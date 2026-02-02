Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Данилов

Дачники хватают только эти сорта: лук растёт с кулак даже там, где лето не наступает

Садоводство

Получить крупный и стабильный урожай лука в северных регионах — задача, с которой справляются далеко не все сорта. Однако практика дачников показывает, что есть варианты, способные давать мощные луковицы даже при коротком лете и капризной погоде. Речь идёт всего о двух сортах, которые ценят за выносливость и размер плодов.

Крупный лук на грядке
Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупный лук на грядке

Какие сорта лука дают рекордный урожай

Кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок обратила внимание на два сорта, которые давно зарекомендовали себя у огородников. Их объединяют неприхотливость, устойчивость к болезням и хорошая лёжкость. Даже в северных регионах луковицы нередко вырастают размером с кулак, оставаясь сочными и плотными — особенно при соблюдении базовых принципов подготовки почвы для овощных культур.

Сорт Ред Барон

"Ред Барон" относится к раннеспелым сортам красного лука голландской селекции. Его успешно выращивают не только в средней полосе, но и в более суровых климатических условиях. От появления всходов до уборки проходит около 100-120 дней.

Луковицы формируются крупные, с насыщенным цветом и полуострым вкусом. Такой лук часто используют для супов, салатов и свежих закусок. Отдельно дачники отмечают устойчивость сорта к стрелкованию и способность сохраняться без потери качества.

"Для северных регионов особенно важно, чтобы культура не реагировала резким снижением урожая на погодные колебания — такие сорта позволяют поддерживать стабильность участка без дополнительных вмешательств", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.

"Лук "Ред Барон" вырос у нас даже в условиях Заполярья. Несмотря на привычные летние заморозки, в стрелку не ушёл и радовал нас всё лето плотным зелёным пером. Луковицы выросли плотными и крупными", — делятся дачники.

Сорт Стурон

"Стурон" — белый лук голландской селекции, который ценят за стабильность. Он легко адаптируется к разным типам почвы и спокойно переносит погодные перепады. Вегетационный период составляет в среднем 100-110 дней.

Луковицы вырастают крупными и плотными, с выраженным, но не резким острым вкусом. Сорт подходит как для ежедневной кулинарии, так и для консервации. При правильном хранении "Стурон" сохраняет вкус и сочность до следующего лета, что особенно важно при длительном хранении овощей.

"Сорта с хорошей лёжкостью позволяют дачникам планировать запасы на месяцы вперёд и снижать потери урожая в зимний период", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

"Сорт лука "Стурон" мне понравился. Луковицы сочные и при этом не злые. Отлично идут и в салаты, и в горячие блюда", — отмечают огородники.

Сравнение сортов лука Ред Барон и Стурон

Оба сорта относятся к надёжным вариантам для дачи, но имеют свои особенности. "Ред Барон" чаще выбирают за мягкий полуострый вкус и яркий цвет, который хорошо смотрится в салатах. "Стурон" больше ценят за универсальность и длительное хранение. По срокам созревания они близки, однако белый лук обычно чуть быстрее адаптируется к разным условиям.

Плюсы и минусы популярных сортов

Эти сорта объединяет высокая урожайность и устойчивость, но при выборе стоит учитывать нюансы.

Плюсы:

  • крупные луковицы и стабильный сбор;
  • хорошая лёжкость без потери вкуса;
  • устойчивость к болезням и стрелкованию.

Минусы:

  • при загущённых посадках размер луковиц уменьшается;
  • требуют умеренного полива без переувлажнения.

Советы по выращиванию лука в холодных регионах

Для северных условий важно правильно подобрать место и посадочный материал. Лук лучше высаживать на солнечных грядках с рыхлой почвой. Посадки не стоит загущать, чтобы растения получали достаточно питания. Полив должен быть регулярным, но без застоя воды, особенно в период формирования луковиц, сообщает "Городовой".

Популярные вопросы о сортах

Какой сорт лука лучше выбрать для холодного климата

Для северных регионов хорошо подходят "Ред Барон" и "Стурон", так как они устойчивы к перепадам температуры.

Сколько хранится такой лук

При правильных условиях хранения луковицы сохраняются до весны и даже до начала лета.

Подходят ли эти сорта для заготовок

Да, оба сорта используют и для свежих блюд, и для консервации благодаря плотной структуре.

Автор Алексей Данилов
Алексей Данилов — специалист по овощным культурам открытого грунта, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
