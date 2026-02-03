Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бычье сердце сдаёт трон: томаты-гиганты дают по полкилограмма и вкус — чистое мясо

Садоводство

Крупноплодные томаты остаются главной гордостью дачных грядок, но привычные фавориты постепенно уступают место новым сортам. Современные помидоры удивляют не только размером, но и плотной мякотью, устойчивостью к болезням и выразительным вкусом. Всё чаще именно они становятся основой салатов и заготовок.

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупноплодные мясистые томаты

Почему Бычье сердце теряет популярность

Долгие годы "Бычье сердце" считался эталоном мясистых томатов. Однако селекция не стоит на месте. Новые сорта дают более стабильный урожай, легче переносят перепады погоды и реже болеют. При этом по вкусу они не уступают классике, а иногда и превосходят её за счёт сладости и плотной структуры без лишнего сока — особенно на фоне растущего интереса к урожайным сортам томатов.

Агроном-почвовед Анастасия Мухлынина выделяет три сорта, которые сегодня уверенно конкурируют с привычными крупноплодными томатами и всё чаще появляются на участках.

Беркли Тай Дай Хаат: сладость и плотная мякоть

Этот сорт сразу привлекает внимание необычной окраской. Снаружи плоды выглядят зелёно-золотистыми, а внутри скрывают насыщенную бордовую мякоть. Главная особенность — выраженная сладость и плотная, почти "мясная" текстура.

Кусты формируют аккуратные соцветия и не требуют сложного ухода. Сорт устойчив к распространённым болезням и подходит даже для тех, кто только начинает выращивать томаты. Из минусов отмечают недолгое хранение, поэтому плоды чаще используют свежими, для салатов, сока или вяления.

Средний вес плодов составляет 200-250 г, но вкус делает их особенно ценными.

Абруццо: ранний и универсальный

Сорт отличается необычной формой — плоды напоминают грушу с лёгкой ребристостью. Под тонкой кожицей находится сочная мякоть с минимальным количеством семян. Вкус мягкий и сладкий, без резкой кислотности.

Кусты компактные, но мощные, хорошо чувствуют себя даже на ограниченной площади. Сорт устойчив к основным заболеваниям и позволяет заготавливать семена самостоятельно. Чтобы получить особенно крупные плоды, рекомендуют нормировать завязи, оставляя в кисти не более трёх.

Средний вес томатов — от 250 до 430 г, что делает сорт удобным для соусов и густых заготовок, как и многие ультраранние томаты для дачи.

Микадо Черный: насыщенный вкус и плотная кожица

Этот сорт узнают по тёмной окраске плодов и характерным крупным листьям. Его главное отличие — сложный вкус с лёгкими фруктовыми нотами и сбалансированной сладостью.

Плотная кожица защищает томаты от растрескивания, благодаря чему они хранятся дольше и хорошо дозревают прямо на кусте. Сорт более требователен к поливу и подкормкам, но при соблюдении агротехники даёт стабильный и качественный урожай.

"Сорта с плотной кожицей меньше страдают от резких колебаний влажности, что особенно важно при нестабильной погоде," — отмечает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.

Средний вес плодов — 250-300 г. Томаты подходят для салатов, закусок и консервации.

Сравнение новых сортов и классики

По сравнению с "Бычьим сердцем" новые сорта выигрывают в устойчивости и предсказуемости урожая. Они реже поражаются болезнями, лучше переносят нестабильную погоду и дают плотную мякоть без излишней водянистости. При этом каждый из них имеет собственный вкусовой профиль — от медовой сладости до фруктовых оттенков.

Плюсы и минусы современных крупноплодных томатов

Новые сорта привлекают дачников сочетанием вкуса и надёжности, но имеют свои особенности.

Плюсы:

  • плотная мякоть без лишнего сока;
  • устойчивость к болезням;
  • выразительный вкус;
  • крупные плоды.

Минусы: 

  • отдельные сорта плохо хранятся;
  • некоторые требуют регулярных подкормок;
  • для максимального размера нужна формировка.

Советы по выращиванию крупноплодных томатов

Для получения крупных плодов важно нормировать завязи, обеспечивать регулярный полив и своевременные подкормки. Такие томаты особенно отзывчивы на уход и при хорошем агрофоне радуют урожаем до осени, сообщает портал Pro Город.

Популярные вопросы о новых сортах томатов

Можно ли выращивать их в средней полосе

Да, большинство сортов хорошо адаптированы к разным климатическим условиям.

Подходят ли они для заготовок

Да, плотная мякоть делает их удобными для соусов, сока и консервации.

Сильно ли они отличаются по уходу от классических сортов

Уход схожий, но для крупных плодов требуется больше внимания к питанию растений.

Автор Алексей Данилов
Алексей Данилов — специалист по овощным культурам открытого грунта, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
