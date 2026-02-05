Розовый снег вместо лепестков: сакура превращает обычный участок в философию ханами

Сакура у многих ассоциируется с весенней Японией, когда парки превращаются в бело-розовые "облака". В это время люди устраивают пикники под деревьями и любуются цветением — традиция ханами существует веками. Но сакуру можно выращивать не только в Азии: некоторые виды успешно приживаются и в российских садах. Об этом рассказывают садоводческие издания и питомники.
Сакура — не одно дерево, а общее название декоративных видов вишни из рода сливы. Их выращивают ради цветения, которое обычно длится 7-14 дней, а у отдельных сортов может растягиваться почти на месяц. Плоды чаще всего мелкие и несъедобные, а иногда не образуются вовсе.
"В Японии сакура считается символом быстротечности жизни: цветы быстро осыпаются, оставляя на земле "ковры" лепестков.", — считает Специалист по защите растений, обозреватель Pravda. ru Андрей Николаевич Зорин.
Самая известная — вишня мелкопильчатая. Это быстрорастущее дерево высотой до 8-10 метров с глянцевой корой и крупными махровыми цветами белого или ярко-розового оттенка. Цветение обычно начинается в середине апреля и продолжается от 10 дней до нескольких недель.
Горная сакура, или ямадзакура, считается одним из древнейших видов. Ее светло-розовые цветы распускаются одновременно с бронзовыми листьями и держатся около двух недель.
Эдосская сакура "сомэй ёсино" стала главным символом японской весны. Она зацветает в апреле-мае еще до появления листвы, создавая эффект нежного облака.
Колокольчатая сакура отличается небольшим ростом и поникающими ярко-розовыми цветками, напоминающими колокольчики. Она часто открывает сезон цветения одной из первых.
Для холодных регионов интересна короткощетинистая сакура, выдерживающая морозы до -29 градусов. Также популярна остропильчатая сакура, ценящаяся за зимостойкость и пышное майское цветение.
Сакура Саржента встречается на Дальнем Востоке России и отличается насыщенными розово-красными соцветиями. Железистая вишня — компактный куст до 1,5 метра с махровыми цветами, который часто называют "северной сакурой".
Сезон цветения в Японии может длиться почти два месяца. На Окинаве сакура распускается уже в феврале, в Токио пик приходится на конец марта и апрель, а на Хоккайдо цветение начинается только в мае. Существует сорт "Шикидзакура", который цветет дважды в год — весной и осенью. Его называют "сакурой четырех сезонов".
Сакура может расти и в России, если выбрать морозостойкие виды и сорта. В садах выращивают мелкопильчатую, остропильчатую, железистую, короткощетинистую сакуру и сакуру Саржента. Современные питомники предлагают сорта, рассчитанные на умеренный климат.
Сакура требует условий, похожих на вишню или сливу. Для посадки лучше выбирать солнечное место на возвышении, защищенное от холодного ветра. Почва должна быть рыхлой, плодородной и нейтральной, с хорошим дренажом.
Полив нужен щедрый, но нечастый. Весной и осенью вносят подкормки, а обрезка помогает формировать крону. В первые годы приствольный круг мульчируют торфом, а ствол утепляют укрывным материалом.
Да, если выбирать зимостойкие виды и сорта, особенно железистую или короткощетинистую.
Цена зависит от сорта и размера: кустовые формы дешевле, крупные деревья дороже.
Молодые растения желательно укрывать, взрослые морозостойкие сорта зимуют легче.
Сакура может стать украшением участка, если правильно выбрать сорт и обеспечить подходящий уход.
