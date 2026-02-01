Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов

В середине лета дачники всё чаще ищут томат, который не просто радует вкусом, а стабильно даёт урожай до самой осени. Среди десятков гибридов именно старые проверенные сорта неожиданно выходят в лидеры сезона-2026. Один из них формирует кисти, усыпанные десятками плодов, и не сбавляет темп даже к концу лета.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спелые помидоры на ветке

Сорт с характером и историей

"Юбилейный Тарасенко" — индетерминантный томат, выведенный селекционером-самоучкой Фёдором Тарасенко. Этот сорт создавался не ради рекордов на бумаге, а для реальных грядок, где важны устойчивость, надёжность и вкус. Кусты отличаются мощным ростом и хорошо чувствуют себя как в теплице, так и в открытом грунте, что делает сорт универсальным для разных регионов.

Томаты формируются на сложных кистях, визуально напоминающих виноградные грозди. Такая структура не только эффектно смотрится, но и напрямую влияет на урожайность.

"Для таких сортов ключевую роль играет не столько скорость созревания, сколько способность растения равномерно распределять питание между многочисленными плодами", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

До 30 плодов на кисти и урожай до осени

Главная особенность сорта — его продуктивность. При правильном формировании и подвязке один куст способен дать до 10 кг плодов за сезон. Плодоношение растянутое: новые кисти продолжают завязываться вплоть до первых осенних похолоданий.

На одной кисти может созревать до 30 ярко-красных плодов массой около 180-200 г. Томаты плотные, мясистые, с выраженным сладковатым вкусом и лёгкой кислинкой. Они хорошо подходят как для свежих салатов, так и для заготовок.

Практичные качества, за которые сорт любят

Помимо урожайности, "Юбилейный Тарасенко" ценят за стабильность и удобство в использовании. Плотная кожица позволяет плодам долго сохранять товарный вид и без проблем переносить транспортировку.

Сорт демонстрирует хорошую устойчивость к распространённым заболеваниям томатов, включая фитофтороз и кладоспориоз. Это особенно важно для дачников, которые стремятся сократить использование химических средств защиты. Об этом сообщает Информационный портал города Шхты.

Советы шаг за шагом по выращиванию

Формируйте куст в 1-2 стебля, регулярно удаляя пасынки. Обязательно подвязывайте кисти — они тяжёлые и могут обламываться. Подкармливайте томат комплексными удобрениями в период активного роста. Не злоупотребляйте поливом: умеренная влага улучшает вкус плодов.

"При длительном плодоношении особенно важно состояние почвы — истощённый грунт быстро отражается на размере и качестве плодов", — объясняет почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Михайлович Лыткин.

Популярные вопросы о томате Юбилейный Тарасенко

Подходит ли сорт для открытого грунта?

Да, он хорошо растёт на грядках при наличии опор и регулярного ухода.

Можно ли использовать для засолки?

Да, плотная мякоть и кожица делают плоды удобными для консервирования.

Сколько плодов реально получить с куста?

При хорошей агротехнике — до 8-10 кг за сезон.