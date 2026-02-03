Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков

Садоводство

Даже самый увлечённый дачник рано или поздно устаёт от растений, которые требуют постоянного внимания. Когда кусту нужна особая почва, укрытие и строгий график подкормок, удовольствие от сада быстро исчезает. На этом фоне всё больше внимания привлекает скромный, но эффектный кустарник, способный цвести всё лето без капризов.

Пентас ланцетный в цвету
Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пентас ланцетный в цвету

Почему пентас всё чаще выбирают вместо гортензии

Пентас ланцетный неожиданно стал фаворитом у тех, кто ценит стабильную декоративность без сложного ухода. В отличие от гортензии, чувствительной к кислотности почвы и зимним условиям, этот кустарник спокойно растёт в обычной садовой земле и не требует специальных приёмов — по тому же принципу, за который ценят неприхотливые кустарники для сада.

Пентас формирует аккуратный плотный куст высотой до 50 см. С начала лета и до заморозков он покрывается шаровидными соцветиями диаметром до 10 см. Оттенки варьируются от белого и розового до насыщенного малинового и сиреневого. Главное преимущество — непрерывное цветение: увядшие соцветия быстро сменяются новыми.

Как выглядит идеальный куст без хлопот

На участке пентас смотрится аккуратно и уместно. Он не разваливается, не требует формирующей обрезки и одинаково хорошо подходит для клумб, бордюров и контейнерного озеленения. Благодаря компактности растение часто используют для террас и балконов, где важна длительная декоративность — особенно в сочетании с контейнерными растениями для дачи.

Даже при минимальном уходе куст сохраняет насыщенную окраску и выглядит ухоженным на протяжении всего сезона.

Уход без стресса: что действительно важно

Выращивание пентаса не требует специальных знаний и подходит даже начинающим садоводам. Достаточно соблюдать несколько базовых правил.

  • Солнечное место: чем больше света, тем обильнее цветение.
  • Умеренный полив: растение легче переносит кратковременную засуху, чем переувлажнение.
  • Редкие подкормки: с июня по август достаточно удобрения для цветущих раз в две недели.
  • Контроль зимовки: в открытом грунте средней полосы пентас не зимует, поэтому его выращивают как однолетник или заносят в помещение.

Пентас и гортензия: сравнение без иллюзий

Гортензия остаётся эффектным, но требовательным растением. Ей нужна кислая почва, укрытие на зиму, регулярная обрезка и внимательный полив. Ошибка в уходе часто отражается на цветении.

Пентас, напротив, не претендует на роль главной "примы", но стабильно цветёт всё лето, мирится с обычной землёй и спокойно растёт в контейнерах. Он выбирает надёжность вместо капризности.

"Чем меньше у растения критических требований к среде, тем выше вероятность, что оно сохранит декоративность в реальных дачных условиях", — поясняет инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Никитин.

Плюсы и минусы пентаса

Этот кустарник имеет явные преимущества, но и свои особенности.

Плюсы:

  • непрерывное цветение с июня до заморозков;
  • компактная форма без обрезки;
  • подходит для клумб и контейнеров;
  • минимальные требования к почве.

Минусы:

  • не зимует в открытом грунте;
  • требует солнечного места;
  • в тени цветёт слабее.

Советы по выращиванию

При посадке выбирайте хорошо освещённый участок или объёмный горшок с дренажными отверстиями. Не переувлажняйте почву и не используйте тяжёлые глинистые смеси. Если растение выращивается в контейнере, осенью его можно перенести в светлое прохладное помещение и сохранить до следующего сезона, сообщает Сибкрай. ru.

Популярные вопросы

Можно ли выращивать пентас в открытом грунте

Да, но только как однолетник в регионах с холодной зимой.

Подходит ли он для балкона или террасы

Да, это один из самых удобных вариантов для контейнерного озеленения.

Нужно ли часто подкармливать растение

Нет, регулярные, но редкие подкормки вполне достаточны.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача советы огород растения садоводство
Новости Все >
От тарелки до сковороды: эти сыры чаще всего оправдывают цену и удивляют качеством
Деньги едва удержались на плаву: маткапитал в Омской области спасли от обесценивания
До ремонта ближе, чем кажется: скрытая математика пробега китайских автомобилей
Гастрономический антидот: почему винегрет — это биохимическое оружие против похмелья
Хотели научить экономить — оторвались от реальности: Карелия не приняла игру с тратами
Смартфоны и ноутбуки дорожают на глазах: весной рынок может сорваться с цепи
Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого
Кристальный холодец: экспертные советы по улучшению вкусовых характеристик.
Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем
Шальные деньги приходят тихо — а уходят больно: что делать при лишней выплате
Сейчас читают
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Садоводство, цветоводство
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Зерно падает на снег — весной земля не узнаёт себя: простой приём делает почву воздушной
Садоводство, цветоводство
Зерно падает на снег — весной земля не узнаёт себя: простой приём делает почву воздушной
Популярное
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения

Илон Маск ограничил скорость дронов, использующих Starlink, но российские специалисты находят способы обхода. Ситуация для Украины гораздо сложнее.

Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Госномера: что в имени тебе моём — скрытые коды, которые инспекторы ГИБДД знали, а мы — нет Сергей Милешкин Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен Анжела Якубовская Квантовая самоорганизация: как топологические поверхности адаптируются к реакциям чистой энергии   Александр Рощин
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Последние материалы
Эффект пауков высмеивают в сети: чем заменить наращивание, чтобы не выглядеть дёшево
Потепление стирает границы: на свет выходит тот, кто не вписывается в законы природы
Сад вспыхнет алыми шапками: цветок, который растёт сам и не просит ни воды, ни ухода
Атлантика открыла портал в XIX век: шторм вынес на берег забытый призрак из прошлого
Глянец и улица договорились: модный код зимы размыл границу статуса и комфорта
Эти блины едят без варенья — и просят добавку: пикантный вкус закладывают ещё в тесте
Бычье сердце сдаёт трон: томаты-гиганты дают по полкилограмма и вкус — чистое мясо
Лук-порей обгоняет репчатый: 12 сортов, которые дают урожай без сюрпризов
Посуда черная как уголь? Эти хитрости снимают многолетний нагар за минуты без усилий
Украшения выходят на первый план: цветы стали главным акцентом весны–лета 2026
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.