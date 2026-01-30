Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Снег спасает сад — и тут же его губит: ошибка, которую зимой совершают почти все

Садоводство

Снежная зима, накрывшая дачные участки плотными сугробами, стала для садоводов одновременно испытанием и подсказкой. Один и тот же снег способен как защитить растения от морозов, так и нанести им серьезный вред — всё зависит от его состояния и того, как с ним обращаться.

Дачный дом с замком на двери
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Дачный дом с замком на двери

Когда снег становится угрозой

Опасность для сада представляет не рыхлый, а мокрый, слежавшийся снег или наст, покрытый ледяной коркой. Такая масса обладает большим весом и способна ломать ветви и деформировать крону растений. В зоне особого риска оказываются хвойные с широкой кроной — туи и можжевельники, а также листопадные кустарники с хрупкой древесиной.

Чтобы избежать повреждений, важно не допускать образования плотного снежного слоя и своевременно стряхивать мокрый снег с ветвей. Для ценных экземпляров целесообразно устанавливать каркасные укрытия в форме пирамид, которые перераспределяют давление. Кроме того, слишком толстый слой снега на непромерзшей почве может привести к выпреванию растений и задержать прогрев земли весной.

Снег как природный ресурс

При правильном использовании снежный покров становится важным союзником садовода. Он выполняет функцию естественного термоизолятора, снижая теплопотери и защищая почву от глубокого промерзания. Это особенно важно для сохранности корневой системы и полезной почвенной микрофлоры.

Весной снег играет и ресурсную роль. Талая вода равномерно увлажняет почву, обеспечивая растения влагой в период пробуждения. Повышение высоты снежного покрова в приствольных кругах и на грядках с подзимними посевами помогает пережить даже суровые и малоснежные зимы.

Как удержать снег на участке

Для снегозадержания применяют как искусственные, так и естественные преграды. С наветренной стороны участка устанавливают сетку-рабицу, листы фанеры, поликарбоната или старый шифер, располагая их в шахматном порядке. Это снижает выдувание снега и способствует образованию сугробов.

Роль барьеров успешно выполняют живые изгороди и высокостебельные растения, оставленные на зиму — кукуруза, подсолнечник, топинамбур. Эффективен и настил лапника или хвороста: он удерживает снег и одновременно служит мульчей.

Где сугробы особенно нужны

Снежное укрытие критически важно для земляники, чья корневая система расположена близко к поверхности. Сугробы высотой до 70–80 сантиметров формируют над грядками с чесноком, луком-севком и подзимними посевами моркови, петрушки и свеклы.

В приствольных кругах молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников снег подсыпают в первую очередь. Для винограда, уложенного на землю, снег остается основным утеплителем. Дополнительно его накидывают на компостные кучи и в пустующие теплицы для защиты от промерзания и накопления влаги, сообщает aif.ru.

Где снег лучше убрать

В первую очередь очищают крыши домов и теплиц, особенно пленочных, а также основные дорожки и подъездные пути. Снег отгребают от штамбов молодых деревьев, чтобы ограничить доступ грызунов к коре, и от стен построек при риске весеннего подтопления.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача садоводство
Новости Все >
Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным
Ошибка, которая сделает вас пешеходом: одно действие после ДТП лишает прав
Сначала заложен нос, потом отекает лицо: как обычный насморк доводит до реанимации
Едите это каждый день — и не худеете: эти продукты тормозят снижение веса
Питомец меняется на глазах: эти тревожные сигналы в поведении говорят о болезни
Одна ошибка — и мир небезопасен: как родители лишают ребенка доверия к жизни
Лунная орбита под угрозой: астероид 2024 YR4 выбрал неожиданный маршрут сближения
Новые правила в Балтийском море встревожили Россию: Калининград упоминают неслучайно
Размеры вышли из-под контроля: тёплый климат создал рептилию за гранью эволюции
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Сейчас читают
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Красота и стиль
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Наука и техника
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Садоводство, цветоводство
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Популярное
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов

Бамия перестаёт быть экзотикой для дачников: ее всё чаще выбирают для теплиц. Разбираемся, зачем её сажают и чего ожидать от урожая.

Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Последние материалы
Цены поехали вниз, а спрос — вверх: редкая комбинация, которая изменила рынок авто
Страсть начинается не в спальне: еда, способная вернуть огонь в отношениях
Природа кризисов — от перестройки 90-х до курса Трампа: эффект домино чувствуют все страны
Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным
Ошибка, которая сделает вас пешеходом: одно действие после ДТП лишает прав
Жвачка под микроскопом: в рот попадает то, что вы бы никогда не проглотили осознанно
Сначала заложен нос, потом отекает лицо: как обычный насморк доводит до реанимации
Едите это каждый день — и не худеете: эти продукты тормозят снижение веса
Питомец меняется на глазах: эти тревожные сигналы в поведении говорят о болезни
Секрет стройных ног без зала: упражнения, которые включают жиросжигание мгновенно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.