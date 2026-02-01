Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Данилов

Острые перцы, которые рвут грядку урожаем: даже в холодных регионах прут как бешеные

Садоводство

Острый перец давно перестал быть "южной экзотикой" — при правильном выборе сорта он отлично плодоносит и в Подмосковье, и в более прохладных регионах. Главное — понимать, какой уровень жгучести вам нужен и где перец успеет вызреть. Я собрала 12 проверенных вариантов, которые реально найти в садовых магазинах и вырастить без лишних сложностей.

Острый перец на даче
Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Острый перец на даче

Как быстро понять остроту по шкале Сковилла

Жгучесть перца измеряют в SHU: чем выше число, тем сильнее "жар". Для дачных заготовок и кухни чаще всего хватает диапазона 5 000-50 000 SHU — получается заметно остро, но без крайностей, как у супер-острых сортов. Такой подход особенно удобен, если перец планируют использовать вместе с другими культурами для домашних заготовок и приправ.

12 сортов острого перца, которые чаще всего не подводят

  • Огонёк (5 000-15 000 SHU) - классика для теплицы, укрытия и даже горшка; стабилен и неприхотлив.
  • Халапеньо (2 500-8 000 SHU) - мясистый, удобен для маринования и фарширования; в холодных регионах лучше под укрытием.
  • Язык дракона (1 000-2 500 SHU) - мягкий по остроте, хорош для сушки и домашней приправы, эффектная форма.
  • Аджика (10 000-30 000 SHU) - вариант "под заготовки": ароматный, легко перерабатывается на соусы.
  • Пламень (30 000-50 000 SHU) - очень жгучий, использовать в блюдах дозированно; часто выращивают и как декоративный.
  • Кайенский длинный (30 000-50 000 SHU) - удобен для сушки и помола, даёт "чистую" остроту без лишних нот.
  • Астраханский 147 (2 000-3 000 SHU) - надёжный старый сорт с мягкой жгучестью, часто выбирают начинающие.
  • Чудо Подмосковья (1 000-5 000 SHU) - адаптирован к средней полосе, стабильный вариант для переменчивого лета.
  • Жёлтый гном (5 000-10 000 SHU) - компактный, подходит для балкона и грядки, вкус мягче, чем у "красных огней".
  • Китайский огонь (30 000-50 000 SHU) - эффектный и острый, требователен к теплу, в средней полосе чаще удаётся в теплице.
  • Петра Красный (10 000-50 000 SHU) - крупнее многих "остряков", острота меняется от условий, обычно нужен прочный колышек.
  • Лимонный Леденец (30 000-50 000 SHU) - жёлтый, с выраженными цитрусовыми нотками, чаще выращивают в теплице.

«При выборе острых перцев для дачи важно учитывать не только жгучесть, но и способность сорта стабильно формировать урожай без стрессов — это снижает потребность в агрессивных подкормках и обработках», — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda.ru Никитин Олег Валерьевич.

Общие правила выращивания острого перца

Острые перцы в большинстве регионов выращивают через рассаду: посев обычно делают в конце февраля — начале марта, а высадку — когда ночами стабильно тепло. Полив нужен умеренный, без "болота", а в подкормках важнее калий и фосфор в период цветения и налива плодов. В теплице особенно следят за проветриванием, чтобы не провоцировать болезни в сырую погоду — это особенно актуально для культур, чувствительных к микроклимату закрытого грунта.

Сравнение сортов по задачам

Если нужен универсальный перец "на каждый день", чаще выбирают Огонёк, Астраханский 147 или Чудо Подмосковья - они проще и предсказуемее. Для заготовок, где важна яркая жгучесть, удобнее Аджика и Кайенский длинный. А для тех, кто хочет "по-настоящему остро", чаще берут Пламень, Китайский огонь или Лимонный Леденец, но им обычно требуется больше тепла и внимания к условиям, сообщает "Ботаничка".

Советы по выращиванию острого перца

  • Выберите 2-3 сорта разной остроты, чтобы понять, что лучше подходит вашей кухне.
  • Посейте на рассаду в конце февраля — начале марта в рыхлый грунт.
  • Высаживайте в грунт или теплицу, когда ночами стабильно тепло.
  • Поливайте умеренно и не перекармливайте азотом, чтобы не "жировала" листва.
  • Следите за тлёй и паутинным клещом в жару, используя мягкие средства защиты.

Популярные вопросы о выращивании острого перца

Можно ли вырастить острый перец без теплицы

Да, но в средней полосе и севернее лучше выбирать более устойчивые и ранние варианты, а в начале сезона использовать укрытие.

Что взять новичку, чтобы не обжечься остротой

Подойдут мягкие по SHU сорта вроде Язык дракона, Астраханский 147, Чудо Подмосковья.

Какие перцы лучше всего идут на сушку и порошок

Чаще всего сушат и перемалывают Кайенский длинный, Язык дракона, Аджику - их форма и стенки это упрощают.

Автор Алексей Данилов
Алексей Данилов — специалист по овощным культурам открытого грунта, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача перец огород советы урожай растения садоводство
