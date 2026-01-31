Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Никаких капризов: растения, которые цветут даже в самом нестабильном климате

Садоводство

Переменчивая погода способна за считанные дни испортить даже самый продуманный цветник. Жара сменяется похолоданием, дожди приходят после засухи, и не каждое растение выдерживает такие качели. Но есть культуры, которым капризы лета нипочем — они продолжают цвести и радовать глаз.

Бархатцы
Фото: commons.wikimedia.org by KENPEI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бархатцы

Почему стоит выбирать устойчивые растения

Нестабильное лето требует особого подхода к озеленению участка. Растениям приходится переносить перепады температур, сухие периоды и затяжные дожди. Именно поэтому все больше дачников делают ставку на проверенные культуры, которые не требуют сложного ухода и стабильно цветут.

Такие растения подходят для клумб, бордюров и миксбордеров. Они хорошо чувствуют себя в открытом грунте, не боятся кратковременных заморозков и сохраняют декоративность даже при неблагоприятных условиях, особенно если используется мульчирование и сохраняется структура почвы — приём, подробно разбираемый в материале про сохранение рыхлости земли.

Однолетники, которые не боятся жары и холода

Среди самых надежных однолетних культур особенно выделяется календула. Она спокойно переносит как летний зной, так и понижение температуры, а ее яркие соцветия украшают участок до поздней осени. Календула часто используется не только в цветниках, но и в огороде, где сочетается с овощными посадками.

Бархатцы также заслужили репутацию выносливых растений. Они устойчивы к засухе, продолжают цвести до осени и одновременно выполняют практическую функцию — отпугивают вредителей. Эти цветы одинаково хорошо подходят для клумб, контейнеров и посадок вдоль дорожек.

Эшшольция считается отличным вариантом для солнечных участков. Она легко переносит жару, не требует частых поливов и хорошо всходит даже при подзимнем посеве, что делает её удобной для нестабильных сезонов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Многолетники для прохладного и дождливого лета

Если лето выдается прохладным, на первый план выходят теневыносливые многолетники. Астильба хорошо растет в полутени, отличается морозостойкостью и продолжительным цветением. Ее пушистые соцветия сохраняют декоративность даже при высокой влажности.

Садовая герань считается одной из самых неприхотливых культур. Она легко адаптируется к разным условиям, одинаково хорошо развивается на солнце и в тени и стабильно цветет при любых погодных сценариях. При этом грамотный выбор места и соседей помогает продлить декоративный сезон, как это происходит у растений, формирующих осенний сад.

"Устойчивые многолетники выигрывают за счёт развитой корневой системы, которая сглаживает стресс от переувлажнения или кратковременной засухи", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Лыткин Игорь Михайлович.

Популярные вопросы о стойких садовых растениях

Какие цветы лучше всего переносят перепады температур?
Календула, бархатцы, эшшольция, астильба и садовая герань считаются одними из самых устойчивых.

Можно ли выращивать такие растения без частого полива?
Да, многие из них засухоустойчивы и подходят для участков с редким поливом.

Что лучше для переменчивого лета — однолетники или многолетники?
Лучший эффект дает их сочетание, так как они дополняют друг друга по декоративности и срокам цветения.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы лето цветы растения садоводство
Новости Все >
День рождения Спесивцева превращают в театральный квест: что покажут только тем, кто придёт
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе
Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись
Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным
Ошибка, которая сделает вас пешеходом: одно действие после ДТП лишает прав
Сначала заложен нос, потом отекает лицо: как обычный насморк доводит до реанимации
Едите это каждый день — и не худеете: эти продукты тормозят снижение веса
Питомец меняется на глазах: эти тревожные сигналы в поведении говорят о болезни
Одна ошибка — и мир небезопасен: как родители лишают ребенка доверия к жизни
Лунная орбита под угрозой: астероид 2024 YR4 выбрал неожиданный маршрут сближения
Сейчас читают
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Садоводство, цветоводство
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Садоводство, цветоводство
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Популярное
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона

В садах все чаще появляется эффектный кустарник, который цветет с начала лета до заморозков и не требует сложного ухода, привлекая яркими соцветиями.

Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Урожай без оглядки на прогнозы: огурцы, для которых плохой сезон больше не существует
Урожай без оглядки на прогнозы: огурцы, для которых плохой сезон больше не существует
Последние материалы
Заправлять или не заправлять: скрытая сторона 92-го бензина в китайских авто
Сливочный вкус с карамельной ноткой: крем, который любят даже те, кто не ест сладкое
Никаких капризов: растения, которые цветут даже в самом нестабильном климате
Без ламп, обогревателей и расходов: трюк с рассадой, который сделает ее идеальной
Нежный до последнего кусочка: вишнёвый пирог со сметанным кремом для любого стола
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Ногти наконец перестанут ломаться: 5 приемов, которые спасают даже тонкую пластину
Россияне рванули за китайскими бэушками: названы модели, за которыми стоит очередь
Эту запеканку прячут до ужина: жюльен такой вкусный, что его караулят у духовки
Красота вместо яиц: декоративные пернатые, которые превращают двор в сказку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.