени. Её крупные листья с серебристым оттенком выглядят свежо и благородно весь сезон, а весной растение украшает участок россыпью нежных голубых цветков. Главное достоинство бруннеры в том, что она декоративна даже тогда, когда не цветёт. Поэтому её часто используют для оформления дорожек, тенистых уголков сада, зон у заборов и северных сторон участка.
Бруннера почти не болеет, хорошо переносит холода и способна годами расти без пересадки. Это один из самых "ленивых" многолетников, который подходит тем, кто хочет красивый сад без постоянной возни с удобрениями и пересадками.
Колеус подойдёт тем, кто хочет максимально яркие оттенки и быстрый эффект, но готов обновлять посадки каждый сезон или сохранять растение черенкованием. Гейхера считается универсальным вариантом: она морозостойкая, декоративная весь год и хорошо комбинируется с любыми цветами. Бруннера станет лучшим решением для тенистых мест, где большинство садовых растений выглядит уныло и вытягивается.
Такие растения часто выбирают вместо привычных цветов, потому что они создают эффектный вид без сложных условий выращивания. Но у них есть и свои особенности.
Плюсы:
Минусы:
Да, но чаще всего он используется как сезонное растение. При наступлении холодов его либо убирают, либо сохраняют черенки дома.
Для плотной тени более подходящей считается бруннера, так как она лучше переносит недостаток света и остаётся декоративной весь сезон.
Обычно 5-7 лет, а при периодическом омоложении куст может сохранять декоративность и дольше.
