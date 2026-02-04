Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Шапки цветов и свечи до двух метров: многолетники, которые поражают каждый год

Лето в саду может выглядеть как непрерывный праздник красок, если правильно выбрать растения для клумбы. Есть многолетники, которые не требуют ежегодной пересадки и при этом каждый сезон превращают участок в цветущий ковер.

Цветы дельфиниума в саду
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветы дельфиниума в саду

Дельфиниум — вертикальный акцент сада

Одним из самых эффектных многолетников считается дельфиниум. Его высокие свечи-соцветия способны вырастать почти до двух метров и становятся настоящей доминантой цветника. Растение радует богатой палитрой: от насыщенно-синего и голубого до белого и нежно-лилового.

"Высокие многолетники ценны тем, что создают структуру клумбы и помогают выстроить композицию даже на небольшом участке" — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. ru Анна Беспалова.

Цветение обычно начинается в июне и продолжается несколько недель. Если после первой волны аккуратно обрезать отцветшие стебли, дельфиниум нередко выпускает повторные бутоны ближе к концу лета. Он особенно хорошо смотрится рядом с декоративными кустарниками, а также в миксбордерах, где сочетается с другими многолетниками, сообщает NEWS. ru.

Лилейник — непрерывный фейерверк бутонов

Лилейник ценят за удивительную способность цвести почти без перерывов. Каждый отдельный цветок живет всего один день, но на одном цветоносе раскрываются десятки бутонов. Благодаря этому куст кажется постоянно цветущим с июня по август.

Современные сорта отличаются огромным разнообразием: встречаются крупные цветы необычных форм, ярких оттенков и даже двухцветные варианты. Лилейники подходят для начинающих садоводов, так как они устойчивы, легко переносят жару и редко требуют сложного ухода. Для тех, кто выращивает цветы без лишних хлопот, важны простые правила ухода за растениями, которые помогают поддерживать клумбу в хорошем состоянии весь сезон.

Флокс метельчатый — ароматная классика клумбы

Флокс метельчатый давно стал символом традиционного дачного сада. Его крупные душистые соцветия распускаются в середине лета и сохраняются до осени. Цветовая гамма включает белые, розовые, малиновые и сиреневые оттенки, поэтому растение легко вписывается в любую композицию.

"Продолжительное цветение многолетников напрямую зависит от состояния почвы и грамотных подкормок, особенно в середине лета" — считает агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Едигаров.

Флоксы особенно эффектны в сочетании с другими декоративными культурами, например с пионами, астильбами или рядом с садовыми дорожками. Они создают плотный цветочный массив и придают участку ухоженный вид.

Сравнение дельфиниума, лилейника и флокса

Дельфиниум лучше всего подходит тем, кто хочет добавить клумбе высоту и выразительность. Лилейник ценится за непрерывное цветение и неприхотливость, а флокс становится идеальным выбором для тех, кто любит ароматные и пышные соцветия до самой осени.

Советы по выращиванию многолетников

  1. Выберите солнечное место с плодородной почвой.
  2. Перед посадкой внесите компост или удобрение для цветущих растений.
  3. Поливайте регулярно в первые недели, пока кусты укореняются.
  4. Удаляйте отцветшие стебли, чтобы стимулировать новые бутоны.
  5. Осенью мульчируйте почву, чтобы растения лучше перезимовали.

Популярные вопросы

Какие многолетники подойдут для начинающих?

Лилейники считаются одними из самых простых в уходе, они выносливы и легко приживаются.

Сколько стоит посадочный материал таких цветов?

Цена зависит от сорта: обычные многолетники доступны, а редкие гибриды могут стоить дороже.

Что лучше выбрать для цветника до осени?

Если хочется цветения до самых холодов, стоит посадить флокс метельчатый, который держит соцветия дольше других. Хорошим дополнением могут стать и растения, устойчивые к сезонным стрессам, например те, что описаны в теме стресса растений.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
