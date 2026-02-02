Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Мартынова

Эти сорта смородины вызывают зависть всей улицы: кусты растут так, что подпорки гнёт

Садоводство

Красная смородина остаётся одной из самых надёжных ягодных культур для средней полосы. Она хорошо переносит морозы, стабильно плодоносит и не требует сложного ухода. Но решающую роль в урожайности и вкусе ягод играет правильно выбранный сорт.

Кисти красной смородины
Фото: Pravda.ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисти красной смородины

Почему красная смородина недооценена

По сравнению с чёрной смородиной красноплодная культура реже становится объектом селекционных экспериментов. При этом она способна давать до 3-6 кг ягод с куста, сохраняет продуктивность более 20 лет и лучше переносит засуху. Ягоды долго держатся на ветках, не осыпаются и могут храниться в холодильнике до трёх недель.

Ранняя сладкая

Этот сорт ценят за дружное созревание и устойчивость к холодам. Кусты средней высоты, раскидистые, быстро восстанавливаются после морозов. Ягоды формируются в длинных кистях и долго не осыпаются, что упрощает сбор.

Плоды некрупные, тёмно-красные, с ярким сладко-кислым вкусом. Сорт подходит для свежего употребления и быстрых заготовок, но в дождливые сезоны требует внимания из-за риска грибных заболеваний.

Голландская красная

Классический сорт, знакомый нескольким поколениям садоводов. Кусты мощные, компактные, хорошо переносят перепады температур. Ягоды прозрачные, ярко-красные, с сочной мякотью и характерным кисло-сладким вкусом.

Созревает поздно, зато отличается высокой урожайностью и стабильностью. В плодоношение вступает не сразу, но затем даёт до 6-8 кг ягод с растения.

"Долговечные ягодные культуры особенно ценны для частных участков: они позволяют получать стабильный урожай без ежегодного обновления посадок", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Семёнова.

Натали

Один из самых популярных сортов для Подмосковья и соседних регионов. Кусты широкие, крепкие, с толстыми побегами. Ягоды насыщенного красного цвета, собраны в длинные кисти, подходят для компотов, варенья и заморозки.

При хорошем уходе сорт способен давать до 8-12 кг с куста. В начале лета чувствителен к засухе, поэтому нуждается в регулярном поливе, особенно на лёгких почвах.

Сахарная

Этот сорт выделяется более сладким вкусом по сравнению с большинством красных смородин. Кусты высокие, устойчивые к морозам и температурным скачкам. Ягоды яркие, некрупные, с десертными нотами.

Из-за слабой желирующей способности плоды чаще используют свежими, для заморозки или компотов. Для хорошего урожая рядом желательно высаживать сорта-опылители, что соответствует общему принципу комбинирования культур на участке.

Ненаглядная

Сорт белорусской селекции, хорошо адаптированный к холодным зимам. Кусты среднерослые, с крепкими побегами. Ягоды крупные, округлые, ярко-красные, с гармоничным кисло-сладким вкусом.

Отличается высокой урожайностью — до 9 кг с куста — и устойчивостью к основным заболеваниям смородины.

"Сорта с хорошей адаптацией к климату региона требуют меньше вмешательства и реже становятся источником потерь урожая", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Никитин.

Рондом

Позднеспелый сорт голландского происхождения. Формирует длинные плотные кисти с тёмно-красными ягодами. Основная ценность — высокое содержание витамина C.

Урожайность в средней полосе может колебаться, но вкус ягод остаётся стабильным и освежающим. Сорт устойчив к мучнистой росе, однако требует профилактики антракноза.

Нива

Современный сорт с мягкой мякотью и повышенным содержанием сахара. Ягоды не слишком кислые, что делает их приятными для свежего употребления. Кусты средней величины, с хорошим иммунитетом.

Зимостойкость ниже, чем у старых сортов, поэтому в холодных регионах кусты лучше размещать в защищённых местах.

Сравнение популярных сортов красной смородины

Если сравнивать сорта между собой, ранние разновидности удобны для быстрого сбора, но уступают поздним по лежкости. Старые сорта выигрывают в зимостойкости, а новые — во вкусе и сахаристости. Для стабильного урожая многие садоводы комбинируют на участке 2-3 сорта с разными сроками созревания.

Советы по выращиванию

Для максимального урожая кусты лучше высаживать на солнечных участках с хорошей вентиляцией. Расстояние между растениями должно быть не менее 2 метров, чтобы корневая система получала достаточно питания. Обрезку проводят редко, удаляя только слабые и больные побеги, так как основные плодовые кисти формируются на концах ветвей, сообщает Ботаничка.ru.

Популярные вопросы

Какие сорта лучше всего подходят для начинающих садоводов

Стабильные и неприхотливые — Натали, Голландская красная и Ненаглядная.

Нужно ли сажать несколько сортов рядом

Да, дополнительное перекрёстное опыление заметно повышает урожайность.

Как использовать ягоды красной смородины

Их едят свежими, замораживают, готовят компоты, соусы и заготовки на зиму.

Автор Екатерина Мартынова
Екатерина Мартынова — специалист по ягодным культурам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача ягоды огород урожай смородина садоводство
Новости Все >
Подводная пропасть тишины: изоляция Дыры дракона породила тысячи форм скрытой жизни
Жизнь пошла другим путём: на дне Атлантики обнаружен город, живущий по иным законам
Криптосфера без защиты: биткоин падает под грузом политики, валют и пустых стаканов
Без права на ошибку: NASA привела экипаж к Луне, приняв все риски повреждения защиты
Февраль решит судьбу курса: как далеко может упасть доллар после январского провала
День памяти Макария Египетского раскрывает тихий секрет силы: победа начинается внутри
Свет на морском дне исчезает почти полностью: новое явление угрожает жизни под водой
Полкилометра по чужой планете: марсоход впервые доверили искусственному интеллекту
Эволюция не стирала это 300 миллионов лет: найден древний ритм, общий для всех
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Сейчас читают
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Домашние животные
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Тренд, который сметает шкафы: как французы делают кухню выше и легче без затрат
Недвижимость
Тренд, который сметает шкафы: как французы делают кухню выше и легче без затрат
Популярное
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения

Яркий седум с красными соцветиями способен украсить сад без полива и подкормок. Почему этот многолетник считают находкой для занятых садоводов.

Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Тупиковая ветвь: почему СССР так и не приручил двигатель Ванкеля, несмотря на годы разработок Сергей Милешкин Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике Сергей Ивaнов Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать Юрий Бочаров
Эти 4 сорта — под запретом: посадите их, и теплица превратится в кладбище томатов
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике
Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике
Последние материалы
Безопасно для семьи — смертельно для тараканов: народный способ оказался сильнее химии
Две ложки — и блины получаются как у мамы: кружевные края, мягкость и аромат детства
Дачники хватают только эти сорта: лук растёт с кулак даже там, где лето не наступает
Сорт, от которого у соседей округляются глаза: валит урожай мешками — по 10 кг с куста
Богемный шик уступает место мягкости: новый фаворит для красивых зимних столов
Слоится как в лучших кондитерских: домашний Наполеон снова рвёт рейтинги десертов
Барабан трясёт, квартира дрожит? Один приём вернёт стиралке тишину и нормальный отжим
Оно не кричит о моде, но выдаёт вкус: почему кремовое пальто стало обязательным
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Весна уже на горизонте: образы, которые вытеснят зимние слои быстрее, чем кажется
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.