Эти сорта смородины вызывают зависть всей улицы: кусты растут так, что подпорки гнёт

Красная смородина остаётся одной из самых надёжных ягодных культур для средней полосы. Она хорошо переносит морозы, стабильно плодоносит и не требует сложного ухода. Но решающую роль в урожайности и вкусе ягод играет правильно выбранный сорт.

Фото: Pravda.ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисти красной смородины

Почему красная смородина недооценена

По сравнению с чёрной смородиной красноплодная культура реже становится объектом селекционных экспериментов. При этом она способна давать до 3-6 кг ягод с куста, сохраняет продуктивность более 20 лет и лучше переносит засуху. Ягоды долго держатся на ветках, не осыпаются и могут храниться в холодильнике до трёх недель.

Ранняя сладкая

Этот сорт ценят за дружное созревание и устойчивость к холодам. Кусты средней высоты, раскидистые, быстро восстанавливаются после морозов. Ягоды формируются в длинных кистях и долго не осыпаются, что упрощает сбор.

Плоды некрупные, тёмно-красные, с ярким сладко-кислым вкусом. Сорт подходит для свежего употребления и быстрых заготовок, но в дождливые сезоны требует внимания из-за риска грибных заболеваний.

Голландская красная

Классический сорт, знакомый нескольким поколениям садоводов. Кусты мощные, компактные, хорошо переносят перепады температур. Ягоды прозрачные, ярко-красные, с сочной мякотью и характерным кисло-сладким вкусом.

Созревает поздно, зато отличается высокой урожайностью и стабильностью. В плодоношение вступает не сразу, но затем даёт до 6-8 кг ягод с растения.

"Долговечные ягодные культуры особенно ценны для частных участков: они позволяют получать стабильный урожай без ежегодного обновления посадок", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Семёнова.

Натали

Один из самых популярных сортов для Подмосковья и соседних регионов. Кусты широкие, крепкие, с толстыми побегами. Ягоды насыщенного красного цвета, собраны в длинные кисти, подходят для компотов, варенья и заморозки.

При хорошем уходе сорт способен давать до 8-12 кг с куста. В начале лета чувствителен к засухе, поэтому нуждается в регулярном поливе, особенно на лёгких почвах.

Сахарная

Этот сорт выделяется более сладким вкусом по сравнению с большинством красных смородин. Кусты высокие, устойчивые к морозам и температурным скачкам. Ягоды яркие, некрупные, с десертными нотами.

Из-за слабой желирующей способности плоды чаще используют свежими, для заморозки или компотов. Для хорошего урожая рядом желательно высаживать сорта-опылители, что соответствует общему принципу комбинирования культур на участке.

Ненаглядная

Сорт белорусской селекции, хорошо адаптированный к холодным зимам. Кусты среднерослые, с крепкими побегами. Ягоды крупные, округлые, ярко-красные, с гармоничным кисло-сладким вкусом.

Отличается высокой урожайностью — до 9 кг с куста — и устойчивостью к основным заболеваниям смородины.

"Сорта с хорошей адаптацией к климату региона требуют меньше вмешательства и реже становятся источником потерь урожая", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Никитин.

Рондом

Позднеспелый сорт голландского происхождения. Формирует длинные плотные кисти с тёмно-красными ягодами. Основная ценность — высокое содержание витамина C.

Урожайность в средней полосе может колебаться, но вкус ягод остаётся стабильным и освежающим. Сорт устойчив к мучнистой росе, однако требует профилактики антракноза.

Нива

Современный сорт с мягкой мякотью и повышенным содержанием сахара. Ягоды не слишком кислые, что делает их приятными для свежего употребления. Кусты средней величины, с хорошим иммунитетом.

Зимостойкость ниже, чем у старых сортов, поэтому в холодных регионах кусты лучше размещать в защищённых местах.

Сравнение популярных сортов красной смородины

Если сравнивать сорта между собой, ранние разновидности удобны для быстрого сбора, но уступают поздним по лежкости. Старые сорта выигрывают в зимостойкости, а новые — во вкусе и сахаристости. Для стабильного урожая многие садоводы комбинируют на участке 2-3 сорта с разными сроками созревания.

Советы по выращиванию

Для максимального урожая кусты лучше высаживать на солнечных участках с хорошей вентиляцией. Расстояние между растениями должно быть не менее 2 метров, чтобы корневая система получала достаточно питания. Обрезку проводят редко, удаляя только слабые и больные побеги, так как основные плодовые кисти формируются на концах ветвей, сообщает Ботаничка.ru.

Популярные вопросы

Какие сорта лучше всего подходят для начинающих садоводов

Стабильные и неприхотливые — Натали, Голландская красная и Ненаглядная.

Нужно ли сажать несколько сортов рядом

Да, дополнительное перекрёстное опыление заметно повышает урожайность.

Как использовать ягоды красной смородины

Их едят свежими, замораживают, готовят компоты, соусы и заготовки на зиму.