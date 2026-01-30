7 сортов малины, что рвут рынок: ягоды до 12 г, сладость такая, что путают с мёдом

Сладкая малина с крупными ягодами — не редкость, если правильно выбрать сорт. Одни подходят для варенья и заморозки, другие хороши в свежем виде и десертах. Есть варианты, которые радуют урожаем всё лето и не требуют сложного ухода.

Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова is licensed under publiс domain Куст малины

Почему важно выбирать сорт, а не надеяться на уход

Даже при хорошем поливе и подкормках не каждая малина даст плотные и сладкие ягоды. Многое зависит от генетики растения: размера костянок, плотности мякоти, устойчивости к погодным перепадам. Поэтому опытные дачники советуют начинать именно с проверенных сортов, которые стабильно показывают результат в разных регионах, особенно если участок уже сталкивался с проблемами истощения почвы и снижения урожайности, как это бывает при ошибках в уходе за ягодными культурами.

Геракл — крупные ягоды и два урожая

Этот ремонтантный сорт ценят за размер и плотность плодов. Ягоды тёмно-малиновые, конической формы, весом до 12 граммов. Вкус насыщенный, сладкий, с лёгкой кислинкой. Мякоть хорошо держит форму, поэтому малина подходит для заморозки и варенья. Урожай собирают дважды — летом и до самых заморозков.

Брянское диво — сладость даже на бедной почве

Ремонтантная малина с очень крупными ягодами, которые нередко достигают 10 граммов. Цвет тёмно-бордовый, мякоть сочная, но не водянистая, семян немного. Сорт хорошо адаптируется к разным условиям и подходит для свежего употребления, выпечки и десертов.

Жар-птица — аромат без лишних хлопот

Среднеранний сорт с ярко-красными блестящими ягодами. Отличается насыщенным "классическим" малиновым ароматом и сладким вкусом. Кусты компактные, шипов почти нет, поэтому сбор урожая не вызывает трудностей. Часто выбирается для семейного сада и детского меню, где важны натуральность и стабильность вкуса, как и при выборе культур для домашних заготовок.

Атлант — для заготовок и хранения

Ремонтантный сорт с удлинёнными ягодами до 12 граммов. Цвет тёмно-красный, мякоть плотная и транспортабельная. Такая малина не течёт в банке и хорошо переносит хранение. Основной урожай приходится на конец лета и начало осени.

Кумберленд — чёрная малина с фруктовыми нотами

Необычный сорт с тёмными ягодами весом 4-6 граммов. Несмотря на меньший размер, плоды очень сладкие и ароматные. Кусты мощные, устойчивы к болезням и возвратным заморозкам. Малину используют для джемов, домашних напитков и украшения десертов.

Оранжевое чудо — сладость без кислоты

Сорт выделяется янтарно-оранжевыми ягодами и медовым вкусом. Кислота практически отсутствует, а мякоть богата каротином. Ягоды хорошо заметны на кусте, сорт часто выбирают для детского питания и людей с чувствительным пищеварением.

Патриция — классика летнего урожая

Крупноплодный сорт с ягодами 6-9 граммов. Форма коническая, цвет насыщенно-малиновый. Вкус сбалансированный, аромат яркий. Кусты высокие и требуют подвязки, но в июле дают щедрый урожай, особенно подходящий для свежего употребления и быстрого варенья.

"Крупноплодные сорта требуют пространства и света, но при соблюдении этих условий они дают ягоды с более выраженным вкусом и плотной структурой", — считает инженер по охране окружающей среды обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Сравнение ремонтантных и летних сортов малины

Ремонтантные сорта плодоносят дольше и позволяют собирать ягоды до осени, но требуют регулярного питания. Летние сорта дают один, но более ранний и дружный урожай, часто отличаясь выраженным ароматом. Выбор зависит от целей — заготовки, свежий стол или продажа.

Плюсы и минусы сладких крупноплодных сортов

Крупная сладкая малина ценится за универсальность. Она подходит для варенья, заморозки, десертов и йогурта, но требует внимания к месту посадки и обрезке.

Высокая урожайность и крупные ягоды.

Насыщенный вкус и аромат.

Подходит для заготовок и свежего употребления.

Некоторым сортам нужна подвязка и регулярная обрезка.

Советы по выращиванию сладкой малины

Выбирайте солнечное место с хорошим дренажем. После сбора урожая обязательно удаляйте отплодоносившие побеги. Мульчируйте почву соломой или опилками, чтобы сохранить влагу и защитить корни. Регулярное прореживание помогает избежать мельчания ягод, сообщает EAOmedia.

Популярные вопросы о сортах

Сколько раз плодоносит ремонтантная малина

Обычно два раза — летом и осенью. При полной осенней обрезке урожай будет один, но более обильный.

Почему ягоды становятся мелкими

Чаще всего причина в загущении посадок, нехватке света или старых побегах.

Что лучше для варенья — плотные или мягкие ягоды

Для заготовок предпочтительнее плотные сорта, которые не разваливаются при варке.