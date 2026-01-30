Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Южный фрукт оказался сибиряком: именно эти виды не боятся смертельного холода

Садоводство

Абрикосы традиционно считают южной культурой, но в азиатской части России они давно доказали обратное. В суровых условиях Сибири и Дальнего Востока сформировались уникальные виды, способные переносить экстремальные морозы. Именно они стали основой для выведения устойчивых сортов, пригодных для регионов с жёстким климатом. Об этом рассказывает Botanichka.

Абрикосы
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикосы

Абрикосы азиатской России: неожиданные сибиряки

Российская Азия — это огромные пространства с малой плотностью населения и крайне суровым климатом. Именно здесь биологи обнаружили необычные формы привычных культур. Один из ярких примеров — сибирский абрикос, способный выживать там, где большинство плодовых деревьев погибает.

Абрикос сибирский (Prunus sibirica) — самый северный представитель рода. Он растёт в Забайкалье, Бурятии и Приморье, выдерживая морозы до –56 °C. В самых холодных местах он формируется как кустарник, а в более мягких условиях — как невысокое дерево. Цветение происходит рано и дружно, а цветки переносят возвратные заморозки. Плоды у дикорастущих форм мелкие и терпкие, но декоративная ценность растения очень высока.

Главное достоинство вида — его генетические качества. Сибирский абрикос стал важнейшим донором морозостойкости, засухоустойчивости и компактного роста для селекционных программ, связанных с размножением плодовых деревьев.

Маньчжурский и дальневосточные формы

Абрикос маньчжурский (Prunus mandschurica) встречается в Приморье и южных районах Дальнего Востока. Он менее устойчив к экстремальному холоду, но спокойно переносит температуры до –30 °C в состоянии глубокого покоя. Это долгоживущее дерево, которое может расти более ста лет.

Растение ценится не только за устойчивость, но и за декоративность: эффектное цветение, яркие плоды и необычную кору. Плоды у него крупнее, чем у сибирского абрикоса, а вкусовые качества сильно варьируются — от горьковатых до сладких.

Отдельного внимания заслуживает абрикос Давида, который часто считают природным гибридом сибирского и маньчжурского видов. Он отличается более поздним цветением, устойчивостью к болезням и стабильным плодоношением.

Сорта с участием сибирских абрикосов

Межвидовое скрещивание дало селекционерам мощный инструмент. Уже со времён Ивана Мичурина сибирские и дальневосточные формы активно использовались в селекции. Так появились сорта с повышенной зимостойкостью и улучшенным вкусом плодов.

Сегодня такие абрикосы выращивают в средней полосе, Нечерноземье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Для каждого региона выведены адаптированные сорта, способные плодоносить при минимальном укрытии и правильном выборе места посадки, особенно с учётом особенностей зимнего ухода за плодовыми деревьями.

При этом районированность не означает полной неприхотливости. Абрикос чувствителен к переувлажнению, подопреванию корневой шейки и грибковым заболеваниям, поэтому участок должен быть сухим, солнечным и хорошо проветриваемым.

Сравнение: южные и сибирские абрикосы

Южные сорта отличаются крупными и сладкими плодами, но плохо переносят морозы и оттепели. Сибирские и дальневосточные формы уступают во вкусе, зато выигрывают по выносливости, устойчивости к засухе и способности расти в континентальном климате. Именно их гибриды стали компромиссом между урожайностью и надёжностью.

Плюсы и минусы сибирских абрикосов

Сибирские абрикосы ценятся за исключительную морозостойкость и долговечность. Они подходят для регионов с суровой зимой и коротким летом. Однако дикорастущие формы часто имеют мелкие плоды и нестабильные вкусовые качества, что требует селекционной доработки или прививки.

Советы по выращиванию и использованию

Выбирайте возвышенные и сухие участки без застоя воды.
Используйте районированные сорта или гибриды с участием сибирских форм.
Учитывайте необходимость опылителей для повышения урожайности.

Популярные вопросы о сибирских абрикосах

Можно ли вырастить абрикос в холодном регионе?
Да, при выборе морозостойкого сорта и правильного места посадки.

Зачем используют сибирские виды в селекции?
Они передают потомству устойчивость к морозам, засухе и компактный рост.

Что делать, если нет подходящего места?
Использовать прививку на устойчивый подвой, адаптированный к местным условиям.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача садоводство
Новости Все >
Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись
Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным
Ошибка, которая сделает вас пешеходом: одно действие после ДТП лишает прав
Сначала заложен нос, потом отекает лицо: как обычный насморк доводит до реанимации
Едите это каждый день — и не худеете: эти продукты тормозят снижение веса
Питомец меняется на глазах: эти тревожные сигналы в поведении говорят о болезни
Одна ошибка — и мир небезопасен: как родители лишают ребенка доверия к жизни
Лунная орбита под угрозой: астероид 2024 YR4 выбрал неожиданный маршрут сближения
Новые правила в Балтийском море встревожили Россию: Калининград упоминают неслучайно
Размеры вышли из-под контроля: тёплый климат создал рептилию за гранью эволюции
Сейчас читают
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Садоводство, цветоводство
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Популярное
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов

Бамия перестаёт быть экзотикой для дачников: ее всё чаще выбирают для теплиц. Разбираемся, зачем её сажают и чего ожидать от урожая.

Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Последние материалы
Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись
Новые авто застряли за границей: покупатели столкнулись с неожиданным барьером
Самые древние псы планеты: животные, в которых до сих пор живёт дух дикой охоты
Вашингтон пошёл ва-банк с Ираном — теперь счёт может пойти на часы
Опоздали на пару дней — стали браконьером: сезон закрыт, а штрафы уже действуют
Опоздали на пару недель — остались без урожая: февральская ошибка ломает весь сезон
Машину тронули — телефон узнает первым: автомобиль больше не остаётся без свидетелей
Беспилотники выезжают на дороги — и ломают ПДД: система наказаний дала опасный сбой
Снег спасает сад — и тут же его губит: ошибка, которую зимой совершают почти все
Усыплять запретили, правила отменили: суд переписал правила для бездомных собак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.