Ольга Семёнова

Посадили рядом — потеряли лаванду: опасные соседи для фиолетовых кустов

Садоводство

Лаванда кажется универсальным растением — ароматная, выносливая и декоративная. Многие уверены, что она легко уживётся с любыми соседями, но практика показывает обратное. Неправильно подобранные растения рядом ослабляют кусты, нарушают условия роста и часто приводят к потере цветения. Такие ошибки особенно распространены при смешанных посадках в декоративных садах. Об этом сообщает actualno. com.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что нужно лаванде для полноценного роста

Чтобы понять, с кем лаванда не уживается, важно учитывать её природные требования. Большинство сортов происходят из Средиземноморья и привыкли к солнцу, воздуху и сухой почве. Растению необходимо полное освещение и хорошо дренированный грунт со слабощелочной реакцией.

Лаванда плохо переносит застой воды. Плотная почва, тень и избыточный полив быстро приводят к ослаблению корней и развитию гнилей. После укоренения кусты почти не нуждаются в подкормках и предпочитают минимальный уход — именно поэтому рядом с ней нельзя высаживать влаголюбивые культуры.

"Лаванда лучше всего растёт там, где почва быстро просыхает, а солнце присутствует большую часть дня — любые отклонения сразу отражаются на цветении" — считает садовод-практик, обозреватель Pravda. ru Наталья Сергеевна Дроздова.

Почему хосты — плохие соседи для лаванды

Хосты ценят за способность расти в тени и на постоянно влажной почве. Эти условия для лаванды губительны. В затенении она вытягивается, образует меньше бутонов и теряет насыщенность аромата.

Кроме того, регулярный полив, необходимый хостам, создаёт переувлажнение корневой зоны. В результате лаванда начинает болеть и постепенно теряет декоративность. Такие посадки редко бывают удачными даже при аккуратном уходе.

Мята конкурирует с лавандой за воду и пространство

Несмотря на принадлежность к одному семейству, лаванда и мята плохо сочетаются. Мята любит влагу и активно разрастается, быстро занимая свободное пространство. Со временем она начинает вытеснять более медленно растущую лаванду.

Постоянный полив мяты также создаёт неблагоприятные условия для лаванды. Даже если в первый сезон растения выглядят здоровыми, позже лаванда начинает угнетаться и хуже цвести.

"Мята — агрессивное растение, и в смешанных посадках она почти всегда подавляет более засухоустойчивые культуры" — отмечает специалист по декоративным посадкам, обозреватель Pravda. ru Андрей Николаевич Зорин.

Папоротники и лаванда: полная несовместимость

Папоротники — растения лесной подстилки. Им необходимы тень, высокая влажность и стабильный микроклимат. Яркое солнце для них губительно, а сухая почва приводит к быстрому увяданию.

Лаванда, напротив, не переносит сырость и затенение. При совместной посадке страдают оба растения: папоротники получают солнечные ожоги, а лаванда — корневые гнили. Поэтому такие комбинации стоит исключить ещё на этапе планирования сада.

Сравнение условий: лаванда и нежелательные соседи

Лаванда предпочитает солнце, сухость и хорошую вентиляцию корней. Хосты, мята и папоротники требуют влаги, тени и более плотной почвы. Такое расхождение в требованиях делает совместное выращивание проблемным даже при внимательном уходе.

Советы по посадке лаванды

  1. Выбирайте максимально солнечное место.
  2. Обеспечьте хороший дренаж и избегайте застоя воды.
  3. Подбирайте соседей с аналогичными требованиями.
  4. Не уплотняйте посадки и оставляйте пространство для воздуха.

Популярные вопросы

Можно ли сажать лаванду рядом с влаголюбивыми растениями?

Нет, это повышает риск гниения корней и угнетает рост.

Подойдут ли травы в качестве компаньонов?

Да, если это засухоустойчивые виды, такие как тимьян или розмарин.

Почему лаванда плохо растёт в тени?

Без солнца она вытягивается, теряет аромат и почти не цветёт.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
