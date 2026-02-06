Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Эти яркие кустарники разочаровали тысячи дачников: сажают один раз — жалеют годами

Садоводство

Прежде чем высаживать в саду эффектные цветущие кустарники, стоит трезво оценить климатические условия участка. В зоне рискованного земледелия красивые картинки из каталогов нередко расходятся с реальностью, а разочарование приходит уже через пару сезонов. Опыт многих дачников показывает: некоторые растения лучше вовсе не сажать, чтобы не тратить время и силы.

Проблемный кустарник в саду
Фото: Pravda.ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Проблемный кустарник в саду

Почему не все кустарники подходят для средней полосы

Многие декоративные культуры выглядят впечатляюще весной и летом, но плохо переносят суровые или нестабильные зимы. Основная проблема заключается не столько в вымерзании корней, сколько в гибели цветочных почек. В результате кусты активно наращивают листву, но либо почти не цветут, либо делают это крайне редко — особенно после сезонов с резкими оттепелями и возвратными морозами, характерными для тёплой зимы.

Форзиция: яркая весна, которая может не наступить

Форзиция часто подкупает ранним цветением и доступной ценой. Жёлтые цветы появляются тогда, когда сад только пробуждается, и создают эффект настоящего солнечного взрыва.

На практике в условиях средней полосы это растение редко оправдывает ожидания. Цветочные почки формируются и сохраняются только под плотным снежным покровом. Если зима малоснежная, цветение либо отсутствует полностью, либо ограничивается несколькими бутонами у самой земли. Летний облик куста остаётся декоративным, но главного весеннего эффекта можно так и не дождаться.

"При выборе декоративных растений важно учитывать не средние температуры, а именно экстремальные сценарии, которые и определяют выживаемость посадок", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Вейгела: красивая, но непредсказуемая

Вейгела считается одним из самых спорных кустарников для регионов с холодными зимами. Несмотря на заявления о зимостойкости отдельных сортов, растение часто обмерзает или погибает уже в первый сезон.

Даже устойчивые разновидности могут регулярно подмерзать до уровня снега, из-за чего цветение становится редким и нестабильным. В отдельных садах кусты приживаются и цветут, но такие случаи скорее исключение. Иногда удачные экземпляры размножают черенками, чтобы сохранить растение, адаптированное к конкретному участку.

Айва японская: эффектно, но без результата

Хеномелес привлекает яркими алыми цветами и аккуратной формой куста. Однако в северных и центральных регионах его декоративность часто оказывается ограниченной.

Цветочные почки формируются низко, поэтому выживают только те, что находятся под снегом. В результате цветение получается скудным, а вместо пышного куста садовод получает невысокий зелёный бордюр. Плоды завязываются, но остаются твёрдыми и очень кислыми, что снижает практическую ценность растения, в отличие от более надёжных вариантов из числа неприхотливых кустарников.

Буддлея Давида: красота на один сезон

Буддлея известна как "магнит для бабочек" и ценится за ароматные соцветия, распускающиеся во второй половине лета. В условиях средней полосы она ведёт себя как многолетник с однолетними побегами.

Надземная часть практически ежегодно вымерзает, и куст каждый раз отрастает заново. Цветение возможно, но начинается позже и выглядит менее пышно. Для сохранения сорта растение приходится регулярно черенковать, что требует дополнительных усилий, сообщает портал Pro Город.

Советы по разумному выбору растений

  • Уточняйте регион, для которого рекомендован кустарник.
  • Изучайте опыт садоводов из схожих климатических зон.
  • Оценивайте микроклимат участка — ветер, снежный покров, рельеф.
  • Делайте ставку на проверенные виды, если нужен стабильный результат.

Популярные вопросы о выборе кустарников

Можно ли вырастить экзотику в средней полосе

Можно, но результат сильно зависит от зимы и условий участка, гарантий нет.

Стоит ли ориентироваться на ботанические сады

Не всегда, так как растения там выращивают в защищённых и благоприятных условиях.

Какие кустарники считаются беспроигрышными

Сирень, спирея, чубушник, гортензии, дерен, пузыреплодник и другие устойчивые виды.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача советы огород растения садоводство
Новости Все >
Зарплаты растут быстрее инфляции: назван город-чемпион Подмосковья по доходам
Небо стало дороже: самая высокая башня в мире рискует обойтись в астрономическую сумму
Пенсионный маршрут можно сократить: условия, при которых решает не дата в паспорте
Эксперимент стал системой: в России призвали сделать НПД постоянным
Платежка станет меньше: есть способ добиться перерасчета за холод и неубранный подъезд
Главный враг на экзамене по вождению не инспектор: большинство попадается именно на этом
Забота с обратным эффектом: одно действие приводит к проблемам со здоровьем питомца
Аренда квартиры может обернуться кошмаром: эти сигналы сразу выдают проблемного арендодателя
Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается
Сейчас читают
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Садоводство, цветоводство
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Популярное
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето

Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.

Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Версальский треугольник короля-солнца: жена, интрига и удобная любовь Игорь Буккер Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения Александр Рощин Грязное бельё европейской политики: доклад США выставил Брюссель главным врагом выборов Любовь Степушова
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США
Война умов и технологий: инженер на передовой
Война умов и технологий: инженер на передовой
Последние материалы
Картошка золотая, пита тёплая, начинка сочная: перекус, который просят готовить снова
Диван — главный провокатор беспорядка: какую форму выбирают для умных интерьеров
Премьер Испании рассказал, зачем Западу мигранты
От чёрного бархата до розового зефира: многолетники с листвой невероятной красоты
Цветочный фейерверк к началу лета: один ранний шаг даёт эффект, которого ждут месяцами
Этот способ выравнивает стены за часы: хозяева в шоке, мастера в бешенстве от тренда
Механизм на номере теперь опаснее камер: водителю грозит лишение без вариантов защиты
Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне
Розовый снег вместо лепестков: сакура превращает обычный участок в философию ханами
Домашние монстрики с колючками и клыками: Омск раскупает редкость, не глядя на цену
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.