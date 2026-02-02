Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны

Садоводство

Весна — лучшее время, чтобы задать саду характер на годы вперёд. Пока участок только просыпается, именно деревья формируют будущую атмосферу: они задают ритм, цвет и настроение пространства. Если хочется уйти от привычных решений и сделать сад запоминающимся, стоит обратить внимание на необычные древесные культуры. Об этом рассказывает материал Ольги Будиной.

Цветущий куст в саду
Фото: Pravda.Ru by Михеев Сергей, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущий куст в саду

Почему необычные деревья становятся акцентом сада

Декоративные деревья ценят не только за листву или цветение. Их выбирают за форму кроны, цвет коры, сезонные изменения и способность работать как самостоятельный арт-объект. Высаженные солитерами, такие растения притягивают взгляд, а в композициях создают глубину и динамику, особенно если учитывать риски, связанные с инвазивными декоративными деревьями.

Весенняя посадка особенно важна для крупномеров: за сезон они успевают укорениться и лучше подготовиться к зиме.

"Необычные деревья в частном саду работают не только как элемент дизайна, но и как часть экосистемы участка: они по-разному влияют на микроклимат, влажность и даже состав почвы" — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.

Краснолистные клёны — эффект круглый год

Клёны с красной и пурпурной листвой давно стали классикой ландшафтного дизайна. В отличие от обычных видов, они декоративны не только осенью. У сортов красного и остролистного клёна листва может быть бордовой, фиолетовой или алой весь сезон.

Интересная особенность некоторых сортов — смена окраски: весной листья розово-оранжевые, летом зеленеют, а осенью вновь "вспыхивают". Такие деревья ценят за красивую крону — от округлой до пирамидальной — и универсальность посадки.

Декоративные ивы — пластичность и свет

Ива — одно из самых благодарных растений для сада. Она светолюбива, быстро растёт и легко переносит формирующую обрезку. Среди декоративных форм особенно выделяются сорта с пёстрой, серебристой или розовой листвой, а также с изогнутыми или плакучими побегами.

Ивы хорошо чувствуют себя на разных почвах, предпочитая умеренно влажные участки. Они подходят как для одиночных посадок, так и для живых изгородей и водоёмов.

Скумпия — париковое дерево

Скумпия кожевенная привлекает внимание необычной листвой и эффектным цветением. Её листья меняют окраску от сизо-зелёной до огненно-красной и бордовой. У некоторых сортов красная гамма сохраняется весь сезон.

Во время цветения растение покрывается воздушными метёлками, напоминающими облака или пряди волос — за это скумпию и называют париковым деревом. Она неприхотлива к почве, но требует защищённого места из-за средней зимостойкости.

"При выборе экзотичных древесных культур важно заранее оценивать их зимостойкость и требования к уходу — это снижает риск разочарования через несколько сезонов", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Семёнова Ольга Владимировна.

Черёмуха с цветной листвой

Современные декоративные формы черёмухи давно вышли за рамки привычного образа. Особенно популярны сорта виргинской черёмухи с красными и пурпурными листьями.

Такие деревья сочетают декоративность листвы, ароматное весеннее цветение и съедобные плоды. Некоторые сорта формируют аккуратную пирамидальную крону и подходят для штамбовой формы.

Необычные берёзы — ставка на кору и форму

Даже привычная берёза может стать дизайнерским элементом. Существуют виды с белоснежной, бронзовой, вишнёвой или розоватой корой, а также формы с зонтичной или извилистой кроной.

Декоративность таких берёз сохраняется круглый год, особенно зимой, когда на первый план выходит текстура ствола и ветвей, требующая грамотной защиты деревьев от морозов.

Лещина Конторта — графика сада

Лещина Конторта известна своими причудливо закрученными побегами. Особенно выразительно она выглядит без листвы — осенью и зимой, когда ветви образуют сложный графичный рисунок.

Весной декоративность усиливают жёлтые серёжки, появляющиеся до распускания листьев. Это идеальный выбор для садов с акцентом на форму и структуру.

Сумах оленерогий — огонь осени

Сумах часто называют уксусным деревом. Его крупные перистые листья летом насыщенно зелёные, а осенью окрашиваются во все оттенки оранжевого и бордового.

Растение неприхотливо, хорошо переносит жару и засуху, быстро восстанавливается после подмерзания и активно привлекает опылителей. Зимой его плоды становятся кормом для птиц.

Популярные вопросы о необычных деревьях

Подходят ли такие деревья для небольших участков?
Да, при выборе компактных или медленнорастущих форм.

Можно ли сочетать их с обычными растениями?
Да, на контрасте они смотрятся особенно эффектно.

Нужно ли сложное обслуживание?
Большинство видов неприхотливы при правильной посадке.

