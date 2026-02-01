Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Пышные метёлки, солнечные ветви и колокольчатые гроздья: сад, выглядит дороже розария

Садоводство

Роскошный цветник всё чаще ассоциируется не с капризами, а с разумным выбором растений. Многие дачники отказываются от роз, подбирая кустарники, которые цветут не менее эффектно и при этом требуют минимального ухода. Такие решения позволяют наслаждаться садом, а не бесконечной работой на участке.

Яркие кустарники в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Яркие кустарники в саду

Почему садоводы всё чаще отказываются от роз

Розы остаются классикой, но за красоту приходится платить временем и усилиями. Эти растения нуждаются в регулярной обрезке, обработках от болезней и тщательном укрытии на зиму. Даже при соблюдении всех правил результат не всегда оправдывает ожидания, особенно в регионах с нестабильным климатом и резкими перепадами температур.

На этом фоне всё больше внимания привлекают неприхотливые декоративные кустарники, которые стабильно цветут и хорошо переносят морозы, что особенно важно для дачного участка.

Гортензия метельчатая: пышность без хлопот

Гортензия метельчатая ценится за крупные соцветия, которые сохраняют декоративность с начала лета до осени. В течение сезона они могут менять оттенок, добавляя цветнику глубину и динамику. Кустарник хорошо переносит обрезку, не требует сложного укрытия и подходит даже начинающим садоводам.

"Для устойчивого цветения важнее правильно подобрать место и почву, чем постоянно вмешиваться в рост растения", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Форзиция — весенний акцент сада

Форзиция становится настоящей звездой участка ранней весной. Её ярко-жёлтые цветы распускаются ещё до появления листьев, создавая ощущение солнечного всплеска после зимы. Кустарник хорошо переносит морозы, быстро восстанавливается после обрезки и подходит для живых изгородей.

Такие растения всё чаще используют в проектах, где важна ландшафтная композиция без сложного ухода.

Вейгела: длительное и повторное цветение

Вейгела ценится за способность цвести дважды за сезон. Её колокольчатые цветы бывают розовыми, кремовыми и бордовыми, а декоративная листва сохраняет привлекательность даже вне периода цветения. Уход за кустарником ограничивается умеренным поливом и формирующей обрезкой.

"Многолетние кустарники выигрывают за счёт стабильности: они меньше зависят от погодных сюрпризов и дольше сохраняют декоративность", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. ru Анна Романовна Беспалова.

Сравнение кустарников и роз

Розы требуют системного ухода и регулярной защиты от болезней. Гортензия, форзиция и вейгела легче адаптируются к условиям участка, реже болеют и стабильно цветут из года в год. При этом декоративный эффект достигается не за счёт одного цветка, а благодаря массе соцветий и форме куста. Об этом сообщает D-NEWS.

Плюсы и минусы неприхотливых кустарников

Такие растения подходят тем, кто ценит результат без постоянного контроля. Они хорошо зимуют, устойчивы к погодным колебаниям и не требуют сложных агротехнических приёмов. При этом их цветы могут уступать розам в изысканности формы, но компенсируют это продолжительным и обильным цветением.

Советы по выбору кустарника

  1. Оцените освещённость и тип почвы на участке.
  2. Подберите кустарник с подходящими сроками цветения.
  3. Обеспечьте регулярный полив в первый сезон.
  4. Проводите лёгкую обрезку после цветения.

Популярные вопросы о цветущих кустарниках

Что лучше посадить вместо роз?

Гортензию метельчатую, вейгелу или форзицию — они проще в уходе и стабильно цветут.

Нужно ли укрывать такие кустарники на зиму?

Большинство сортов хорошо зимуют без дополнительного укрытия.

Подойдут ли они для начинающих садоводов?

Да, эти растения прощают ошибки и не требуют сложного ухода.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы садоводство
Новости Все >
Подводная пропасть тишины: изоляция Дыры дракона породила тысячи форм скрытой жизни
Жизнь пошла другим путём: на дне Атлантики обнаружен город, живущий по иным законам
Криптосфера без защиты: биткоин падает под грузом политики, валют и пустых стаканов
Без права на ошибку: NASA привела экипаж к Луне, приняв все риски повреждения защиты
Февраль решит судьбу курса: как далеко может упасть доллар после январского провала
День памяти Макария Египетского раскрывает тихий секрет силы: победа начинается внутри
Свет на морском дне исчезает почти полностью: новое явление угрожает жизни под водой
Полкилометра по чужой планете: марсоход впервые доверили искусственному интеллекту
Эволюция не стирала это 300 миллионов лет: найден древний ритм, общий для всех
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Сейчас читают
Нежный до последнего кусочка: вишнёвый пирог со сметанным кремом для любого стола
Еда и рецепты
Нежный до последнего кусочка: вишнёвый пирог со сметанным кремом для любого стола
Тренд, который сметает шкафы: как французы делают кухню выше и легче без затрат
Недвижимость
Тренд, который сметает шкафы: как французы делают кухню выше и легче без затрат
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Красота и стиль
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Популярное
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения

Яркий седум с красными соцветиями способен украсить сад без полива и подкормок. Почему этот многолетник считают находкой для занятых садоводов.

Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Эти 4 сорта — под запретом: посадите их, и теплица превратится в кладбище томатов
Скрытые плюсы и опасные минусы нового топлива со спиртом: опыт США — в Россию Сергей Милешкин Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике Сергей Ивaнов Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать Юрий Бочаров
Обувь, которую списали в утиль, внезапно рвёт моду: города сходят с ума от этой пары
Ламинат и паркет отправляют на свалку: новый пол оказался теплее, тише и без возни
Сразу по всем фронтам: февраль принесёт водителям пять болезненных изменений
Сразу по всем фронтам: февраль принесёт водителям пять болезненных изменений
Последние материалы
Пышные метёлки, солнечные ветви и колокольчатые гроздья: сад, выглядит дороже розария
Черный и белый против визуального шума: интерьер, который не устаревает десятилетиями
Волосы блестят без процедур и дорогих средств: секрет старого японского ритуала
Жарятся и надуваются, как воздушные шарики: картофельные булочки с эффектом фритюра
Листья закручиваются, светятся и переливаются: растения с инопланетным характером
2 февраля: победа под Сталинградом, детектор лжи и День сурка
Неконтактный народ вытесняют из леса: риск, о котором предупреждали десятилетиями
Подводная пропасть тишины: изоляция Дыры дракона породила тысячи форм скрытой жизни
Дача становится ловушкой: незваные жильцы появляются раньше первых ночёвок
Тайна, пролежавшая под водой шесть веков, вдруг всплыла: море сохранило невозможное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.