Сергей Михеев

От чёрного бархата до розового зефира: многолетники с листвой невероятной красоты

Садоводство

Если хочется, чтобы сад выглядел ярко и необычно, но при этом не требовал постоянного ухода, стоит обратить внимание не только на цветущие растения. Некоторые декоративные многолетники ценятся прежде всего за эффектную листву: они сохраняют форму весь сезон, спокойно переносят прохладу и могут выглядеть даже выразительнее, чем классические розы.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Колеус: яркая листва, которая моментально преображает клумбу

Колеус многие по привычке воспринимают как комнатное растение, но в саду он раскрывается по-настоящему эффектно. Его листья напоминают экзотические тропические культуры и создают впечатление, будто участок оформляли профессиональные ландшафтные дизайнеры.

"Современные сорта колеуса отличаются невероятной палитрой: от лаймового и розового до тёмно-фиолетового и почти чёрного. Особенно выигрышно он смотрится в миксбордерах, на переднем плане клумб и в кашпо у террасы."- считает Ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. ru Анна Романовна Беспалова.

При этом колеус растёт очень быстро. Даже небольшой черенок способен всего за пару недель превратиться в аккуратный куст до 40 сантиметров, что удобно для тех, кто хочет быстро "закрыть" пустые зоны на участке. Колеус считается многолетником, но в открытом грунте он редко зимует. Обычно его выращивают один сезон, а осенью сохраняют черенки для посадки на следующий год.

Гейхера: многолетник, который делает сад "дороже" на вид

Гейхера давно получила репутацию королевы декоративной листвы. Этот многолетник ценят за компактный куст, который держит форму с весны до поздней осени, а также за необычные оттенки листьев. Гейхеры бывают серебристыми, карамельными, винными, шоколадными и даже почти чёрными. Благодаря этому растение отлично работает как "фон" для цветущих культур и придаёт клумбе сложность и глубину, даже если рядом нет ярких бутонов.

Ещё одно преимущество — неприхотливость. Гейхера спокойно переносит морозы, не требует ежегодной пересадки и может расти на одном месте много лет. Лучше всего она чувствует себя в полутени или при рассеянном освещении, что делает её удобным вариантом для садов с деревьями и тенистыми зонами.

Бруннера крупнолистная: идеальный вариант для тенистого участка

Бруннера — находка для тех, у кого в саду много тени. Её крупные листья с серебристым оттенком выглядят свежо и благородно весь сезон, а весной растение украшает участок россыпью нежных голубых цветков. Главное достоинство бруннеры в том, что она декоративна даже тогда, когда не цветёт. Поэтому её часто используют для оформления дорожек, тенистых уголков сада, зон у заборов и северных сторон участка.

Бруннера почти не болеет, хорошо переносит холода и способна годами расти без пересадки. Это один из самых "ленивых" многолетников, который подходит тем, кто хочет красивый сад без постоянной возни с удобрениями и пересадками. Об этом сообщает издание "Главное".

Сравнение: колеус, гейхера и бруннера — что выбрать для сада

Колеус подойдёт тем, кто хочет максимально яркие оттенки и быстрый эффект, но готов обновлять посадки каждый сезон или сохранять растение черенкованием. Гейхера считается универсальным вариантом: она морозостойкая, декоративная весь год и хорошо комбинируется с любыми цветами. Бруннера станет лучшим решением для тенистых мест, где большинство садовых растений выглядит уныло и вытягивается.

Плюсы и минусы декоративных многолетников с необычной листвой

Такие растения часто выбирают вместо привычных цветов, потому что они создают эффектный вид без сложных условий выращивания. Но у них есть и свои особенности.

Плюсы:

  • сохраняют декоративность весь сезон, даже без цветения;
  • хорошо сочетаются с клумбами, бордюрами и садовыми дорожками;
  • многие виды выдерживают морозы и подходят для регионов с холодными зимами;
  • создают "экзотический" эффект без редких тропических культур.

Минусы:

  • некоторые, как колеус, не зимуют в открытом грунте;
  • яркие сорта могут хуже переносить прямое солнце;
  • в тени цветение у декоративных культур часто выражено слабее, чем листва.

Советы по выбору многолетников для красивого сада

  1. Оцените освещённость: колеусу чаще подходит солнце или лёгкая полутень, гейхере — рассеянный свет, бруннере — тень.
  2. Учитывайте климат: если зимы суровые, лучше делать ставку на гейхеру и бруннеру.
  3. Продумайте композицию: декоративная листва хорошо смотрится рядом с цветущими культурами, хвойниками и почвопокровниками.
  4. Не перегружайте клумбу: лучше выбрать 2-3 акцента и дополнить их нейтральными растениями.
  5. Используйте кашпо: колеус особенно выигрышно смотрится в контейнерных посадках на веранде или у входа.

Популярные вопросы о декоративных многолетниках для сада

Можно ли выращивать колеус в открытом грунте в России?

Да, но чаще всего он используется как сезонное растение. При наступлении холодов его либо убирают, либо сохраняют черенки дома.

Что лучше выбрать для тенистого участка: гейхеру или бруннеру?

Для плотной тени более подходящей считается бруннера, так как она лучше переносит недостаток света и остаётся декоративной весь сезон.

Сколько лет может расти гейхера на одном месте?

Обычно 5-7 лет, а при периодическом омоложении куст может сохранять декоративность и дольше.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
