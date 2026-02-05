Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Розовый снег вместо лепестков: сакура превращает обычный участок в философию ханами

Сакура у многих ассоциируется с весенней Японией, когда парки превращаются в бело-розовые "облака". В это время люди устраивают пикники под деревьями и любуются цветением — традиция ханами существует веками. Но сакуру можно выращивать не только в Азии: некоторые виды успешно приживаются и в российских садах. Об этом рассказывают садоводческие издания и питомники.

Цветение сакуры
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова is licensed under publiс domain
Цветение сакуры

Что на самом деле называют сакурой

Сакура — не одно дерево, а общее название декоративных видов вишни из рода сливы. Их выращивают ради цветения, которое обычно длится 7-14 дней, а у отдельных сортов может растягиваться почти на месяц. Плоды чаще всего мелкие и несъедобные, а иногда не образуются вовсе.

"В Японии сакура считается символом быстротечности жизни: цветы быстро осыпаются, оставляя на земле "ковры" лепестков.", — считает Специалист по защите растений, обозреватель Pravda. ru Андрей Николаевич Зорин.

Самые популярные виды сакуры

Самая известная — вишня мелкопильчатая. Это быстрорастущее дерево высотой до 8-10 метров с глянцевой корой и крупными махровыми цветами белого или ярко-розового оттенка. Цветение обычно начинается в середине апреля и продолжается от 10 дней до нескольких недель.

Горная сакура, или ямадзакура, считается одним из древнейших видов. Ее светло-розовые цветы распускаются одновременно с бронзовыми листьями и держатся около двух недель.

Эдосская сакура "сомэй ёсино" стала главным символом японской весны. Она зацветает в апреле-мае еще до появления листвы, создавая эффект нежного облака.

Колокольчатая сакура отличается небольшим ростом и поникающими ярко-розовыми цветками, напоминающими колокольчики. Она часто открывает сезон цветения одной из первых.

Для холодных регионов интересна короткощетинистая сакура, выдерживающая морозы до -29 градусов. Также популярна остропильчатая сакура, ценящаяся за зимостойкость и пышное майское цветение.

Сакура Саржента встречается на Дальнем Востоке России и отличается насыщенными розово-красными соцветиями. Железистая вишня — компактный куст до 1,5 метра с махровыми цветами, который часто называют "северной сакурой".

Когда сакура цветет в Японии

Сезон цветения в Японии может длиться почти два месяца. На Окинаве сакура распускается уже в феврале, в Токио пик приходится на конец марта и апрель, а на Хоккайдо цветение начинается только в мае. Существует сорт "Шикидзакура", который цветет дважды в год — весной и осенью. Его называют "сакурой четырех сезонов".

Какие сакуры подходят для российских садов

Сакура может расти и в России, если выбрать морозостойкие виды и сорта. В садах выращивают мелкопильчатую, остропильчатую, железистую, короткощетинистую сакуру и сакуру Саржента. Современные питомники предлагают сорта, рассчитанные на умеренный климат.

Популярные сорта для участка

  • "Широфуген" вырастает до 4-5 метров, имеет раскидистую крону и выдерживает морозы до -29°C.
  • "Ошидори" — компактный сорт, цветущий долго и выдерживающий до -34°C.
  • "Койо-но-Май" отличается шаровидной кроной и нежными розовыми цветами.
  • "Альба Плена" радует белыми махровыми цветами в конце мая.
  • "Розеа Плена" имеет поникающие ветви и густомахровое цветение.
  • "Канзан" известен крупными пурпурно-розовыми цветами и подходит для выращивания при укрытии на зиму.

Условия выращивания: что нужно сакуре

Сакура требует условий, похожих на вишню или сливу. Для посадки лучше выбирать солнечное место на возвышении, защищенное от холодного ветра. Почва должна быть рыхлой, плодородной и нейтральной, с хорошим дренажом.

Полив нужен щедрый, но нечастый. Весной и осенью вносят подкормки, а обрезка помогает формировать крону. В первые годы приствольный круг мульчируют торфом, а ствол утепляют укрывным материалом.

Популярные вопросы о сакуре в российских садах

Можно ли вырастить сакуру в средней полосе России?

Да, если выбирать зимостойкие виды и сорта, особенно железистую или короткощетинистую.

Сколько стоит саженец сакуры?

Цена зависит от сорта и размера: кустовые формы дешевле, крупные деревья дороже.

Нужно ли укрывать сакуру на зиму?

Молодые растения желательно укрывать, взрослые морозостойкие сорта зимуют легче.

Сакура может стать украшением участка, если правильно выбрать сорт и обеспечить подходящий уход.

