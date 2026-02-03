Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Лук-порей обгоняет репчатый: 12 сортов, которые дают урожай без сюрпризов

Садоводство

Лук-порей всё чаще возвращается на грядки, хотя ещё недавно его считали "экзотикой" для огорода. На деле он легко вписывается и в супы, и в рагу, и в запеканки, давая мягкий, чуть сладковатый вкус без резкой едкости. А главное — при грамотном выборе сорта порей стабильно формирует ровную белую ножку и не требует сложных приёмов. Об этом сообщает "Ботаничка".

Лук порей
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лук порей

Чем порей удобнее привычного лука и чеснока

Репчатый лук хорош для зажарки, чеснок — для яркого акцента, а порей работает тоньше: подчёркивает вкус блюда и "склеивает" ингредиенты, не споря с ними. Белая часть после тушения или запекания становится нежной, а зелень может пригодиться в бульонах и овощных смесях для заморозки. При нарезке порей обычно не вызывает слёз, а его вкус остаётся мягким даже без длительной тепловой обработки.

Выбирая семена или рассаду, полезно сразу понимать задачу: ранние сорта идут на летние блюда, средние — на осенний сбор и переработку, поздние — на зимнее хранение. В этой логике проще планировать место в грядках, окучивание, полив и подкормки удобрениями.

"Порей "держит" качество ножки тогда, когда питание и влага идут ровно: перекосы дают либо жёсткую волокнистость, либо зелёную короткую часть." — считает Агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Сергеевич Едигаров.

Ранние сорта для летнего и раннеосеннего стола

Голиаф

Сорт часто рекомендуют тем, кто начинает выращивать порей: он формирует мощную вертикальную розетку и плотную "ногу", которую легко очистить. Вкус мягкий, сладковатый, без резкости — хорош для салатов, супов и рагу. В прохладное лето может расти медленнее, а при сырой погоде пригодятся профилактические обработки от грибковых болезней.

Веста

Надёжный вариант для прохладных регионов: дружно созревает и спокойно переносит перепады температуры. Ножка аккуратная, мякоть сочная, без грубых волокон, вкус полуострый. Ценят за устойчивость к основным заболеваниям и неплохую лёжкость.

Коламбус

Его любят за "простое" выращивание: ножка отбеливается почти сама, поэтому окучивание обычно требуется минимальное. Вкус нежный и сладкий, без остроты — удобно для салатов и лёгких супов. Урожайность высокая, растения легко чистятся к моменту уборки.

Гулливер

Сорт петербургской селекции ценят за стабильность и способность долго не грубеть на грядке. Листья сизо-зелёные, растение мощное, вкус полуострый — подходит для горячих блюд, а зелень можно добавлять в бульоны. В сырую погоду важны профилактика и базовые подкормки.

Среднеспелые сорта для осеннего сбора и заготовок

Казимир

Немецкий сорт с ровной цилиндрической ножкой без выраженной "луковицы" снизу. Вкус мягкий, сладковатый; при хранении ножка может становиться ещё нежнее. Требовательнее к влаге и питанию, поэтому регулярный полив и подкормки особенно важны.

Камус

Вариант для неидеальных условий: тяжёлая почва, нестабильная погода, не всегда регулярный полив. Ножка ровная и гладкая, вкус мягкий, без лишней остроты. Сильная сторона — устойчивость к грибковым болезням и морозостойкость.

Слон (Элефант)

Крупный сорт с мощной листвой, его лучше сажать свободнее, чтобы не затенял соседей. Вкус заметнее и пикантнее, чем у многих ранних вариантов, поэтому хорош в супах и блюдах с мясом или рыбой. Для крупных стеблей понадобится больше внимания: полив, подкормки и окучивание.

Бастион

Его выбирают за длинную белую часть и удобство нарезки: ножка получается ровной. Вкус мягкий, сладковатый, сорт подходит для осеннего сбора и заморозки. Хорошо показывает себя на суглинках и долго держит товарный вид.

Танго

Компактный "крепыш" с тяжёлой, плотной ножкой. Вкус мягкий и универсальный, мякоть сочная, без волокон. Сорт устойчив к грибковым болезням и мало интересен вредителям.

Поздние сорта для хранения и зимнего меню

Карантанский

Классика за живучесть и способность хорошо зимовать в грунте под снегом. Вкус насыщенный, полуострый, с выраженным ароматом — для рагу, супов и горячих блюд. Удобен, если часть урожая планируется держать в погребе или оставлять на грядке до поздней осени.

Осенний гигант

Сорт для любителей масштаба: при хорошем питании и окучивании формирует очень толстую ножку. Нужны полив, подкормки и регулярное окучивание, зато порей удобно хранить и замораживать. Вкус полуострый, мякоть плотная и сочная.

Сравнение ранних и поздних сортов лука-порея

Раннеспелые варианты дают более нежную ножку для свежих блюд, но хранятся недолго. Среднеспелые — компромисс: подходят для осенних заготовок, суповых наборов и заморозки. Поздние растут дольше, зато чаще выигрывают по толщине ножки и по зимнему хранению, особенно если есть погреб и стабильная прохлада.

Плюсы и минусы выращивания порея

Порей ценят за мягкий вкус и универсальность: он подходит для супа-пюре, запекания с сыром, рагу, пирогов и овощных смесей. Культура хорошо сочетается с морковью, сельдереем, картофелем, а на участке дружит с практичными вещами вроде капельного полива, мульчи и базовых комплексных удобрений.

Но есть и нюансы. Порею часто нужно окучивание для длинной белой части, а при сырой погоде некоторым сортам требуются профилактические обработки от грибковых болезней. Ещё одна деталь — уборка и хранение: для зимних запасов полезны погреб, ящики и песок либо заморозка порциями.

"В затяжные дожди порей спасает простая дисциплина: не загущать посадки, вовремя окучивать и не оставлять листья постоянно мокрыми — именно так снижается риск грибковых проблем." — считает Фитопатолог, обозреватель Pravda. ru Наталья Сергеевна Дроздова.

Советы по выращиванию

  1. Подберите сорт под цель: "на лето", "на осень" или "на хранение".
  2. Запланируйте место: порей любит свет и ровную грядку, где удобно окучивать.
  3. Следите за влагой: ровная ножка получается лучше при регулярном поливе, особенно в жару.
  4. Подкармливайте умеренно: порей отзывчив на питание, но важно не перекармливать, чтобы не "жирела" зелень в ущерб ножке.
  5. Окучивайте постепенно: так белая часть будет длиннее и нежнее, а урожай — ровнее.

Популярные вопросы

Как выбрать сорт, если хочется и вкус, и простоту ухода?

Для старта обычно удобны варианты, которые легко формируют аккуратную ножку и не требуют сложной агротехники, например Коламбус или Веста.

Что лучше для зимы: хранение в погребе или заморозка?

Если есть прохладный погреб и возможность держать порей во влажном песке, поздние сорта хорошо лежат. Если места мало, выручает заморозка порциями для супов и рагу.

Почему ножка получается короткой и зелёной?

Чаще всего причина в недостаточном окучивании или в слишком плотной посадке. Иногда влияет и сорт: у одних белая часть изначально длиннее, у других — короче, но тяжелее.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад овощи огород рассада
Новости Все >
Деньги едва удержались на плаву: маткапитал в Омской области спасли от обесценивания
До ремонта ближе, чем кажется: скрытая математика пробега китайских автомобилей
Гастрономический антидот: почему винегрет — это биохимическое оружие против похмелья
Хотели научить экономить — оторвались от реальности: Карелия не приняла игру с тратами
Смартфоны и ноутбуки дорожают на глазах: весной рынок может сорваться с цепи
Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого
Кристальный холодец: экспертные советы по улучшению вкусовых характеристик.
Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем
Шальные деньги приходят тихо — а уходят больно: что делать при лишней выплате
Короткий путь — длинный диагноз: как мороз превращает прогулку в воспаление
Сейчас читают
Сорт, от которого у соседей округляются глаза: валит урожай мешками — по 10 кг с куста
Садоводство, цветоводство
Сорт, от которого у соседей округляются глаза: валит урожай мешками — по 10 кг с куста
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Военные новости
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Популярное
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех

Неприхотливый многолетник, который цветёт до осени и выглядит как воздушное облако. Почему гипсофила становится фаворитом дачных цветников.

Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен Анжела Якубовская Квантовая самоорганизация: как топологические поверхности адаптируются к реакциям чистой энергии   Александр Рощин США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа Юрий Бочаров
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Последние материалы
Весна 2026 без модных ошибок: водолазки, которые работают на стиль, а не против него
Кусты ломятся от кистей: 7 сортов красной смородины для щедрого урожая
Душ, который расслабляет лучше массажа: эту систему выбирают те, кто ценит комфорт
Пионы капризны лишь на вид: пять приёмов превратят их в цветочную феерию
Цена новых авто взлетает не сама: в чеках всплыл скрытый двигатель подорожания
Минус 10 лет за пару часов: этот цвет даёт эффект мгновенно — остальные только старят
Лужайка в драгоценных каплях: растение, что само рисует летние пейзажи
Грязь не успеет появиться: 20-секундное действие держит мойку в идеальной чистоте
Корочка трещит, аромат как у костра — простой картофель для любого мяса
Ягоды, которые не помещаются в ладонь: смородина нового поколения для суперурожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.