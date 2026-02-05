Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мороз показывает слабые места деревьев: вот как отличить живые ветви от обречённых

Зимой сад выглядит спокойным, но именно в этот сезон проще всего заметить тревожные сигналы у деревьев. Без листвы становятся видны ствол, ветви и вся крона, а значит, скрытые проблемы проявляются гораздо яснее. Такой осмотр помогает вовремя принять меры и подготовить сад к весне.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему зимой легче оценить здоровье деревьев

В тёплое время года густая листва часто скрывает трещины, сухие побеги и повреждения. Зимой же дерево словно открывается полностью: можно рассмотреть форму кроны, заметить раны на коре и понять, есть ли отмершие ветви.

Кроме того, зимний осмотр важен и с практической точки зрения. Если ствол наклонён к дому, забору или дорожке, это может стать угрозой. В этот период также удобно планировать обрезку, потому что хорошо видно, какие ветви перекрещиваются или трутся друг о друга, сообщает actualno.com.

"Зимний осмотр особенно полезен тем, что позволяет заранее заметить слабые места дерева и подготовить грамотную обрезку ещё до начала весеннего сокодвижения" — считает специалист по уходу за садом, обозреватель Pravda. ru Павел Корнеев.

Регулярная проверка помогает снизить риск распространения вредителей и болезней в новом сезоне. Например, можно заранее убрать сухие листья, мумифицированные плоды или ослабленные побеги.

Как понять, что дерево болеет зимой

Опытные садоводы знают: растения подают сигналы даже в холодный период. Есть три основных признака, которые нельзя игнорировать.

Сухие листья, оставшиеся на ветвях

Иногда дерево удерживает отмершие листья до весны — это явление называют марсесценцией. В природе оно встречается у бука, дуба, граба и гамамелиса, и в таких случаях это нормально.

Но если сухие листья остаются на клёнах, ясенях или плодовых деревьях, это может быть симптомом серьёзных проблем. Среди возможных причин называют бактериальный рак или вертициллёзное увядание, поэтому такой сигнал требует внимания.

Отслаивающаяся или потрескавшаяся кора

Зимой особенно хорошо видно состояние коры. У здорового дерева она плотная и равномерно покрывает ствол и ветви. Если же кора начинает шелушиться, отходить пластами или покрываться трещинами, это может указывать на поражения Иногда под выступающими участками заметны наросты — возможный признак грибковых заболеваний. Вертикальные трещины часто появляются после морозов, когда ткани повреждаются перепадами температуры и солнечным нагревом.

Хрупкие веточки вместо гибких побегов

Без листьев дерево может казаться полностью мёртвым, но внутри продолжаются жизненные процессы. Проверить состояние легко: выберите тонкую веточку и аккуратно согните её. Здоровый побег будет гибким и упругим. А сухая или мёртвая ветка сломается почти сразу даже при небольшом усилии.

Как распознать больное дерево зимой

Здоровое дерево зимой сохраняет плотную кору, гибкие побеги и естественный внешний вид кроны. Больное же чаще выдаёт себя сухими листьями, трещинами, шелушением и ломкостью ветвей. Такой осмотр помогает понять, требуется ли обрезка, лечение или консультация специалиста по садовым растениям.

"При подозрении на вредителей важно проводить санитарную очистку сада зимой, чтобы снизить риск заражения в новом сезоне" — считает энтомолог, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Савельев.

Советы по проверке деревьев

  1. Выберите солнечный и сухой день.
  2. Осмотрите дерево со всех сторон.
  3. Проверьте, нет ли сухих листьев на несвойственных породах.
  4. Обратите внимание на трещины и шелушение коры.
  5. Аккуратно согните тонкий побег для проверки гибкости.
  6. Уберите сухие плоды и слабые ветви до весны.

Популярные вопросы

Как выбрать время для осмотра?

Лучше проводить проверку в ясный день, когда ствол и ветви хорошо освещены.

Сколько стоит такая диагностика?

Самостоятельный осмотр бесплатен, а при необходимости можно обратиться к специалисту по обрезке и лечению деревьев.

Что лучше — осмотр зимой или весной?

Зимой проще увидеть структуру кроны и повреждения, а весной уже заметны последствия болезней. Оптимально сочетать оба подхода.

Нужно ли сразу обрезать сухие ветви?

Если ветка явно мёртвая и представляет опасность, её лучше удалить до начала активного сокодвижения, как и при уходе за плодовыми деревьями.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
