Клумба вспыхнет солнечными ромашками: редкий многолетник цветёт даже при +35 без ухода

В разгар лета, когда жара выжигает клумбы и цветы теряют вид, некоторые многолетники продолжают цвести без малейших усилий со стороны человека. Именно такие растения всё чаще выбирают для "умных" цветников, рассчитанных на минимум ухода. Одним из самых выносливых и эффектных вариантов становится редкий, но яркий многолетник.

Фото: Pravda.ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий многолетник

Почему гайлардия стала секретной звездой сада

Гайлардия — многолетнее растение, способное сохранять декоративность даже при температуре выше +35 градусов. Она спокойно переносит палящее солнце, редкий полив и бедные почвы, продолжая цвести тогда, когда большинство растений сдаются. Именно поэтому её всё чаще включают в композиции с неприхотливыми многолетниками, рассчитанными на минимальный уход.

"Многолетники, устойчивые к засухе, особенно ценны для дачников, которые не могут часто поливать свои участки", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.

Благодаря устойчивости гайлардия всё чаще используется в солнечных цветниках, миксбордерах и композициях, где важна стабильность без сложной агротехники.

Как выглядит гайлардия в цветнике

Соцветия гайлардии напоминают крупные ромашки с выразительной окраской. В лепестках сочетаются жёлтые, оранжевые и красные оттенки, создавая эффект "солнечного пламени". Даже на фоне густой зелени растение остаётся заметным и ярким.

Цветение продолжается всё лето и нередко захватывает начало осени. При этом гайлардия не теряет формы и не требует регулярной обрезки, что делает её удобной для участков выходного дня — по тому же принципу, что и декоративные злаки для сада, сохраняющие выразительность без вмешательства человека.

Минимум ухода — максимум результата

Гайлардия отлично приспособлена к сложным условиям. Она предпочитает лёгкие, хорошо дренированные почвы и не нуждается в частых подкормках.

"Растения, способные расти на бедных почвах, помогают сократить зависимость сада от удобрений и делают уход более устойчивым", — отмечает специалист по защите растений, обозреватель Pravda. ru Андрей Николаевич Зорин.

При избытке влаги растение чувствует себя хуже, чем при кратковременной засухе, поэтому для него важно избегать застоя воды.

Сравнение гайлардии с популярными садовыми цветами

В отличие от однолетников, которые приходится высаживать каждый год, гайлардия растёт на одном месте несколько сезонов подряд. По яркости она не уступает многим "звёздам" клумб, но выигрывает за счёт выносливости. Там, где другие растения требуют регулярного полива и подкормок, гайлардия продолжает цвести практически автономно.

Плюсы и минусы выращивания гайлардии

Перед посадкой стоит оценить особенности растения.

Плюсы:

устойчива к жаре и засухе;

долго и обильно цветёт;

не требует частых подкормок;

подходит для бедных почв.

Минусы

плохо переносит тень;

не любит переувлажнение;

нуждается в хорошем дренаже.

Советы по выращиванию гайлардии шаг за шагом

Для посадки выбирают самое солнечное место на участке. Почву делают рыхлой, с добавлением песка или мелкого щебня для дренажа. Полив проводят умеренно, только после полного подсыхания верхнего слоя. Удаление отцветших соцветий помогает продлить цветение и сохранить аккуратный вид куста, сообщает "Огорд.ru".

Популярные вопросы о гайлардии

Подходит ли гайлардия для жарких регионов

Да, она хорошо переносит высокие температуры и засуху.

Нужно ли часто подкармливать растение

Нет, гайлардии достаточно минимального питания.

Можно ли сажать её в тени

В тени цветение будет слабым, растение предпочитает солнце.