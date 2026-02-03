Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Кусты ломятся от кистей: 7 сортов красной смородины для щедрого урожая

Садоводство

Красная смородина давно стала привычной культурой для садов средней полосы. Этот кустарник ценят за выносливость, стабильное плодоношение и яркие рубиновые ягоды. Они долго держатся на кистях, не осыпаются и при хранении могут оставаться свежими несколько недель. Об этом сообщает "Ботаничка".

Красная смородина
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красная смородина

Почему важно выбирать районированные сорта

Красная смородина нередко остаётся в тени чёрной, хотя у неё есть серьёзные преимущества. Она способна давать до 8-10 кг ягод с куста, живёт на одном месте более 20 лет и лучше переносит засуху. Кроме того, плоды богаты биологически активными веществами и подходят как для свежего употребления, так и для домашних заготовок - компотов, соусов, желе.

Чтобы ежегодно собирать богатый урожай, стоит выбирать сорта, которые хорошо адаптированы именно к климату средней полосы.

"Для ягодных кустарников особенно важно сочетание зимостойкости и устойчивости к болезням — тогда сорт будет радовать урожаем много лет подряд", — считает Специалист по ягодным культурам, обозреватель Pravda. ru Екатерина Сергеевна Мартынова.

Семь лучших сортов для Центрального региона

Ранняя сладкая

Этот сорт отличается ранним сроком созревания и дружной отдачей урожая. Ягоды формируются в длинных кистях и долго остаются на кусте.

Особенности сорта: вкус яркий сладко-кислый, урожайность до 4 кг. В сырое лето возможны мучнистая роса и антракноз.

Голландская красная

Старинный проверенный сорт, который до сих пор остаётся востребованным. Куст высокий, но компактный, а ягоды выглядят особенно эффектно — прозрачные с заметными светлыми жилками.

Плоды сладковато-кислые, урожай может достигать 6-8 кг, но плодоношение начинается не сразу.

Натали

Один из лучших вариантов для Подмосковья. Куст мощный, ягоды насыщенно-красные, особенно красивые в компотах и варенье.

Урожайность высокая — до 8-12 кг при хорошем уходе, сорт устойчив к мучнистой росе, но в начале лета плохо переносит засуху.

Сахарная

Десертный сорт с более сладким вкусом по сравнению со многими другими. Хорошо переносит морозы и перепады температур.

Ягоды лучше есть свежими или замораживать, так как желирующая способность у них слабая.

Ненаглядная

Белорусский сорт с крупными ягодами и приятным кисло-сладким вкусом. Урожайность достигает 9 кг с куста, а устойчивость к болезням считается хорошей.

Подходит тем, кто ищет "домашний" стабильный вкус без резкой кислоты.

Рондом

Поздний голландский сорт, ценящийся за высокое содержание витамина C. Ягоды тёмно-красные, вкус освежающий.

Урожайность в средней полосе может быть нестабильной, иногда сорт поражается антракнозом.

Нива

Современный сорт с мягкой мякотью и повышенным содержанием сахара. Устойчив к мучнистой росе и антракнозу, но зимостойкость ниже, поэтому куст лучше размещать в защищённом месте.

Как повысить урожайность красной смородины

Для максимальной отдачи важно соблюдать несколько правил. Кусты лучше сажать на солнечном участке, оставляя около 2 метров между растениями. Дополнительное опыление несколькими сортами рядом заметно повышает урожай. Обрезку проводят аккуратно, не удаляя верхушки ветвей, ведь именно там формируются плодовые кисти.

Также необходим стандартный уход: полив, подкормки, защита от вредителей и болезней — особенно если кусты страдают от насекомых, как и любая другая смородина подвержена нападению вредителей.

Сравнение ранних и поздних сортов

Ранние сорта, такие как Ранняя сладкая и Сахарная, позволяют получить ягоды уже в начале сезона и особенно хороши для свежего употребления. Поздние, например Голландская красная и Рондом, продлевают сбор до августа и подходят для длительных заготовок, варенья и хранения.

Советы по выбору сорта

  1. Определите, нужен ли вам ранний урожай или продление сбора до августа.
  2. Учитывайте зимостойкость — для открытых участков выбирайте более выносливые сорта.
  3. Подумайте о назначении ягод: для желе подойдут сорта с лучшей желирующей способностью, для свежего употребления — десертные.
  4. Посадите рядом минимум два сорта для перекрёстного опыления.
  5. Обеспечьте кустам солнце, полив и пространство.

Популярные вопросы

Как выбрать лучший сорт для дачи?

Ориентируйтесь на зимостойкость, устойчивость к болезням и сроки созревания. Для Подмосковья часто выбирают Натали и Ненаглядную.

Сколько стоит саженец красной смородины?

Цена зависит от питомника и сорта, но чаще всего варьируется в среднем диапазоне среди ягодных кустарников.

Что лучше — красная или чёрная смородина?

Красная смородина долговечнее и менее требовательна к уходу, а чёрная обычно ценится за более насыщенный аромат и витаминный состав.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
