Южная экзотика без хлопот: этот куст цветёт до 120 дней и не требует сложного ухода

Эффектные цветы, которые радуют до 120 дней подряд, всё чаще становятся аргументом в пользу отказа от привычных гортензий. Садоводы ищут альтернативы, способные не уступать по декоративности и при этом быть менее капризными в уходе. Такой заменой всё чаще называют экзотический, но уже хорошо прижившийся в европейских садах кустарник. Об этом сообщает профильное издание о садоводстве и ландшафтном дизайне.
Гортензия по-прежнему остаётся классикой для многих участков, однако у неё есть серьёзный конкурент — лагерстремия индийская (Lagerstroemia indica). Этот декоративный кустарник способен цвести до четырёх месяцев подряд, сохраняя пышные соцветия практически всё лето. В благоприятных условиях период цветения продолжается с июля до октября, а иногда и дольше, что делает растение одним из самых заметных представителей категории садоводство и цветоводство.
Соцветия у кустарника метельчатые, до 20 сантиметров длиной, с широкой палитрой оттенков — от белого до насыщенно-пурпурного. В период цветения растение нередко принимают за гортензию из-за визуального сходства.
Лагерстремия ценится не только за цветы. Кустарник может вырастать до четырёх метров и при формировании напоминать небольшое дерево. Осенью листья окрашиваются в жёлто-оранжевые тона, а отслаивающаяся кора сохраняет декоративность даже вне сезона цветения, что особенно ценят любители декоративных кустарников.
Несмотря на азиатское происхождение, растение выдерживает морозы до -18 °C. В регионах с холодными зимами его рекомендуют дополнительно укрывать и мульчировать приствольный круг. Обрезку проводят ранней весной, удаляя сухие ветви и укорачивая прошлогодние побеги для стимуляции цветения.
Лагерстремию успешно выращивают как в саду, так и в контейнерах. Горшечный вариант особенно удобен для прохладных регионов: осенью растение переносят в светлое прохладное помещение, где оно спокойно зимует без потери жизнеспособности.
"С точки зрения ландшафтного дизайна лагерстремия удобна тем, что её можно использовать и как солитер, и как акцент в композициях", — отмечает Ландшафтный дизайнер (частные сады) Анна Романовна Беспалова, обозреватель Pravda. ru.
Лагерстремию часто сравнивают с гортензией из-за сходной декоративности и пышных соцветий. Однако различия между ними всё же существенны. Гортензия остаётся типичным кустарником, тогда как лагерстремию можно формировать в виде небольшого деревца. Периоды цветения у растений схожи, но лагерстремия удерживает цветы заметно дольше.
Кроме того, индийский кустарник считается менее требовательным. Он предпочитает умеренный полив и способен переносить кратковременную засуху. Гортензия же нуждается в постоянно влажном субстрате и хуже реагирует на пересыхание почвы.
Для успешного роста лагерстремии важно правильно выбрать место. Кустарнику необходимо солнечное, защищённое от ветра пространство. Почва должна быть плодородной, хорошо дренированной и слегка кислой. Перед посадкой рекомендуется внести компост, чтобы улучшить структуру грунта и обеспечить растение питательными веществами.
Полив требуется регулярный, особенно в засушливые летние периоды. При этом важно избегать застоя воды, который может привести к проблемам с корневой системой. Оптимальное время для полива — утро или вечер, когда влага испаряется медленнее.
Для полноценного развития лагерстремии необходимы подкормки. Весной используют удобрения с повышенным содержанием азота, стимулирующие рост побегов и листьев. Летом и осенью переходят на составы с фосфором и калием, предназначенные для цветущих растений.
Как и многие декоративные кустарники, лагерстремия хорошо переносит обрезку. Её проводят в конце зимы или начале весны, удаляя сухие ветви и корректируя форму. Прошлогодние побеги укорачивают частично, так как именно на них закладываются новые цветочные почки.
Сочетание продолжительного цветения, декоративности в течение всего сезона и умеренных требований к уходу делает лагерстремию привлекательной альтернативой гортензии для частных садов.
К достоинствам относят длительное цветение, разнообразие оттенков и устойчивость к кратковременной засухе. Среди минусов — необходимость зимнего укрытия и высокая потребность в солнечном свете.
Можно ли полностью заменить гортензию лагерстремией?
Да, при соблюдении условий выращивания.
Подходит ли растение для небольшого сада?
Да, особенно компактные и контейнерные формы.
