Сергей Михеев

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Садоводство

Ещё недавно гортензия считалась безусловным украшением участка, но в 2026 году вкусы садоводов заметно сместились. Всё чаще на клумбах появляются кустарники, которые выглядят эффектно без сложного ухода и сезонных рисков. Такой выбор отражает стремление к устойчивым и "живым" садам, где декоративность не требует постоянных усилий.

Кустарник в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Кустарник в саду

Новый садовый тренд 2026 года

Современный ландшафт всё меньше строится вокруг капризных растений. На первый план выходят кустарники, которые сохраняют привлекательность большую часть года и легко вписываются в природный стиль участка. Они создают объём, работают как фон для цветников и не требуют ежегодных ритуалов с укрытиями и подкормками. Этот подход хорошо сочетается с идеями разумного землепользования и сезонных работ, знакомых тем, кто планирует сад заранее и избегает типичных ошибок осени, описанных в материале про осенние работы в саду

"Для многих людей важен не только внешний вид участка, но и общее ощущение спокойствия и предсказуемости. Растения, которые не требуют постоянного контроля, снижают уровень стресса и делают пребывание в саду более комфортным", — считает агроном-консультант, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Почему гортензия теряет позиции

Гортензия остаётся красивым растением, но её требования к почве, влаге и зимнему укрытию подходят не всем. Кислый грунт, чувствительность к перепадам температуры и вредителям делают её выбором для тех, кто готов регулярно ухаживать за посадками. На фоне этого садоводы всё чаще обращают внимание на культуры, которые не создают дополнительных рисков для экосистемы участка и не относятся к потенциально инвазивным декоративным деревьям.

Лапчатка курильская — ставка на надёжность

Лапчатка, известная как курильский чай, стала одним из главных фаворитов сезона. Она цветёт волнами с мая по октябрь, выдерживает морозы до -35 °C и спокойно растёт в обычной садовой почве. Куст формирует плотную крону без сложной формировки, а осенью листва меняет оттенок, добавляя саду глубины. Происхождение растения с Курильских островов объясняет его устойчивость к ветрам и суровым условиям.

Лапчатки или гортензии

В отличие от гортензии, лапчатка не требует строгого контроля кислотности почвы и зимних укрытий. Она переносит солнце и полутень, реже поражается вредителями и сохраняет декоративность большую часть сезона. Это делает её удобным вариантом для регионов с холодными зимами и нестабильной погодой. Об этом сообщает журнал "Тайны Звезд"

Плюсы и минусы лапчатки

Выбирая этот кустарник, садоводы учитывают как его сильные стороны, так и особенности. Он практичен и универсален, но отличается более сдержанной эстетикой.

Плюсы:

  • высокая морозостойкость,
  • длительное цветение,
  • минимальный уход,
  • устойчивость к болезням.

Минусы:

  • цветки мельче, чем у гортензии,
  • выглядят более естественно.

Советы по посадке и уходу

Для посадки подойдёт солнечное место или лёгкая полутень. Весной готовят лунку с добавлением компоста и обеспечивают умеренный полив в первые недели. Весенняя обрезка на треть длины побегов помогает сохранить компактную форму и стимулирует цветение. Мульчирование корой удерживает влагу и защищает корни.

Популярные вопросы о лапчатке курильской

Как выбрать сорт для участка?

Ориентируйтесь на размеры сада, высоту куста и оттенок цветков.

Сколько стоит саженец лапчатки?

Цена зависит от сорта, но в среднем она ниже, чем у гортензии.

Что лучше для холодного климата?

Лапчатка подходит для суровых регионов благодаря высокой зимостойкости.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
