Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Цветы-хамелеоны, которые не знают скуки: топ-7 гортензий с меняющимися оттенками

Садоводство

Метельчатые гортензии давно перестали быть просто фоном для сада и всё чаще становятся его главным акцентом. Эти кустарники ценят за продолжительное цветение, выразительные соцветия и способность менять окраску в течение сезона. Правильно подобранный сорт способен полностью преобразить участок — от компактного дворика до просторного сада. 

Пышное цветение гортензий
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пышное цветение гортензий

Почему метельчатые гортензии так популярны

Гортензия метельчатая — один из самых универсальных декоративных кустарников. Она устойчива к холодам, хорошо переносит полутень и подходит как для одиночных посадок, так и для сложных ландшафтных композиций. В отличие от многих садовых культур, она сохраняет декоративность с середины лета до осени и не требует сложного ухода, если изначально подобраны подходящие условия и слабокислая почва.

"Метельчатые гортензии ценят не только за внешний эффект, но и за предсказуемость поведения в саду: при базовом уходе они стабильно цветут даже в сложных климатических условиях", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Сандей Фрайз — эффектный десерт для сада

Этот сорт французской селекции быстро стал любимцем дачников. Компактный куст высотой около 1 метра украшен плотными пирамидальными соцветиями, которые за сезон меняют цвет с белого на розовый. Сорт выглядит нарядно, но требует дополнительной защиты в регионах с суровыми зимами и правильно подобранных зимних укрытий.

Бобо — миниатюрный чемпион

Один из самых компактных сортов, идеально подходящий для небольших участков, бордюров и контейнеров. Куст редко превышает 70 см, при этом полностью усыпан крупными соцветиями. Цветки постепенно переходят от зеленоватых оттенков к белым и нежно-розовым.

Сильвер Доллар — классическая элегантность

Среднерослый, раскидистый куст с крупными овальными соцветиями. Долгое время они сохраняют бело-серебристый оттенок, а осенью иногда слегка розовеют. Сорт ценят за неприхотливость и стабильность цветения.

Голиаф — для крупных акцентов

Высокорослый сорт для просторных садов и живых изгородей. Отличается мощными побегами и ажурными соцветиями с выраженным ароматом. Хорошо подходит для солитерных посадок и создания вертикальных акцентов.

Литл Роуз — компактность и насыщенный цвет

Низкорослый сорт с округлой формой куста. В начале цветения выглядит как белое облако, а к осени приобретает глубокие розово-винные оттенки. Подходит для контейнерного выращивания и оформления террас.

Лаймлайт — необычный оттенок

Один из самых узнаваемых сортов благодаря лимонно-зеленому цвету соцветий. Кусты крупные, с прочными побегами, хорошо держат форму даже после дождей. Отличный выбор для садов с минимальным уходом. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Граффити — современный акцент

Относительно новый сорт с выразительной окраской лепестков и заметными прожилками. Компактный куст сочетает декоративность и хорошую зимостойкость. Подходит для современных ландшафтных решений.

"Современные сорта выводятся с расчётом на минимальное вмешательство человека — это ответ на запрос дачников, которые хотят эффектный сад без постоянного контроля", — считает эксперт по уходу за садом, обозреватель Pravda. ru Павел Викторович Корнеев.

Популярные вопросы о метельчатых гортензиях

Когда они цветут?

Большинство сортов — с июля до сентября.

Можно ли сажать в полутени?

Да, это одно из главных преимуществ культуры.

Нужна ли кислая почва?

Предпочтительна слабокислая, но метельчатые гортензии менее требовательны, чем другие виды.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения
Новости Все >
Пугающие названия без эпидемий: экзотические инфекции остаются под строгим контролем в России
Холодный сезон и горячее железо: техника во дворе довела ребёнка до экстренной помощи
Когда прошлое отказывается умирать: мамонты в Сибири остаются живой угрозой тайги
Политический шум вместо игры: политические споры решают судьбу ЧМ-2026 мировой сцене
Красота стирает лак на ногтях: привычные бьюти-процедуры уступили место новому тренду
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Сейчас читают
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Энергетика
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Деньги
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Садоводство, цветоводство
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Популярное
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля

Полынь лечебная помогает защитить сад от тли, слизней и грызунов, оставаясь декоративным и неприхотливым растением для участка.

Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Капустные листья для голубцов становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья Любовь Степушова Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин
Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастаться
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья
Последние материалы
После 40 шпильки больше не нужны: балетки на каблуке стали новой нормой
Рулет румянится в духовке, а сыр тянется при каждом разрезе: удачный ужин без хлопот
Мороз показывает слабые места деревьев: вот как отличить живые ветви от обречённых
Цветочный лабиринт своими руками: розы, которые формируют пространство сада
Хрупкая корочка — нежная сердцевина: торт, который покоряет в День всех влюблённых
В Германии всё настойчивее требуют вернуть золотой запас из США
Нарощённые ресницы уходят в прошлое: чем теперь подчёркивают выразительный взгляд
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Пруд станет живой декорацией к сказке: этот цветок играет с водой, а не просто растёт
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.