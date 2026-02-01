Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Данилов

Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов

Садоводство

В середине лета дачники всё чаще ищут томат, который не просто радует вкусом, а стабильно даёт урожай до самой осени. Среди десятков гибридов именно старые проверенные сорта неожиданно выходят в лидеры сезона-2026. Один из них формирует кисти, усыпанные десятками плодов, и не сбавляет темп даже к концу лета.

Спелые помидоры на ветке
Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спелые помидоры на ветке

Сорт с характером и историей

"Юбилейный Тарасенко" — индетерминантный томат, выведенный селекционером-самоучкой Фёдором Тарасенко. Этот сорт создавался не ради рекордов на бумаге, а для реальных грядок, где важны устойчивость, надёжность и вкус. Кусты отличаются мощным ростом и хорошо чувствуют себя как в теплице, так и в открытом грунте, что делает сорт универсальным для разных регионов.

Томаты формируются на сложных кистях, визуально напоминающих виноградные грозди. Такая структура не только эффектно смотрится, но и напрямую влияет на урожайность.

"Для таких сортов ключевую роль играет не столько скорость созревания, сколько способность растения равномерно распределять питание между многочисленными плодами", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

До 30 плодов на кисти и урожай до осени

Главная особенность сорта — его продуктивность. При правильном формировании и подвязке один куст способен дать до 10 кг плодов за сезон. Плодоношение растянутое: новые кисти продолжают завязываться вплоть до первых осенних похолоданий.

На одной кисти может созревать до 30 ярко-красных плодов массой около 180-200 г. Томаты плотные, мясистые, с выраженным сладковатым вкусом и лёгкой кислинкой. Они хорошо подходят как для свежих салатов, так и для заготовок.

Практичные качества, за которые сорт любят

Помимо урожайности, "Юбилейный Тарасенко" ценят за стабильность и удобство в использовании. Плотная кожица позволяет плодам долго сохранять товарный вид и без проблем переносить транспортировку.

Сорт демонстрирует хорошую устойчивость к распространённым заболеваниям томатов, включая фитофтороз и кладоспориоз. Это особенно важно для дачников, которые стремятся сократить использование химических средств защиты. Об этом сообщает Информационный портал города Шхты.

Советы шаг за шагом по выращиванию

  1. Формируйте куст в 1-2 стебля, регулярно удаляя пасынки.

  2. Обязательно подвязывайте кисти — они тяжёлые и могут обламываться.

  3. Подкармливайте томат комплексными удобрениями в период активного роста.

  4. Не злоупотребляйте поливом: умеренная влага улучшает вкус плодов.

"При длительном плодоношении особенно важно состояние почвы — истощённый грунт быстро отражается на размере и качестве плодов", — объясняет почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Михайлович Лыткин.

Популярные вопросы о томате Юбилейный Тарасенко

Подходит ли сорт для открытого грунта?
Да, он хорошо растёт на грядках при наличии опор и регулярного ухода.

Можно ли использовать для засолки?
Да, плотная мякоть и кожица делают плоды удобными для консервирования.

Сколько плодов реально получить с куста?
При хорошей агротехнике — до 8-10 кг за сезон.

Автор Алексей Данилов
Алексей Данилов — специалист по овощным культурам открытого грунта, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад томаты огород урожай
Новости Все >
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Ссоры детей превращаются в урок жизни: советы, которые меняют подход родителей
Любопытство обернулось болью: как мужчина оказался в экстренном отделении урологии
Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия
Сейчас читают
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Красота и стиль
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Популярное
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным

Ранункулюс привлекает крупными бархатными цветками и тонким ароматом, который заполняет сад. Этот многолетник быстро становится главным акцентом клумбы.

Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Ногти наконец перестанут ломаться: 5 приемов, которые спасают даже тонкую пластину
Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать Юрий Бочаров Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках Сергей Милешкин Краш-тест для Эйнштейна: как самый мощный гравитационный удар проверил теорию относительности Александр Рощин
Педо-сатанистская элита контролирует мир, говорят документы Минюста сША
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Последние материалы
Гренландия становится другой: мифы о климате рушатся, а риски — растут
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Не ждите весны: одна ароматная трава любит холод и даёт урожай раньше всех
Россияне будут удивлены выбором японцев: лучшие автомобили года — без привычных марок
Губы превращаются в наждачку не из-за холода: причина скрывается в обычных мелочах
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Ламинат и паркет отправляют на свалку: новый пол оказался теплее, тише и без возни
Блондинка в домашних условиях: как осветлить только нужное и не пожалеть потом
Эти 4 сорта — под запретом: посадите их, и теплица превратится в кладбище томатов
Пельмени перестают быть скучными: простой приём меняет вкус до неузнаваемости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.