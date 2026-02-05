Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Фарфоровые лепестки и жёсткие чешуйки: цветы, которые выглядят живыми даже зимой

Садоводство

Лето уходит незаметно: клумбы редеют, листья меняют цвет, а сад постепенно готовится к отдыху. Но желание сохранить атмосферу тёплого сезона остаётся, особенно когда речь идёт о цветах. Один из самых простых и красивых способов продлить летние впечатления — использовать сухоцветы.

Сухоцветы в вазе
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Сухоцветы в вазе

Что такое сухоцветы и почему они так популярны

Сухоцветами называют растения, которые после сушки почти не теряют форму и окраску, а иногда сохраняют и лёгкий аромат. Их используют для зимних букетов, интерьерных композиций и декора. Такие растения удобны тем, что многие из них можно вырастить прямо в саду, совместив декоративность клумбы летом и флористику зимой.

Бессмертники и другие садовые сухоцветы

Классическая группа сухоцветов — иммортели, или цветы-бессмертники. Их лепестки жёсткие и плотные, поэтому даже после высыхания выглядят как свежие. Самый известный представитель — гелихризум. Он бывает разной высоты, с крупными махровыми корзинками и богатой палитрой оттенков, поэтому часто используется в букетах.

Не менее востребованы гелиптерум и аммобиум. Эти однолетники отличаются обильным цветением и аккуратными соцветиями, которые хорошо смотрятся как в саду, так и в сухих композициях. Ксерантемум добавляет мягкие розово-лиловые тона, а анафалис ценят за серебристую фактуру и морозостойкость.

Растения для объёма и фактуры

"Для создания выразительных букетов важна не только окраска, но и структура.", считает Агроном-консультант, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Здесь незаменимы гомфрена, тысячелистники и гипсофила. Гомфрена образует плотные шаровидные соцветия, тысячелистник добавляет графичность, а гипсофила создаёт воздушный фон и визуальную лёгкость.

Отдельное место занимают кермеки, амаранты и целозии. Они дают насыщенный цвет и хорошо сохраняются после сушки. Краспедия с её жёлтыми шарами, мордовник и синеголовник добавляют современный акцент, который часто используют во флористике и интерьерном дизайне.

Злаки и декоративные плоды

Для разнообразия в композиции включают декоративные луки, мискантус, лагурус и другие злаки. Их метёлки и колоски делают букет более динамичным. Растения с эффектными плодами - лунник, физалис, нигелла, эхинацея — придают композициям характер и сезонный контекст. Об этом сообщает "Ботаничка"

Однолетние и многолетние сухоцветы

Однолетние сухоцветы удобны для быстрого результата и ежегодного обновления ассортимента. Многолетники требуют больше времени, но стабильно дают материал из года в год. Выбор зависит от размера сада, наличия теплицы, удобрений и садового инвентаря, а также от того, планируете ли вы регулярные заготовки.

Плюсы и минусы использования сухоцветов

Сухоцветы ценят за практичность и декоративность. Они не требуют воды, долго хранятся и подходят для разных стилей интерьера.

Плюсы:

  • долговечность,
  • натуральность,
  • широкий выбор форм и оттенков.

Минусы:

  • хрупкость после сушки,
  • необходимость аккуратного хранения.

Советы по заготовке сухоцветов

  1. Срезайте растения в сухую погоду до полного раскрытия цветка.
  2. Используйте острый секатор и чистый инвентарь.
  3. Сушите в тени, подвешивая стебли соцветиями вниз.
  4. Храните готовый материал в сухом, проветриваемом месте.

Популярные вопросы о садовых сухоцветах

Какие сухоцветы проще всего вырастить новичку?

Лучше начать с гелихризума, гомфрены и аммобиума — они неприхотливы и быстро дают результат.

Сколько хранятся сухие букеты?

При правильных условиях — от нескольких месяцев до нескольких лет без потери декоративности.

Что лучше для зимних композиций: цветы или злаки?

Оптимально сочетать оба варианта: цветы дают акцент, злаки — объём и текстуру.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
