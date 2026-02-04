Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Белая кувшинка издавна окружена легендами и поэтическими образами, но за сказочной внешностью скрывается удивительно выносливое и практичное растение. Сегодня нимфеи всё чаще появляются в частных водоёмах, становясь главным украшением прудов и садовых композиций. Они подходят даже тем, кто только начинает осваивать садоводство с водными растениями.

Одолень-трава в пруду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Одолень-трава в пруду

Одолень-трава: от мифов к садовой практике

У славян белую кувшинку называли одолень-травой и приписывали ей защитные свойства. Считалось, что корень растения способен "одолеть" болезни и отвести дурные мысли. Его носили как оберег в дороге и использовали в обрядах.

"Сегодня мистический ореол остался частью фольклора, но интерес к нимфеям не ослабевает — уже по вполне практическим причинам", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. ru Анна Беспалова.

Что представляет собой нимфея с точки зрения ботаники

Кувшинки относятся к роду Nymphaea, который насчитывает около 40 видов. Эти растения встречаются в самых разных климатических зонах — от северных регионов России до тропиков. Все нимфеи — гидрофиты: они живут в воде, но способны переживать временное пересыхание водоёма. Корневище обычно залегает на глубине до двух метров и надёжно удерживается в грунте.

Листья, приспособленные к воде

Нимфеи образуют как подводные, так и плавающие листья. Надводные листовые пластины плотные, с восковым налётом, что защищает их от дождей и волн. Молодые листья часто имеют красноватый оттенок, который со временем сменяется зелёным. Такая структура помогает растению эффективно использовать свет и кислород даже в стоячей воде.

Цветение и образование семян

Цветки нимфей одиночные, диаметром от нескольких до 25 сантиметров. Они раскрываются в тёплое время года и могут радовать глаз всё лето. После опыления цветок погружается под воду, где формируется плод с семенами. Семена сохраняют всхожесть до пяти лет, что делает растение устойчивым к природным колебаниям.

Многообразие сортов и гибридов

Современные садоводы могут выбирать из десятков сортов — от миниатюрных до гигантских, от классически белых до розовых, жёлтых и насыщенно-красных. Большинство надёжных гибридов были выведены во Франции, а сорта с пометкой "марлиак" считаются особенно устойчивыми и обильно цветущими. Для активного цветения нимфеям требуется солнце и тёплая вода.

Как выбрать и посадить нимфею

При покупке важно учитывать не только цветок, но и размеры взрослого растения. Карликовые сорта подходят для мелких прудов, крупные — для глубоких водоёмов. Надёжнее выбирать посадочный материал в контейнерах с грунтом: такие растения быстрее приживаются и зацветают уже в первый сезон. Об этом сообщает "Вестник цветовода".

Зимовка и уход

Большинство зимостойких нимфей спокойно переносят холод, если высажены на глубине от 60 см. В мелких водоёмах растения на зиму вынимают и хранят в прохладном помещении при температуре около +2…+5 градусов. Тропические виды для открытых прудов средней полосы не подходят.

Советы по выращиванию нимфей

  1. Оцените глубину и освещённость водоёма.
  2. Подберите сорт по размеру и зимостойкости.
  3. Высадите растение в контейнер с плотным грунтом.
  4. Регулярно удаляйте старые листья и следите за разрастанием.

Популярные вопросы о нимфеях

Как выбрать сорт для небольшого пруда?

Лучше остановиться на карликовых или мелких сортах, рассчитанных на глубину до 50 см.

Нужны ли удобрения?

Как правило, достаточно питательного грунта, дополнительная подкормка требуется редко.

Что лучше — тропические или зимостойкие нимфеи?

Для средней полосы оптимальны зимостойкие сорта, не требующие сложного ухода.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
