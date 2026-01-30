7 сортов малины, что рвут рынок: ягоды до 12 г, сладость такая, что путают с мёдом

Сладкая малина с крупными ягодами — не редкость, если правильно выбрать сорт. Одни подходят для варенья и заморозки, другие хороши в свежем виде и десертах. Есть варианты, которые радуют урожаем всё лето и не требуют сложного ухода.
Даже при хорошем поливе и подкормках не каждая малина даст плотные и сладкие ягоды. Многое зависит от генетики растения: размера костянок, плотности мякоти, устойчивости к погодным перепадам. Поэтому опытные дачники советуют начинать именно с проверенных сортов, которые стабильно показывают результат в разных регионах, особенно если участок уже сталкивался с проблемами истощения почвы и снижения урожайности, как это бывает при ошибках в уходе за ягодными культурами.
Этот ремонтантный сорт ценят за размер и плотность плодов. Ягоды тёмно-малиновые, конической формы, весом до 12 граммов. Вкус насыщенный, сладкий, с лёгкой кислинкой. Мякоть хорошо держит форму, поэтому малина подходит для заморозки и варенья. Урожай собирают дважды — летом и до самых заморозков.
Ремонтантная малина с очень крупными ягодами, которые нередко достигают 10 граммов. Цвет тёмно-бордовый, мякоть сочная, но не водянистая, семян немного. Сорт хорошо адаптируется к разным условиям и подходит для свежего употребления, выпечки и десертов.
Среднеранний сорт с ярко-красными блестящими ягодами. Отличается насыщенным "классическим" малиновым ароматом и сладким вкусом. Кусты компактные, шипов почти нет, поэтому сбор урожая не вызывает трудностей. Часто выбирается для семейного сада и детского меню, где важны натуральность и стабильность вкуса, как и при выборе культур для домашних заготовок.
Ремонтантный сорт с удлинёнными ягодами до 12 граммов. Цвет тёмно-красный, мякоть плотная и транспортабельная. Такая малина не течёт в банке и хорошо переносит хранение. Основной урожай приходится на конец лета и начало осени.
Необычный сорт с тёмными ягодами весом 4-6 граммов. Несмотря на меньший размер, плоды очень сладкие и ароматные. Кусты мощные, устойчивы к болезням и возвратным заморозкам. Малину используют для джемов, домашних напитков и украшения десертов.
Сорт выделяется янтарно-оранжевыми ягодами и медовым вкусом. Кислота практически отсутствует, а мякоть богата каротином. Ягоды хорошо заметны на кусте, сорт часто выбирают для детского питания и людей с чувствительным пищеварением.
Крупноплодный сорт с ягодами 6-9 граммов. Форма коническая, цвет насыщенно-малиновый. Вкус сбалансированный, аромат яркий. Кусты высокие и требуют подвязки, но в июле дают щедрый урожай, особенно подходящий для свежего употребления и быстрого варенья.
"Крупноплодные сорта требуют пространства и света, но при соблюдении этих условий они дают ягоды с более выраженным вкусом и плотной структурой", — считает инженер по охране окружающей среды обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.
Ремонтантные сорта плодоносят дольше и позволяют собирать ягоды до осени, но требуют регулярного питания. Летние сорта дают один, но более ранний и дружный урожай, часто отличаясь выраженным ароматом. Выбор зависит от целей — заготовки, свежий стол или продажа.
Крупная сладкая малина ценится за универсальность. Она подходит для варенья, заморозки, десертов и йогурта, но требует внимания к месту посадки и обрезке.
Выбирайте солнечное место с хорошим дренажем. После сбора урожая обязательно удаляйте отплодоносившие побеги. Мульчируйте почву соломой или опилками, чтобы сохранить влагу и защитить корни. Регулярное прореживание помогает избежать мельчания ягод, сообщает EAOmedia.
Обычно два раза — летом и осенью. При полной осенней обрезке урожай будет один, но более обильный.
Чаще всего причина в загущении посадок, нехватке света или старых побегах.
Для заготовок предпочтительнее плотные сорта, которые не разваливаются при варке.
