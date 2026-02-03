Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дачники сметают эти растения: цветут роскошно, пахнут ярко, в блюдах работают как магия

Садоводство

Съедобные клумбы всё чаще становятся частью современных садов, объединяя красоту и практичность. Многолетние пряные травы позволяют экономить место, не требуют сложного ухода и каждый сезон приносят пользу на кухне. Помимо привычной мяты, есть культуры, которые выглядят эффектно и раскрываются в кулинарии не менее ярко.

Клумба с пряными травами
Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клумба с пряными травами

Почему съедобные многолетники становятся трендом

Пряные многолетники ценят за стабильность и универсальность. Они зимуют на одном месте, быстро наращивают зелёную массу и украшают участок в период цветения. Такие растения подходят для смешанных посадок, рокариев и отдельных ароматных клумб, а их листья и цветы регулярно используют в кулинарии — так же, как и другие неприхотливые растения для дачи.

Для средней полосы особенно актуальны культуры, устойчивые к перепадам температуры и не требующие постоянного внимания.

"Многолетние пряные культуры удобны тем, что формируют устойчивую экосистему на участке и не нуждаются в ежегодной пересадке", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Никитин.

Майоран кусковой — аромат и аккуратная форма

Майоран кусковой переживает заметный рост популярности. Этот средиземноморский многолетник при правильной посадке хорошо адаптируется к климату средней полосы. Он формирует компактные кустики высотой 30-50 см с серебристо-зелёной листвой и нежными бело-розовыми соцветиями.

В кулинарии майоран ценят за насыщенный аромат. Его добавляют к мясу, овощным блюдам и соусам. Во время цветения растение активно привлекает пчёл и других полезных насекомых, что делает его удачным элементом съедобной клумбы.

Тимьян — универсальная приправа для сада и кухни

Тимьян, или чабрец, считается одним из самых неприхотливых пряных многолетников. Он образует плотные стелющиеся куртины, которые эффектно смотрятся вдоль дорожек, на краях грядок и в каменистых композициях — по тому же принципу, что и декоративные злаки в саду.

Во время цветения тимьян покрывается мелкими розово-лиловыми цветами и становится заметным акцентом клумбы. В кулинарии его используют для мяса, рыбы, запечённых овощей и маринадов. Растение отличается высокой засухоустойчивостью и хорошо зимует без укрытия.

Иссоп — декоративность и польза в одном растении

Иссоп сочетает аккуратный внешний вид и практическую ценность. Его прямостоячие кусты высотой до 60 см украшают сад с середины лета до осени. Соцветия могут быть синими, фиолетовыми или розовыми, что позволяет легко вписать растение в разные композиции.

Листья иссопа используют как пряность для салатов, мясных блюд и напитков. Растение также известно антисептическими и тонизирующими свойствами и считается ценным медоносом.

Сравнение многолетников для съедобной клумбы

Майоран выделяется насыщенным ароматом и аккуратной формой куста. Тимьян выигрывает за счёт засухоустойчивости и универсальности в кулинарии. Иссоп привлекает длительным цветением и сочетанием декоративности с полезными свойствами. Вместе эти растения позволяют создать клумбу, которая будет красивой и функциональной весь сезон.

Советы по созданию съедобной клумбы

Для пряных многолетников выбирайте солнечное место с лёгкой, хорошо дренированной почвой. Не загущайте посадки и умеренно поливайте растения. Регулярная обрезка стимулирует рост зелени и поддерживает аккуратный вид клумбы, сообщает Popcornnews.

Популярные вопросы

Подходят ли они для начинающих дачников

Да, все три культуры считаются неприхотливыми.

Можно ли выращивать их вместе

Да, они хорошо сочетаются на одной клумбе при достаточном освещении.

Нужны ли частые подкормки

Нет, достаточно минимального ухода и редких подкормок.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
