Опоздали на пару недель — остались без урожая: февральская ошибка ломает весь сезон

Февраль считается ключевым месяцем для заготовки черенков под весеннюю прививку, когда растения находятся в глубоком покое и лучше переносят обрезку. Именно в этот период проще сохранить побеги жизнеспособными до начала сокодвижения. От правильного выбора дерева и условий хранения напрямую зависит успех будущей прививки. Об этом рассказал Antonovsad.
Зимой у плодовых культур замедлены все физиологические процессы. Почки спят, движение соков минимально, а значит, побеги легче переносят срез без стресса. К концу февраля снижается риск оттепелей, которые могут запустить преждевременное пробуждение почек и ухудшить качество привоя. Это особенно важно для яблонь, груш, вишни и сливы, когда февраль на даче становится точкой старта всего сезона.
Для заготовки подходят только здоровые деревья возрастом от 3 до 10 лет. Они не должны иметь признаков болезней, повреждений коры, морозобоин или следов вредителей. Лучший материал — однолетние приросты прошлого сезона.
Молодой побег легко отличить по гладкой коре и близко расположенным почкам. Старые ветви грубее, с трещинами и большими междоузлиями. Волчки, несмотря на мощный вид, использовать не рекомендуется: их древесина рыхлая, а почки слабо приспособлены к плодоношению.
Оптимальный день — сухой и безморозный, когда температура не опускается ниже -10 °C. Нарезку проводят острым секатором или прививочным ножом, предварительно продезинфицировав инструмент.
Черенки длиной 20-40 см должны содержать не менее 3-5 развитых почек. Нижний срез делают косым, на 1 см ниже почки, верхний — прямым, чуть выше верхней почки. Все срезы должны быть гладкими, без задиров коры. После заготовки черенки обязательно маркируют по сортам.
Главная задача — удержать побеги в состоянии покоя. Оптимальные условия: температура около 0…+3 °C и высокая влажность.
Хранить черенки можно несколькими способами. В снежном бурте они сохраняются при стабильной температуре около нуля. В холодильнике их заворачивают во влажную ткань и кладут в перфорированный пакет. В подвале или погребе черенки устанавливают во влажный песок, опилки или мох-сфагнум. Важно регулярно проверять материал, чтобы избежать пересыхания или плесени — именно от этого зависит успех последующего черенкования плодовых культур.
За одну-две недели до прививки черенки осматривают. Живой побег имеет светло-зелёную, влажную древесину на свежем срезе и остаётся эластичным при сгибании. Подсохшие черенки можно замочить в прохладной воде на 12-24 часа, после чего обновить нижний срез непосредственно перед прививкой.
Февральская заготовка имеет очевидные преимущества. Побеги легко сохраняются, риск пробуждения почек минимален, а выбор материала максимально широкий. К недостаткам можно отнести зависимость от погоды и необходимость строго соблюдать условия хранения, иначе черенки быстро теряют жизнеспособность.
Выбирайте только полностью здоровые деревья.
Используйте острый и продезинфицированный инструмент.
Заготавливайте черенки с запасом и обязательно подписывайте пучки.
Какие культуры лучше заготавливать зимой?
Семечковые и косточковые культуры, а также виноград и некоторые декоративные растения.
Можно ли хранить черенки в квартире?
Нет, тёплый и сухой воздух приводит к пробуждению почек и усыханию побегов.
Что делать, если появилась плесень?
Небольшие очаги можно удалить и сменить условия хранения, но сильно поражённые черенки лучше выбросить.
