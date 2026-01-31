Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Среди десятков сортов томатов дачники всё чаще выбирают проверенные варианты, которые не подводят из года в год. Один из таких — розовоплодный сорт, одинаково хорошо подходящий и для засолки, и для свежих салатов. Его ценят за вкус, устойчивость и простоту ухода.

Розовые томаты
Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовые томаты

Почему сорт Настенька так популярен

Томат "Настенька" был выведен алтайскими селекционерами и внесён в Госреестр в 2008 году. За это время он успел стать одним из самых любимых сортов у российских огородников. Его выбирают те, кто хочет получить стабильный урожай без сложной агротехники и при этом не жертвовать вкусом. Подобный подход всё чаще встречается и среди дачников, ориентированных на урожайные сорта томатов, где ценится баланс вкуса и надёжности.

Сорт считается универсальным: он одинаково хорош для свежего употребления, домашних заготовок, соков и томатных соусов. Особенно ценят его дачники, которые делают цельноплодные консервы.

Основные характеристики сорта

"Настенька" относится к детерминантным среднеспелым сортам. Кусты компактные, вырастают примерно до 70 сантиметров, но при этом нуждаются в подвязке и формировании. Это связано с весом плодов, особенно на нижних кистях.

Средний вес томатов составляет около 120-130 граммов, однако первые плоды могут достигать 300-500 граммов. Форма сердцевидная, с лёгкой ребристостью, цвет насыщенно-розовый. Мякоть плотная, мясистая, с ярко выраженным томатным вкусом.

Для чего лучше всего подходит Настенька

Сорт особенно удобен для тех, кто делает заготовки на зиму. Плоды с верхних кистей отлично подходят для цельноплодного консервирования. Более крупные томаты используют для салатов, соков и пасты.

Урожайность нельзя назвать рекордной — в среднем около 2 килограммов с квадратного метра, но стабильность и качество плодов компенсируют этот показатель. Во многом результат зависит от режима полива и приёмов, таких как мульчирование почвы, которое помогает избежать стрессов для растений.

Сравнение Настеньки с современными гибридами

Современные гибриды часто выигрывают по урожайности и лёжкости, но нередко уступают во вкусе. "Настенька" делает ставку именно на аромат и текстуру мякоти. В отличие от гибридов, сортовые семена можно заготавливать самостоятельно, что важно для многих дачников.

Плюсы и минусы сорта

По отзывам огородников, сорт стабильно получает высокие оценки. Он подходит для тех, кто ценит вкус и неприхотливость.

К основным преимуществам относят:

  • сладкий, насыщенный вкус без водянистости;
  • привлекательную форму и розовый цвет плодов;
  • устойчивость к большинству заболеваний;
  • универсальность в кулинарии и заготовках.

При этом у сорта есть и особенности, о которых стоит знать заранее:

  • склонность к растрескиванию у плодоножки при резких перепадах влажности;
  • умеренная урожайность;
  • слабая лёжкость — плоды лучше перерабатывать сразу;
  • в отдельные сезоны возможно появление вершинной гнили.

"Проблемы с вершинной гнилью чаще связаны не с сортом, а с нарушением водного и минерального баланса в почве", — отмечает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Никитин.

Советы по выращиванию томатов Настенька

  • Высаживайте рассаду на хорошо освещённом участке или в теплице.
  • Формируйте куст в 1-2 стебля и обязательно подвязывайте его по мере роста.
  • Следите за равномерным поливом, избегая пересыхания и резкого переувлажнения почвы. Для профилактики вершинной гнили полезно поддерживать баланс кальция и мульчировать грядки, сообщает портал Pro Город.

Популярные вопросы о сорте

Подходит ли сорт для засолки целиком

Да, особенно хорошо для этого подходят плоды с верхних кистей.

Можно ли выращивать сорт без теплицы

Да, он успешно растёт в открытом грунте в большинстве регионов.

Что лучше — гибрид или этот сорт

Если важны вкус и универсальность, "Настенька" часто выигрывает у гибридов.

Автор Алексей Данилов
Алексей Данилов — специалист по овощным культурам открытого грунта, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
