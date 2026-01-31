Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Данилов

Грядка превращается в помидорный вулкан: один неожиданный шаг — и плоды прут лавиной

Садоводство

Огородники постоянно ищут способы увеличить урожай томатов без сложной химии и лишних затрат. Один из самых неожиданных методов связан с продуктом, который обычно есть на каждой кухне. При правильном использовании он способен заметно усилить рост кустов и качество плодов.

Сочные томаты
Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сочные томаты

Необычная подкормка, которая действительно работает

Речь идёт о добавлении рыбы прямо в посадочную лунку при высадке рассады томатов. Такой приём давно известен опытным дачникам и всё чаще подтверждается практикой. Рыбные отходы разлагаются постепенно и обеспечивают растения длительным питанием на протяжении всего сезона, по тому же принципу, что и другие натуральные источники органики, используемые для подкормки огородных культур.

Почему рыба полезна для томатов

В рыбных остатках содержится целый комплекс веществ, важных для огородных культур. Азот стимулирует рост зелёной массы, фосфор отвечает за развитие корневой системы и цветение, калий влияет на вкус и сочность плодов, а кальций снижает риск вершинной гнили.

Такое питание поступает к корням постепенно, по мере разложения органики, что особенно ценно в период формирования завязей и налива плодов.

"Органические источники питания, которые разлагаются медленно, помогают поддерживать баланс почвы и снижают риск истощения участка при многолетнем выращивании овощей", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.

Как правильно закладывать рыбу в лунку

Чтобы метод дал результат, важно соблюдать технологию. Лунку делают глубиной около 30 сантиметров и хорошо проливают водой. На дно укладывают небольшую рыбку, голову или хвост.

Сверху обязательно насыпают слой почвы толщиной не менее 7 сантиметров. Это принципиально: корневая система рассады не должна соприкасаться с рыбой напрямую. После этого томат высаживают вместе с земляным комом, засыпают грунтом и слегка уплотняют почву.

Дополнительное усиление эффекта

Для лучшей приживаемости сразу после посадки рекомендуется полить томаты раствором микоризы. Она помогает корням быстрее освоить почву, повышает устойчивость растений к засухе и способствует формированию мощной корневой системы, особенно на участках, где важно сохранение структуры почвы.

В результате кусты становятся крепкими, активно растут и дольше удерживают завязи даже при перепадах погоды.

Рыба и обычные удобрения

Минеральные подкормки дают быстрый, но кратковременный эффект. Рыба работает иначе — она питает растения постепенно и равномерно. В отличие от химических удобрений, риск перекорма здесь минимален, а почва со временем становится более плодородной.

Плюсы и минусы метода

Перед использованием стоит учитывать особенности такого приёма.

К преимуществам относят:

  • натуральный состав без химии;
  • длительное питание томатов;
  • улучшение вкуса и размера плодов;
  • возможность получить до 5 кг урожая с одного куста.

Среди минусов:

  • необходимость соблюдать глубину заделки;
  • возможный запах при неправильной посадке.

Советы по применению

Используйте только свежие или слегка подсушенные рыбные отходы. Не кладите слишком крупные куски. Всегда присыпайте рыбу землёй. Высаживайте рассаду в хорошо прогретую почву и не забывайте о регулярном поливе в первые недели, сообщает News102.ru.

Популярные вопросы

Можно ли использовать замороженную рыбу

Да, но перед посадкой её нужно разморозить.

Подходит ли метод для теплицы

Да, при соблюдении глубины закладки запаха не будет.

Нужно ли дополнительно подкармливать томаты

В начале сезона рыбы обычно достаточно, затем подкормки вносят по состоянию растений.

Автор Алексей Данилов
Алексей Данилов — специалист по овощным культурам открытого грунта, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
