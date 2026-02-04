Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Цветочный лабиринт своими руками: розы, которые формируют пространство сада

Садоводство

Розы на даче давно вышли за рамки обычных клумб и бордюров. Всё больше садоводов используют их как архитектурный элемент, создавая живые стены и даже полноценные зелёные "комнаты". Такой приём превращает участок в уютное пространство для отдыха и полностью меняет восприятие сада.

Садовая уютная комната с розами
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Садовая уютная комната с розами

Живые комнаты из роз: что это и зачем они нужны

Дачная комната из роз — это полузамкнутая зона, по периметру которой высажены розовые кусты. Обычно у неё есть вход, а внутри — дорожка, позволяющая свободно передвигаться, не задевая шипы. Пространство можно оставить минималистичным или дополнить скамейкой, столиком, гамаком, фонтаном или декоративными элементами.

Размер такой композиции зависит от площади участка. На больших территориях розовые комнаты делают просторными или даже формируют лабиринты. На компактных дачах создают небольшие уютные зоны отдыха, иногда размещая их у забора или рядом с постройками. Чтобы цветение продолжалось всё лето, высаживают сорта с разными сроками раскрытия бутонов и выраженным ароматом.

"В таких конструкциях важно заранее продумать маршрут движения и точки обзора: розы быстро создают плотные "стены", и без логики проходов пространство может стать неудобным.” — считает архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda. ru Кузнецова Анастасия Игоревна.

Какие розы подходят для "комнат"

Основу чаще всего составляют высокорослые розы: плетистые, штамбовые и парковые. Они формируют плотные зелёные стены и хорошо держат форму. Для выразительности композицию дополняют более низкими видами — чайно-гибридными, флорибунда или почвопокровными розами.

Цветовая палитра может быть любой. Эффектно смотрятся как пёстрые сочетания, так и монохромные "комнаты" в одном оттенке. Вход часто оформляют аркой, оплетённой розами, а внутрь добавляют растения-компаньоны: лаванду, флоксы, гейхеры, спиреи, хвойники или декоративные злаки.

Дачные стены из роз как элемент зонирования

Живая стена из роз — это вертикальная посадка, которая помогает разделить участок на функциональные зоны и одновременно служит украшением. Чаще всего её формируют из плетистых роз, высаженных у шпалер, трельяжей или пергол. Подойдут также высокие парковые сорта и мощные шрабы.

Плетистые розы делятся на рамблеры и клаймберы. Рамблеры имеют длинные тонкие побеги и цветут однократно, но очень обильно. Клаймберы отличаются более толстыми побегами, крупными цветками и способностью к повторному цветению. Для средней полосы особенно важна зимостойкость сортов, чтобы избежать сложного укрытия. Об этом сообщает Огород.ru.

Где размещать живые стены

В качестве опоры используют готовые или самодельные шпалеры, решётки и перголы. Живые стены часто располагают рядом с зоной отдыха, беседкой или на фоне газона. При нехватке места розы высаживают вдоль забора, закрепляя на нём опору, либо украшают фасады хозяйственных построек. Важно учитывать влажность и защищать растения от застоя воды.

Советы по созданию розовой комнаты

  1. Выберите солнечное, защищённое от ветра место.

  2. Подберите сорта с учётом высоты, зимостойкости и сроков цветения.

  3. Спланируйте расстояния между кустами, не загущая посадки.

  4. Подготовьте плодородную, хорошо дренированную почву.

  5. Установите опоры заранее и продумайте укрытие на зиму.

Уход за розами в плотных посадках

Чтобы живая комната или стена выглядели эффектно, розам нужен регулярный уход. Важно своевременно подкармливать растения весной и летом, удалять отцветшие бутоны, проводить обрезку и защищать кусты от болезней и вредителей. На зиму розы окучивают сухой почвой или песком и укрывают, чтобы избежать вымерзания и выпревания.

Популярные вопросы о розовых комнатах и стенах

Подойдут ли розы для средней полосы?

Да, при выборе зимостойких сортов.

Можно ли делать такие композиции на маленьком участке?

Да, используя компактные сорта и вертикальные опоры.

Насколько сложен уход?

Он сопоставим с уходом за обычными розариями, но требует регулярности.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы садоводство
Новости Все >
Пугающие названия без эпидемий: экзотические инфекции остаются под строгим контролем в России
Холодный сезон и горячее железо: техника во дворе довела ребёнка до экстренной помощи
Когда прошлое отказывается умирать: мамонты в Сибири остаются живой угрозой тайги
Политический шум вместо игры: политические споры решают судьбу ЧМ-2026 мировой сцене
Красота стирает лак на ногтях: привычные бьюти-процедуры уступили место новому тренду
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Сейчас читают
Сад вспыхнет алыми шапками: цветок, который растёт сам и не просит ни воды, ни ухода
Садоводство, цветоводство
Сад вспыхнет алыми шапками: цветок, который растёт сам и не просит ни воды, ни ухода
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Популярное
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля

Полынь лечебная помогает защитить сад от тли, слизней и грызунов, оставаясь декоративным и неприхотливым растением для участка.

Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Капустные листья для голубцов становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья Любовь Степушова Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин
Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастаться
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья
Застывшая тайна мелового мира: находка Испании вскрыла опасный эволюционный парадокс
Застывшая тайна мелового мира: находка Испании вскрыла опасный эволюционный парадокс
Последние материалы
Цветочный лабиринт своими руками: розы, которые формируют пространство сада
Хрупкая корочка — нежная сердцевина: торт, который покоряет в День всех влюблённых
В Германии всё настойчивее требуют вернуть золотой запас из США
Нарощённые ресницы уходят в прошлое: чем теперь подчёркивают выразительный взгляд
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Пруд станет живой декорацией к сказке: этот цветок играет с водой, а не просто растёт
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Вас тормозят чаще других? Эти восемь привычек выдают водителя инспектору мгновенно
Цветут для глаз, растут для вкуса: многолетники, которые работают на всё сразу
5 февраля: русский Пеле, взрыв в Сараеве и пенсионер-миллионер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.