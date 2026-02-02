Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Цветочные подушки смыкаются в сплошной ковёр — красивые многолетники без лишних сил

Садоводство

Ухоженный сад без бесконечной прополки и сложных подкормок — не мечта, а практичный результат грамотного выбора растений. Многолетники-подушки формируют плотные цветущие шары, которые годами держат форму и декоративность. Они подходят для альпинариев, бордюров и дорожек, помогая создать цветник с минимальным уходом…

Цветущие многолетники в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Цветущие многолетники в саду

Почему растения-подушки выбирают для "сада без хлопот"

Низкорослые многолетники быстро разрастаются, закрывая почву плотным ковром. Это снижает рост сорняков и экономит время на уход. Такие культуры хорошо чувствуют себя на бедных почвах и переносят засуху, поэтому их часто используют в композициях рядом с камнем и плиткой, а также в решениях формата неприхотливые кустарники.

"Плотные почвопокровники работают как естественная защита грунта: они уменьшают испарение влаги и стабилизируют микроклимат у корней", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Михайлович Лыткин.

Самые надёжные многолетники для цветущего ковра

Алиссум скальный подходит для солнечных участков и каменистых горок. Весной кустики до 25 см превращаются в жёлтые шары и не боятся жары.
Армерия приморская формирует аккуратные куртины до 30 см и цветёт розовыми или белыми "помпонами" с мая по июль.
Гвоздика серовато-голубая ценится за сизую листву и устойчивость к засухе, сохраняя декоративность даже без цветов.

Растения для тени и полутени

Камнеломка Арендса образует плотный ковёр и цветёт в начале лета. Колокольчик Портеншлага хорошо разрастается под деревьями и у стен, радуя синими колокольчиками до осени. Эти виды часто сочетают с культурами, которые зацветают рано и задают тон сезону, включая раннецветущие растения.

"Даже в полутени важно сохранять баланс влаги: избыточный полив для таких растений опаснее кратковременной засухи", — считает специалист по уходу за садом, обозреватель Pravda. ru Павел Викторович Корнеев.

Неприхотливые акценты для сада

Крылотычинник отличается нежным цветением и хорошо сочетается с камнеломками. Молочай многоцветковый декоративен весь сезон, но требует работы в перчатках. Мшанка шиловидная образует плотный зелёный ковёр и подходит для заполнения швов между плитами. Обриета зацветает одной из первых и после стрижки сохраняет аккуратный вид. Об этом сообщает портал "Учёный агроном"

"Подобные композиции ценны тем, что сохраняют структуру цветника без постоянного вмешательства человека", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. ru Анна Романовна Беспалова.

Плюсы и минусы использования растений-подушек

К таким культурам обращаются за стабильным цветением и минимальным уходом. Они сокращают прополку и хорошо сочетаются с декоративным камнем и мульчей.
Минусы связаны с чувствительностью к застою воды и необходимостью редкой стрижки после цветения.

Советы по уходу за многолетниками-подушками

  1. Подготовьте лёгкую почву с дренажем, добавив песок.
  2. Поливайте умеренно, ориентируясь на погоду.
  3. После цветения укорачивайте побеги для обновления куста.

Популярные вопросы о многолетниках-подушках

Как выбрать растения для альпинария?

Подбирайте засухоустойчивые виды с разными сроками цветения.

Сколько стоит озеленение такими культурами?

Большинство видов доступны, стоимость зависит от сорта и объёма посадок.

Что лучше для дорожек?

Для швов чаще выбирают мшанку, для акцентов — обриету.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
