Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов

В середине лета дачники всё чаще ищут томат, который не просто радует вкусом, а стабильно даёт урожай до самой осени. Среди десятков гибридов именно старые проверенные сорта неожиданно выходят в лидеры сезона-2026. Один из них формирует кисти, усыпанные десятками плодов, и не сбавляет темп даже к концу лета.
"Юбилейный Тарасенко" — индетерминантный томат, выведенный селекционером-самоучкой Фёдором Тарасенко. Этот сорт создавался не ради рекордов на бумаге, а для реальных грядок, где важны устойчивость, надёжность и вкус. Кусты отличаются мощным ростом и хорошо чувствуют себя как в теплице, так и в открытом грунте, что делает сорт универсальным для разных регионов.
Томаты формируются на сложных кистях, визуально напоминающих виноградные грозди. Такая структура не только эффектно смотрится, но и напрямую влияет на урожайность.
"Для таких сортов ключевую роль играет не столько скорость созревания, сколько способность растения равномерно распределять питание между многочисленными плодами", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.
Главная особенность сорта — его продуктивность. При правильном формировании и подвязке один куст способен дать до 10 кг плодов за сезон. Плодоношение растянутое: новые кисти продолжают завязываться вплоть до первых осенних похолоданий.
На одной кисти может созревать до 30 ярко-красных плодов массой около 180-200 г. Томаты плотные, мясистые, с выраженным сладковатым вкусом и лёгкой кислинкой. Они хорошо подходят как для свежих салатов, так и для заготовок.
Помимо урожайности, "Юбилейный Тарасенко" ценят за стабильность и удобство в использовании. Плотная кожица позволяет плодам долго сохранять товарный вид и без проблем переносить транспортировку.
Сорт демонстрирует хорошую устойчивость к распространённым заболеваниям томатов, включая фитофтороз и кладоспориоз. Это особенно важно для дачников, которые стремятся сократить использование химических средств защиты. Об этом сообщает Информационный портал города Шхты.
Формируйте куст в 1-2 стебля, регулярно удаляя пасынки.
Обязательно подвязывайте кисти — они тяжёлые и могут обламываться.
Подкармливайте томат комплексными удобрениями в период активного роста.
Не злоупотребляйте поливом: умеренная влага улучшает вкус плодов.
"При длительном плодоношении особенно важно состояние почвы — истощённый грунт быстро отражается на размере и качестве плодов", — объясняет почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Михайлович Лыткин.
Подходит ли сорт для открытого грунта?
Да, он хорошо растёт на грядках при наличии опор и регулярного ухода.
Можно ли использовать для засолки?
Да, плотная мякоть и кожица делают плоды удобными для консервирования.
Сколько плодов реально получить с куста?
При хорошей агротехнике — до 8-10 кг за сезон.
Ранункулюс привлекает крупными бархатными цветками и тонким ароматом, который заполняет сад. Этот многолетник быстро становится главным акцентом клумбы.