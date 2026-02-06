Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Мартынова

Жимолость, которую едят прямо с куста: три сорта с неожиданно десертным вкусом

Садоводство

Жимолость долгое время считалась ягодой "на любителя", но новые сорта полностью меняют это мнение. Сегодня в садах можно выращивать кусты, чьи плоды по сладости соперничают с десертами и при этом не требуют сложного ухода. Урожай получается обильным, а вкус — неожиданно насыщенным.

Жимолость
Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жимолость

Почему жимолость больше не кислая ягода

Ранние сорта жимолости действительно часто отличались выраженной кислинкой и терпкостью. Однако современная селекция сделала ставку на десертные качества. Новые разновидности сочетают сладость, аромат и мягкую текстуру, сохраняя при этом все преимущества культуры: морозостойкость, устойчивость к болезням и раннее плодоношение.

Правильно подобранные сорта позволяют лакомиться ягодами прямо с куста, не морщась от кислоты, и собирать стабильный урожай без постоянных подкормок и сложного ухода. Особенно важно учитывать место посадки, поскольку ошибка при размещении куста способна свести на нет даже потенциал сладкого сорта.

"Вкусовые качества ягод напрямую связаны с освещённостью и почвенными условиями: при дефиците солнца растение начинает усиливать кислотность плодов как защитную реакцию", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Михайлович Лыткин.

Как выбрать сладкую жимолость для участка

Ключевой момент — выбор современных сортов с подтвержденными дегустационными оценками. Такая жимолость отличается:

  • выраженной сладостью без горечи;
  • плотной кожицей, предотвращающей осыпание;
  • высокой урожайностью;
  • устойчивостью к морозам и вредителям.

Ниже — три сорта, которые чаще всего называют настоящими "сладкоежками" среди жимолости.

Альтаир: гармония вкуса и надежности

Сорт "Альтаир" считается эталоном сбалансированного вкуса. Его ягоды обладают яркой сладостью с легкой освежающей ноткой, без резкой кислоты. Плоды среднего размера покрыты характерным сизым налетом и долго остаются на кусте после созревания, не осыпаясь.

Куст отличается стабильной урожайностью и высокой морозостойкостью, поэтому подходит для регионов с холодными зимами. "Альтаир" ценят и за аромат — ягоды приятно есть в свежем виде без дополнительной переработки.

Морена: ранний десерт без горечи

"Морена" открывает ягодный сезон одной из первых. Ее крупные удлиненные плоды с нежной мякотью полностью лишены горечи и имеют мягкий сладкий вкус. Плотная кожица позволяет ягодам долго держаться на ветках, что особенно удобно для тех, кто бывает на даче не каждый день.

Дополнительный плюс — декоративный внешний вид куста. Аккуратная крона делает "Морену" не только плодовой культурой, но и элементом ландшафтного дизайна, особенно в сочетании с другими неприхотливыми кустарниками.

Десертная: компактный сорт для сладкого урожая

Название "Десертная" полностью отражает характер ягод. Вкус у них выраженно сладкий, с минимальной кислотностью, а мякоть плотная и сочная. Куст компактный, что делает сорт удобным для небольших участков и плотных посадок.

"Десертная" устойчива к заболеваниям и вредителям, стабильно плодоносит и подходит как для свежего употребления, так и для домашних заготовок — варенья, компотов и джемов. Об этом сообщает Pro Город Сыктывкар.

Сравнение сладких сортов жимолости

Если "Альтаир" ценят за баланс вкуса и универсальность, то "Морена" выигрывает по срокам созревания и размеру ягод. "Десертная" же идеально подходит для компактных участков и любителей выраженной сладости. Все три сорта объединяет неприхотливость и высокая отдача урожая.

Популярные вопросы о сладкой жимолости

Правда ли, что жимолость может быть сладкой?

Да, современные сорта практически лишены кислоты и горечи.

Сколько лет плодоносит куст?

При правильном уходе жимолость может стабильно давать урожай 20-30 лет.

Подходит ли жимолость для северных регионов?

Да, это одна из самых морозостойких ягодных культур.

Автор Екатерина Мартынова
Екатерина Мартынова — специалист по ягодным культурам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача ягоды урожай садоводство
Новости Все >
Зарплаты растут быстрее инфляции: назван город-чемпион Подмосковья по доходам
Небо стало дороже: самая высокая башня в мире рискует обойтись в астрономическую сумму
Пенсионный маршрут можно сократить: условия, при которых решает не дата в паспорте
Эксперимент стал системой: в России призвали сделать НПД постоянным
Платежка станет меньше: есть способ добиться перерасчета за холод и неубранный подъезд
Главный враг на экзамене по вождению не инспектор: большинство попадается именно на этом
Забота с обратным эффектом: одно действие приводит к проблемам со здоровьем питомца
Аренда квартиры может обернуться кошмаром: эти сигналы сразу выдают проблемного арендодателя
Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается
Сейчас читают
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Недвижимость
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Жарятся за минуты, исчезают за секунды: лепёшки для ленивого чаепития
Еда и рецепты
Жарятся за минуты, исчезают за секунды: лепёшки для ленивого чаепития
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Популярное
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето

Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.

Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Версальский треугольник короля-солнца: жена, интрига и удобная любовь Игорь Буккер Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения Александр Рощин Грязное бельё европейской политики: доклад США выставил Брюссель главным врагом выборов Любовь Степушова
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США
Война умов и технологий: инженер на передовой
Война умов и технологий: инженер на передовой
Последние материалы
Сладость, что спасает ночью: ешьте, сколько влезет — фигура даже не заметит подвоха
Деталь в ванной мгновенно превращает ремонт в безвкусицу: главная ошибка интерьера
Эти яркие кустарники разочаровали тысячи дачников: сажают один раз — жалеют годами
Картошка золотая, пита тёплая, начинка сочная: перекус, который просят готовить снова
Диван — главный провокатор беспорядка: какую форму выбирают для умных интерьеров
Премьер Испании рассказал, зачем Западу мигранты
От чёрного бархата до розового зефира: многолетники с листвой невероятной красоты
Цветочный фейерверк к началу лета: один ранний шаг даёт эффект, которого ждут месяцами
Этот способ выравнивает стены за часы: хозяева в шоке, мастера в бешенстве от тренда
Механизм на номере теперь опаснее камер: водителю грозит лишение без вариантов защиты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.