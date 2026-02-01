Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не ждите весны: одна ароматная трава любит холод и даёт урожай раньше всех

Садоводство

Пока зима ещё держит сад в ледяном оцепенении, именно сейчас закладывается будущий урожай одной почти забытой ароматной культуры. Многие ждут весны, но опытные садоводы знают: промедление лишает вкуса и времени. Конец января — редкое окно возможностей для посадки растения, которое не боится холода и благодарит за ранний старт. Об этом сообщает ouest-france.

Фото: Pravda.Ru by Михеев Сергей, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Любисток — аромат из прошлого, который снова актуален

Любисток, известный также как трава Магги или горный сельдерей, когда-то был постоянным жителем деревенских огородов. Его насыщенный, узнаваемый аромат мгновенно напоминает классические бульоны и домашнюю кухню. Со временем он уступил место более модным травам, но не утратил своих достоинств.

Это многолетнее растение отличается выносливостью и впечатляющими размерами. Во взрослом виде любисток способен стать вертикальным акцентом клумбы или контейнерного сада. Одной посадки хватает на годы, что делает его особенно ценным для тех, кто выбирает устойчивое и экономичное садоводство.

"Любисток ценят не только за аромат, но и за способность стабильно расти без сложных агроприёмов, что особенно важно для регионов с нестабильной весной", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Михайлович Лыткин.

Почему именно конец января и начало февраля

Любисток родом из горных регионов и отлично приспособлен к прохладному климату. Посадка в конце зимы позволяет ему укорениться в холодной и влажной почве, не испытывая стресса от жары и пересыхания.

Пока большинство ароматических растений ещё ждут посева или растут в тепле, любисток уже формирует мощную корневую систему. Это даёт ему серьёзное преимущество: с первыми солнечными днями марта он быстро наращивает листву и готов к сбору.

Выращивание в горшках: важен не декор, а глубина

Любисток отлично подходит не только для открытого грунта, но и для балконов, террас и подоконников. Ключевой момент — выбор ёмкости. У растения развивается мощный стержневой корень, которому нужно пространство.

Неглубокие кашпо здесь не подойдут. Только при правильном контейнере растение сможет показать весь потенциал и дать насыщенный аромат уже ранней весной.

Что важно учесть при посадке в горшок

  1. Глубина контейнера — не менее 30-40 см.

  2. Обязательный дренаж из керамзита или гальки.

  3. Питательная почвенная смесь с добавлением компоста.

При соблюдении этих условий любисток быстро превращается в плотный зелёный куст и становится декоративным элементом задолго до появления сезонных цветов.

Минимум ухода — максимум результата

После укоренения любисток почти не требует внимания. Он хорошо переносит обрезку, активно отрастает и может достигать двух метров в высоту. В саду его используют как живую ширму или источник лёгкой тени для других культур.

Для стабильного роста достаточно мульчировать почву, чтобы сохранить влагу, и весной подкармливать компостом. Химические удобрения и сложные схемы ухода не нужны — растение отлично вписывается в экологичный подход.

Ранний урожай и польза на кухне

Главная награда за февральскую посадку — ранний сбор. Уже в марте или апреле можно срезать молодые листья, которые особенно нежны и ароматны. Их вкус напоминает сельдерей, но более глубокий и насыщенный, с лёгкой горчинкой.

В кулинарии используют не только листья, но и стебли, а позже — семена. Любисток идеально подходит для супов, соусов и рагу, позволяя отказаться от промышленных усилителей вкуса. Важно лишь помнить о мере: аромат у него концентрированный.

Популярные вопросы о выращивании любистока

Можно ли сажать любисток зимой?
Да, конец зимы — оптимальное время для укоренения.

Подходит ли он для балкона?
Подходит, если выбрать глубокий и устойчивый контейнер.

Когда можно собирать листья?
Первые срезки возможны уже ранней весной.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
