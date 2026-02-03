Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Мартынова

Ягоды, которые не помещаются в ладонь: смородина нового поколения для суперурожая

Садоводство

Черную смородину редко называют модным суперфудом, хотя по пользе она легко соперничает с экзотическими ягодами. Главные претензии к культуре — кислинка и мелкие плоды, которые долго собирать. Однако селекция давно решила эту проблему.

Крупные ягоды черной смородины
Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупные ягоды черной смородины

Почему крупноплодная черная смородина снова в моде

Черная смородина богата витаминами, органическими кислотами и антиоксидантами, но именно размер ягод часто становится решающим фактором при выборе сорта. Современные крупноплодные разновидности сочетают сладкий вкус, высокий урожай и удобство сбора. Такие кусты подходят как для свежего потребления, так и для заморозки, варенья и переработки.

"Крупноплодные сорта меняют не только внешний вид урожая, но и подход к уходу: растение быстрее отдаёт питательные вещества в ягоды, поэтому особенно чувствительно к режиму питания и влаги", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Сластена — сладкий старт сезона

Сорт среднераннего срока созревания, выведенный на основе "Лентяя". Ягоды массой около 4 г, с тонкой кожицей и ароматной мякотью, собраны в плотные кисти. Куст компактный, до 1,5 м высотой, даёт 3-4 кг урожая. Сорт самоплодный и устойчив к большинству грибковых заболеваний, но может повреждаться почковым клещом и другими вредителями.

Селеченская-2 — крупная и десертная

Ранний сорт с ягодами до 5,5 г. Плоды округлые, блестящие, сладкие, без выраженной кислотности. Куст сильнорослый, урожайность 1,5-2,5 кг. Требует плодородной почвы с устойчивой структурой и внимательного ухода, чувствителен к антракнозу и вредителям.

Багира — аромат и стабильность

Среднепоздний сорт с ягодами до 2,3 г. Отличается дружным созреванием и тем, что плоды долго держатся на ветках. Урожайность достигает 4,5 кг с куста. Вкус насыщенный, сахаристость высокая, но сорт восприимчив к ржавчине и почковому клещу.

"Устойчивость сорта к болезням не отменяет биологические риски: при тёплой и влажной погоде патогены активизируются быстрее, чем успевает сработать иммунитет растения", — отмечает фитопатолог, обозреватель Pravda. ru Наталья Сергеевна Дроздова.

Добрыня — рекордсмен по массе

Ягоды этого сорта могут достигать 6-6,5 г. Вкус кисло-сладкий, мякоть сочная, кожица эластичная. Куст компактный, но сорт требователен к плодородию почвы и часто поражается тлей. Урожайность средняя, но стабильная.

Русалка — крупно и красиво

Среднепоздний сорт с ягодами до 7,5 г. Плоды десертные, с тонкой кожицей и сухим отрывом. Урожайность до 5 кг с куста. Устойчив к мучнистой росе, но ягоды склонны к осыпанию и могут поражаться тлей.

Пигмей — сладость без компромиссов

Среднеспелый сорт с ягодами от 2 до 7,5 г. Отличается высокой урожайностью — до 5 кг с куста. Вкус насыщенно сладкий, ароматный. Хорошо устойчив к основным заболеваниям, но защита от почкового клеща необходима. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Популярные вопросы о крупноплодной черной смородине

Какой сорт самый крупный?
По массе ягод лидируют "Русалка", "Добрыня" и "Пигмей".

Все ли крупные сорта сладкие?
Большинство — да, но вкус зависит от ухода и условий выращивания.

Нужно ли сажать опылители?
Самоплодные сорта плодоносят и в одиночку, но при смешанных посадках урожай выше.

Автор Екатерина Мартынова
Екатерина Мартынова — специалист по ягодным культурам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
