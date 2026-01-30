Снег спасает сад — и тут же его губит: ошибка, которую зимой совершают почти все

Снежная зима, накрывшая дачные участки плотными сугробами, стала для садоводов одновременно испытанием и подсказкой. Один и тот же снег способен как защитить растения от морозов, так и нанести им серьезный вред — всё зависит от его состояния и того, как с ним обращаться.

Когда снег становится угрозой

Опасность для сада представляет не рыхлый, а мокрый, слежавшийся снег или наст, покрытый ледяной коркой. Такая масса обладает большим весом и способна ломать ветви и деформировать крону растений. В зоне особого риска оказываются хвойные с широкой кроной — туи и можжевельники, а также листопадные кустарники с хрупкой древесиной.

Чтобы избежать повреждений, важно не допускать образования плотного снежного слоя и своевременно стряхивать мокрый снег с ветвей. Для ценных экземпляров целесообразно устанавливать каркасные укрытия в форме пирамид, которые перераспределяют давление. Кроме того, слишком толстый слой снега на непромерзшей почве может привести к выпреванию растений и задержать прогрев земли весной.

Снег как природный ресурс

При правильном использовании снежный покров становится важным союзником садовода. Он выполняет функцию естественного термоизолятора, снижая теплопотери и защищая почву от глубокого промерзания. Это особенно важно для сохранности корневой системы и полезной почвенной микрофлоры.

Весной снег играет и ресурсную роль. Талая вода равномерно увлажняет почву, обеспечивая растения влагой в период пробуждения. Повышение высоты снежного покрова в приствольных кругах и на грядках с подзимними посевами помогает пережить даже суровые и малоснежные зимы.

Как удержать снег на участке

Для снегозадержания применяют как искусственные, так и естественные преграды. С наветренной стороны участка устанавливают сетку-рабицу, листы фанеры, поликарбоната или старый шифер, располагая их в шахматном порядке. Это снижает выдувание снега и способствует образованию сугробов.

Роль барьеров успешно выполняют живые изгороди и высокостебельные растения, оставленные на зиму — кукуруза, подсолнечник, топинамбур. Эффективен и настил лапника или хвороста: он удерживает снег и одновременно служит мульчей.

Где сугробы особенно нужны

Снежное укрытие критически важно для земляники, чья корневая система расположена близко к поверхности. Сугробы высотой до 70–80 сантиметров формируют над грядками с чесноком, луком-севком и подзимними посевами моркови, петрушки и свеклы.

В приствольных кругах молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников снег подсыпают в первую очередь. Для винограда, уложенного на землю, снег остается основным утеплителем. Дополнительно его накидывают на компостные кучи и в пустующие теплицы для защиты от промерзания и накопления влаги, сообщает aif.ru.

Где снег лучше убрать

В первую очередь очищают крыши домов и теплиц, особенно пленочных, а также основные дорожки и подъездные пути. Снег отгребают от штамбов молодых деревьев, чтобы ограничить доступ грызунов к коре, и от стен построек при риске весеннего подтопления.