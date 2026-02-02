Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны

Весна — лучшее время, чтобы задать саду характер на годы вперёд. Пока участок только просыпается, именно деревья формируют будущую атмосферу: они задают ритм, цвет и настроение пространства. Если хочется уйти от привычных решений и сделать сад запоминающимся, стоит обратить внимание на необычные древесные культуры. Об этом рассказывает материал Ольги Будиной.
Декоративные деревья ценят не только за листву или цветение. Их выбирают за форму кроны, цвет коры, сезонные изменения и способность работать как самостоятельный арт-объект. Высаженные солитерами, такие растения притягивают взгляд, а в композициях создают глубину и динамику, особенно если учитывать риски, связанные с инвазивными декоративными деревьями.
Весенняя посадка особенно важна для крупномеров: за сезон они успевают укорениться и лучше подготовиться к зиме.
"Необычные деревья в частном саду работают не только как элемент дизайна, но и как часть экосистемы участка: они по-разному влияют на микроклимат, влажность и даже состав почвы" — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.
Клёны с красной и пурпурной листвой давно стали классикой ландшафтного дизайна. В отличие от обычных видов, они декоративны не только осенью. У сортов красного и остролистного клёна листва может быть бордовой, фиолетовой или алой весь сезон.
Интересная особенность некоторых сортов — смена окраски: весной листья розово-оранжевые, летом зеленеют, а осенью вновь "вспыхивают". Такие деревья ценят за красивую крону — от округлой до пирамидальной — и универсальность посадки.
Ива — одно из самых благодарных растений для сада. Она светолюбива, быстро растёт и легко переносит формирующую обрезку. Среди декоративных форм особенно выделяются сорта с пёстрой, серебристой или розовой листвой, а также с изогнутыми или плакучими побегами.
Ивы хорошо чувствуют себя на разных почвах, предпочитая умеренно влажные участки. Они подходят как для одиночных посадок, так и для живых изгородей и водоёмов.
Скумпия кожевенная привлекает внимание необычной листвой и эффектным цветением. Её листья меняют окраску от сизо-зелёной до огненно-красной и бордовой. У некоторых сортов красная гамма сохраняется весь сезон.
Во время цветения растение покрывается воздушными метёлками, напоминающими облака или пряди волос — за это скумпию и называют париковым деревом. Она неприхотлива к почве, но требует защищённого места из-за средней зимостойкости.
"При выборе экзотичных древесных культур важно заранее оценивать их зимостойкость и требования к уходу — это снижает риск разочарования через несколько сезонов", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Семёнова Ольга Владимировна.
Современные декоративные формы черёмухи давно вышли за рамки привычного образа. Особенно популярны сорта виргинской черёмухи с красными и пурпурными листьями.
Такие деревья сочетают декоративность листвы, ароматное весеннее цветение и съедобные плоды. Некоторые сорта формируют аккуратную пирамидальную крону и подходят для штамбовой формы.
Даже привычная берёза может стать дизайнерским элементом. Существуют виды с белоснежной, бронзовой, вишнёвой или розоватой корой, а также формы с зонтичной или извилистой кроной.
Декоративность таких берёз сохраняется круглый год, особенно зимой, когда на первый план выходит текстура ствола и ветвей, требующая грамотной защиты деревьев от морозов.
Лещина Конторта известна своими причудливо закрученными побегами. Особенно выразительно она выглядит без листвы — осенью и зимой, когда ветви образуют сложный графичный рисунок.
Весной декоративность усиливают жёлтые серёжки, появляющиеся до распускания листьев. Это идеальный выбор для садов с акцентом на форму и структуру.
Сумах часто называют уксусным деревом. Его крупные перистые листья летом насыщенно зелёные, а осенью окрашиваются во все оттенки оранжевого и бордового.
Растение неприхотливо, хорошо переносит жару и засуху, быстро восстанавливается после подмерзания и активно привлекает опылителей. Зимой его плоды становятся кормом для птиц.
Подходят ли такие деревья для небольших участков?
Да, при выборе компактных или медленнорастущих форм.
Можно ли сочетать их с обычными растениями?
Да, на контрасте они смотрятся особенно эффектно.
Нужно ли сложное обслуживание?
Большинство видов неприхотливы при правильной посадке.
Яркий седум с красными соцветиями способен украсить сад без полива и подкормок. Почему этот многолетник считают находкой для занятых садоводов.