Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Зелень растёт быстрее доставки: что можно вырастить дома всего за неделю

Садоводство

Микрозелень может стать самым простым способом начать домашний огород прямо на подоконнике. Эти крошечные ростки быстро превращаются в полезное дополнение к салатам, бутербродам и даже смузи. Уже через несколько дней после посева можно получить свежую зелень.

Микрозелень на подоконнике
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрозелень на подоконнике

Что такое микрозелень и почему она так популярна

Микрозеленью называют молодые всходы овощей, трав и злаков, которые срезают на стадии первых настоящих листочков. Несмотря на миниатюрный размер, такие ростки отличаются высокой концентрацией витаминов и минералов — по данным исследований, их может быть в несколько раз больше, чем во взрослых растениях, сообщает "Ботаничка".

"Микрозелень хороша тем, что позволяет быстро получать свежую зелень даже без дачного участка, прямо на подоконнике", — считает агроном-консультант, обозреватель Pravda. ru Ольга Семёнова.

Главное преимущество микрозелени в том, что выращивать ее можно дома без теплицы, сложного инвентаря и опыта в садоводстве. Достаточно пары контейнеров, воды и света.

Какие культуры можно вырастить всего за 5 дней

Для новичков особенно подходят быстрорастущие виды, которые дают результат уже через 5-7 дней. Они не требуют подкормок и хорошо растут даже в квартире. К самым простым относятся кресс-салат, который считается рекордсменом по скорости, редис с пикантным вкусом и высоким содержанием витамина С, а также горчица, богатая антиоксидантами.

Также часто выбирают руколу, которая содержит фолиевую кислоту и калий, и подсолнечник — его сладковатые ростки ценят за витамин Е и растительный белок. Такие культуры становятся отличной основой для полезного рациона, особенно зимой, когда свежих овощей меньше.

Что понадобится для домашнего выращивания

Начать можно с самого минимального набора. Подойдут неглубокие лотки или контейнеры с отверстиями для дренажа, чтобы вода не застаивалась. В качестве основы используют легкий грунт для рассады, кокосовый субстрат или даже бумажные полотенца. Семена лучше выбирать качественные, предназначенные именно для микрозелени.

Дополнительные удобрения в первые дни не нужны: в семечке уже есть запас питательных веществ. Важно только поддерживать влажность и поставить контейнеры в хорошо освещенное место, особенно если зимой не хватает солнца и требуется подсветка для комнатных культур.

Сравнение популярных видов микрозелени для новичков

Кресс-салат подойдет тем, кто хочет максимально быстрый результат и мягкий вкус. Редис и горчица понравятся любителям остроты и ярких добавок к блюдам. Рукола считается универсальным вариантом для салатов, а подсолнечник выбирают за питательность и легкую сладость.

"Новичкам важно помнить, что микрозелень любит умеренную влажность и регулярное проветривание, иначе ростки могут пострадать от плесени", — считает специалист по уходу за садом, обозреватель Pravda. ru Павел Корнеев.

Советы по выращиванию микрозелени

  1. Подготовьте контейнер и выбранный субстрат.
  2. Равномерно рассыпьте семена по влажной поверхности.
  3. Слегка опрыскайте водой из пульверизатора.
  4. Поставьте лоток в светлое место на кухне.
  5. Каждый день поддерживайте влажность, не заливая ростки.
  6. Через 5-7 дней аккуратно срежьте зелень ножницами и используйте в еде.

Популярные вопросы о микрозелени

Как выбрать семена для микрозелени?

Лучше покупать семена без химической обработки, специально предназначенные для выращивания ростков.

Сколько стоит выращивание микрозелени дома?

Стартовые расходы минимальны: контейнеры и пакет семян стоят недорого, а субстрат можно использовать универсальный.

Что лучше вырастить в первую очередь?

Для начала чаще всего выбирают кресс-салат или редис — они быстро всходят и почти не требуют ухода. А если хочется расширить домашний огород, подоконник легко превратить в мини-теплицу.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы огород растения садоводство здоровое питание
Новости Все >
Новый удар по кошельку водителей: к чему приведет отказ от натурального возмещения по ОСАГО
Школы Уфы переходят на режим стерильности: грипп этого типа меняет логику профилактики
ОСАГО перестало быть одинаковым: страхование впервые жестко привязали к регионам
Застывшая тайна мелового мира: находка Испании вскрыла опасный эволюционный парадокс
Хищник, которого не ждали у берега: древний гигант освоил чужую территорию у воды
Арктика тает не сама по себе: ускоритель льда нашёлся в тысячах километров от полюса
Робот пришёл в операционную: суставы в Подмосковье теперь лечат с ювелирной точностью
Турнир в Италии обещал драму: сборная России могла стать главным фаворитом
Соборная площадь — театральное приключение в Смутном времени: ко-продукция Театра на Малой Ордынке и Кинопарка Москино
Первые звоночки проблем со зрением: симптомы, которые часто списывают на усталость
Сейчас читают
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Садоводство, цветоводство
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Еда и рецепты
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
От дешёвых АКБ — к дешёвым электрокарам: твердотельные батареи меняют правила игры Сергей Милешкин Сто лет интоксикации: как экологические нормы изменили химический состав человеческого тела Александр Рощин Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий Олег Володин
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Клумба вспыхнет солнечными ромашками: редкий многолетник цветёт даже при +35 без ухода
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Последние материалы
Тихо, ровно, цепко: рейтинг шин без рекламных иллюзий, которые не подводят в манёвре
Шапки цветов и свечи до двух метров: многолетники, которые поражают каждый год
Жарятся за минуты, исчезают за секунды: лепёшки для ленивого чаепития
США сколачивают альянс по критически важным минералам
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Сулугуни тянется, картошка тает: быстрый пирог, от аромата которого не пройти мимо
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Полное спокойствие опаснее тревоги: почему мозг без стресса начинает угасать
Устойчивость начинается до кризиса: четыре привычки, которые держат качество и прибыль
От дешёвых АКБ — к дешёвым электрокарам: твердотельные батареи меняют правила игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.