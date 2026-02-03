Весной взрывается цветами, осенью краснеет само: растение, которое украшает участок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В любом саду есть участки, куда солнце заглядывает редко, и именно там часто остаётся пусто. Между тем существуют растения, способные превратить тень в выразительную и живую часть участка. Одним из таких многолетников считается бадан — декоративный и выносливый.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Растение, которое раскрывается в тени

Бадан уверенно чувствует себя в полутени и под кронами деревьев, где формирует плотные куртины с крупными кожистыми листьями. За счёт этой особенности его часто используют там, где другие культуры развиваются хуже, включая участки с плотной посадкой и сложным микроклиматом. Такой подход хорошо сочетается с принципами оформления тенистых зон сада, где важны устойчивость и стабильность растений.

"Теневыносливые многолетники ценны тем, что создают структуру сада без постоянного вмешательства", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. ru Марина Алексеевна Крылова.

Декоративность в разные сезоны

Весной бадан выпускает высокие цветоносы с десятками колокольчатых цветков, превращаясь в заметный акцент цветника. Летом растение сохраняет плотную глянцевую листву, которая не выгорает и не требует частого полива. Осенью листья постепенно окрашиваются в бордовые и красноватые оттенки, благодаря чему бадан органично вписывается в композиции осеннего сада.

Где бадан смотрится особенно выигрышно

Этот многолетник используют в миксбордерах как фон для более ярких культур. Он хорошо приживается под деревьями, вдоль дорожек и возле хозяйственных построек. Часто бадан высаживают рядом с теплицами, где освещённость ограничена, а почва дольше сохраняет влагу.

"Растения с плотной листвой особенно полезны там, где важно сохранить аккуратный вид участка без сложного ухода", — отмечает агроном, обозреватель Pravda. ru Игорь Сергеевич Лапшин.

Особенности выращивания

Цветение бадана обычно длится с апреля по июнь, при этом на одном цветоносе может формироваться до сотни цветков. Листья отличаются плотной текстурой и устойчивостью к перепадам погоды. Осенью растение меняет окраску естественным образом и не нуждается в укрытии или обязательных подкормках.

Способы посадки

Бадан выращивают из семян или саженцев. При семенном способе посев проводят под зиму поверхностно, слегка присыпая почву песком. Весной молодые растения пикируют и доращивают. Посадка саженцами считается более простой: их размещают в рыхлой, хорошо дренированной почве, где бадан быстро приживается. Об этом сообщает издание NEWS.

Плюсы и минусы выращивания бадана

Выбирая это растение, садоводы ориентируются на практичность и декоративность. Бадан подходит для участков с разными условиями, но имеет свои особенности.

Плюсы

  • неприхотливость,
  • теневыносливость,
  • декоративность в течение всего сезона;

Минусы

  • чувствительность к застою воды,
  • необходимость деления кустов раз в несколько лет.

Советы по уходу за баданом шаг за шагом

Выбирайте полутень или рассеянный свет. Обеспечьте хороший дренаж, чтобы избежать переувлажнения. Поливайте умеренно, ориентируясь на погодные условия. Весной удаляйте старые листья. Раз в 3-5 лет делите кусты для омоложения и поддержания декоративного вида.

Популярные вопросы о бадане

Как выбрать место для посадки?

Лучше всего подойдут участки под деревьями или в полутени с умеренной влажностью.

Нужны ли подкормки?

Как правило, бадан обходится без регулярных подкормок, если почва достаточно питательная.

Что лучше — семена или саженцы?

Саженцы позволяют быстрее получить декоративный эффект, тогда как семенной способ требует больше времени.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
