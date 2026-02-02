Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Сорт, от которого у соседей округляются глаза: валит урожай мешками — по 10 кг с куста

Садоводство

Найти картофель, который одинаково хорош и для салатов, и для пюре, — задача не из простых. Но есть сорт, который ценят и дачники, и кулинары за стабильный урожай и аккуратный вкус. Он не подводит даже на сложных почвах и уверенно держит форму в готовых блюдах.

Урожай картофеля
Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай картофеля

Почему сорт Гала ценят огородники

Картофель "Гала" давно считается одним из самых надёжных вариантов для личных участков. Кусты формируют ровные, аккуратные клубни с тонкой светло-жёлтой кожурой и плотной мякотью кремового оттенка. При нарезке картофель не темнеет, а после приготовления сохраняет приятный аромат без резких земляных нот, что особенно важно при длительном хранении урожая.

Вкусовые качества делают его универсальным. Мякоть получается рассыпчатой, но не сухой, с лёгкой сладостью, благодаря чему сорт подходит как для пюре, так и для запекания, салатов или детского питания.

Урожайность и сроки созревания

Одно из главных преимуществ сорта — стабильный сбор. Даже при минимальном уходе с куста можно получить до 8-10 товарных клубней. На плодородных грядках урожай нередко достигает впечатляющих показателей, что делает "Галу" выгодным вариантом для сезонных заготовок.

Картофель относится к раннеспелым. С момента посадки до сбора проходит около 70-75 дней, поэтому уже в середине лета можно готовить молодые клубни. Это особенно удобно для регионов с коротким тёплым сезоном и нестабильной погодой.

"Сорта, которые дают предсказуемый результат без усиленной агрохимии, помогают сохранить качество почвы и снижают долгосрочные риски для участка", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.

Устойчивость и хранение

Сорт хорошо переносит распространённые заболевания, включая паршу и фитофтороз, при условии посадки на солнечных участках. Клубни отличаются хорошей лёжкостью: они долго не прорастают и не теряют плотность, сохраняя товарный вид до весны.

Такие качества делают "Галу" практичным выбором для тех, кто планирует хранить урожай без сложных условий и специальных препаратов, особенно если заранее учтены нюансы подготовки погреба и тары.

Сравнение картофеля Гала с другими ранними сортами

По сравнению с другими раннеспелыми разновидностями "Гала" выигрывает за счёт баланса характеристик. Многие сорта дают быстрый урожай, но уступают во вкусе или плохо хранятся. "Гала" же сочетает раннее созревание, устойчивость к болезням и универсальность в кулинарии. В отличие от водянистых сортов, её мякоть остаётся плотной, а по сравнению с крахмалистыми — не разваривается слишком сильно.

"Для частных хозяйств особенно ценны культуры, которые позволяют заранее планировать объёмы хранения и потребления без потерь", — считает специалист по овощным культурам открытого грунта, обозреватель Pravda. ru Алексей Петрович Данилов.

Плюсы и минусы сорта

У этого картофеля есть сильные стороны, которые особенно ценят дачники. Он стабильно плодоносит, не требует сложного ухода и подходит для разных блюд. При этом важно учитывать и ограничения.

Плюсы:

  • высокая урожайность даже на бедных почвах;
  • ранние сроки сбора;
  • универсальность для пюре, салатов и запеканок;
  • хорошая лёжкость.

Минусы:

  • чувствительность к переувлажнению почвы;
  • необходимость регулярного окучивания.

Советы по выращиванию картофеля Гала

Чтобы получить максимальный результат, важно правильно подготовить посадочный материал. Клубни лучше выбирать среднего размера и проращивать их в светлом помещении за две-три недели до посадки. Это ускорит появление всходов.

Сажать картофель рекомендуется в прогретую почву, когда температура достигает +8 °C. Между кустами стоит оставлять не менее 30-35 см, чтобы растения не конкурировали за питание. Полив должен быть умеренным, особенно в период цветения, когда формируется будущий урожай, сообщает EAOmedia.

Популярные вопросы о сорте

Какой уход требуется этому сорту

Картофель нуждается в регулярном окучивании и рыхлении почвы. Дополнительные удобрения повышают урожайность, но не являются обязательными.

Подходит ли "Гала" для хранения на зиму

Да, клубни хорошо сохраняются до весны, если хранить их в прохладном и сухом помещении.

Для каких блюд лучше всего использовать этот сорт

"Гала" универсален: подходит для пюре, салатов, запеканок и жарки, не темнеет и сохраняет форму.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача огород советы урожай картофель
Новости Все >
Подводная пропасть тишины: изоляция Дыры дракона породила тысячи форм скрытой жизни
Жизнь пошла другим путём: на дне Атлантики обнаружен город, живущий по иным законам
Криптосфера без защиты: биткоин падает под грузом политики, валют и пустых стаканов
Без права на ошибку: NASA привела экипаж к Луне, приняв все риски повреждения защиты
Февраль решит судьбу курса: как далеко может упасть доллар после январского провала
День памяти Макария Египетского раскрывает тихий секрет силы: победа начинается внутри
Свет на морском дне исчезает почти полностью: новое явление угрожает жизни под водой
Полкилометра по чужой планете: марсоход впервые доверили искусственному интеллекту
Эволюция не стирала это 300 миллионов лет: найден древний ритм, общий для всех
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Сейчас читают
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Садоводство, цветоводство
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Еда и рецепты
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Популярное
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения

Яркий седум с красными соцветиями способен украсить сад без полива и подкормок. Почему этот многолетник считают находкой для занятых садоводов.

Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Эти 4 сорта — под запретом: посадите их, и теплица превратится в кладбище томатов
Скрытые плюсы и опасные минусы нового топлива со спиртом: опыт США — в Россию Сергей Милешкин Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике Сергей Ивaнов Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать Юрий Бочаров
Обувь, которую списали в утиль, внезапно рвёт моду: города сходят с ума от этой пары
Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Последние материалы
Богемный шик уступает место мягкости: новый фаворит для красивых зимних столов
Слоится как в лучших кондитерских: домашний Наполеон снова рвёт рейтинги десертов
Барабан трясёт, квартира дрожит? Один приём вернёт стиралке тишину и нормальный отжим
Оно не кричит о моде, но выдаёт вкус: почему кремовое пальто стало обязательным
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Весна уже на горизонте: образы, которые вытеснят зимние слои быстрее, чем кажется
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Куриные ножки превращаются в чупа-чупсы: румяные шарики с сочной серединой
Чайник снова как новый: подручные средства, которые разрушают накипь до основания
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.