Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Цветут для глаз, растут для вкуса: многолетники, которые работают на всё сразу

Садоводство

Съедобные клумбы давно перестали быть экзотикой и всё чаще появляются на дачных участках. Многолетние травы и пряные растения решают сразу две задачи — украшают сад и становятся частью повседневной кухни. При этом большинство из них неприхотливы и подходят даже тем, кто только начинает осваивать садоводство.

Травы в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Травы в саду

Съедобная клумба как часть современного сада

Интерес к съедобным цветникам растёт на фоне стремления к практичному и экологичному саду. Многолетники позволяют экономить место, стабильно перезимовывают и не требуют ежегодной пересадки. Многие дачники комбинируют их с декоративными культурами и используют как естественные бордюры или акценты, как это часто делают при выборе неприхотливых растений для участка.

Такие посадки хорошо вписываются и в миксбордеры, и в классические грядки. Ароматные травы при этом не только украшают участок, но и привлекают опылителей, улучшая экосистему сада.

Майоран кусковой: компактный и ароматный

Майоран кусковой уверенно набирает популярность в средней полосе. Он формирует аккуратные кусты высотой до 50 см с серебристо-зелёными листьями и нежным цветением. Растение ценят за выраженный пряный аромат, который хорошо раскрывается в мясных блюдах, соусах и овощных рагу.

"Пряные многолетники вроде майорана удобны тем, что их можно выращивать без сложных подкормок, используя базовые принципы органического земледелия", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Тимьян: декоративный универсал

Тимьян, или чабрец, образует плотные куртины и хорошо чувствует себя на солнечных, сухих участках. Во время цветения он покрывается розово-лиловыми соцветиями и превращается в заметный элемент клумбы. В кулинарии тимьян используют для мяса, рыбы и маринадов, а в саду он ценится за устойчивость к засухе и морозам.

Подобные культуры часто сочетают с растениями, которые влияют на микроклимат участка и отпугивают вредителей, например при использовании ароматных трав в саду.

Иссоп: польза и акцент в композиции

Иссоп выделяется прямостоячими кустами и насыщенными синими или фиолетовыми цветами. Он декоративен с середины лета и до осени, хорошо подходит для смешанных посадок и не разрастается агрессивно. Листья используют как приправу, а само растение ценят как медонос и источник эфирных масел. Об этом сообщает ПопкорнNews.

"Иссоп и тимьян дают интересный вкус не только горячим блюдам, но и напиткам — от травяных чаёв до домашних лимонадов", — отмечает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Сравнение пряных многолетников для съедобной клумбы

Майоран подойдёт тем, кто ценит мягкий аромат и компактность. Тимьян выигрывает за счёт засухоустойчивости и почвопокровного эффекта. Иссоп станет выбором для тех, кто ищет яркий цветовой акцент и дополнительную пользу в виде медоноса.

Советы по созданию съедобной клумбы

  1. Выбирайте многолетники с похожими требованиями к свету и влаге.
  2. Используйте садовый инвентарь для аккуратной обрезки и сбора зелени.
  3. Не перегружайте посадки — компактность важнее плотности.

Популярные вопросы о съедобных клумбах

Какие многолетники подходят для средней полосы?

Тимьян, иссоп и майоран хорошо зимуют и устойчивы к перепадам температуры.

Нужны ли удобрения?

Достаточно умеренных органических подкормок.

Что лучше для начинающих?

Тимьян и иссоп считаются самыми неприхотливыми.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача растения кулинария садоводство
Новости Все >
Пугающие названия без эпидемий: экзотические инфекции остаются под строгим контролем в России
Холодный сезон и горячее железо: техника во дворе довела ребёнка до экстренной помощи
Когда прошлое отказывается умирать: мамонты в Сибири остаются живой угрозой тайги
Политический шум вместо игры: политические споры решают судьбу ЧМ-2026 мировой сцене
Красота стирает лак на ногтях: привычные бьюти-процедуры уступили место новому тренду
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Сейчас читают
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Деньги
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Энергетика
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Популярное
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля

Полынь лечебная помогает защитить сад от тли, слизней и грызунов, оставаясь декоративным и неприхотливым растением для участка.

Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастаться
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья Любовь Степушова Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин
Капустные листья для голубцов становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Застывшая тайна мелового мира: находка Испании вскрыла опасный эволюционный парадокс
Невидимые самолеты США против С-500: способны ли F-22 и F-35 выжить в небе над Россией
Невидимые самолеты США против С-500: способны ли F-22 и F-35 выжить в небе над Россией
Последние материалы
5 февраля: русский Пеле, взрыв в Сараеве и пенсионер-миллионер
Ручная сборка, идеальное состояние и странная цена: японский седан ошеломил рынок
Пугающие названия без эпидемий: экзотические инфекции остаются под строгим контролем в России
Холодный сезон и горячее железо: техника во дворе довела ребёнка до экстренной помощи
Когда прошлое отказывается умирать: мамонты в Сибири остаются живой угрозой тайги
Политический шум вместо игры: политические споры решают судьбу ЧМ-2026 мировой сцене
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья
Красота стирает лак на ногтях: привычные бьюти-процедуры уступили место новому тренду
В Газпроме рассказали, почему Европе будет невыгодна летняя закачка газа в хранилища
Шнурки на удачу и тайные привычки: как рождаются победы в спорте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.