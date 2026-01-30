Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Фиолетовый поток до осени: растение, которое оживляет даже пустой угол сада

Садоводство

Высокие ажурные стебли и облака фиолетовых соцветий делают вербену бонарскую одним из самых заметных растений в саду. Она легко вписывается в современные природные цветники и выглядит эффектно даже без сложного ухода. Эта культура ценится за длительное цветение, аромат и устойчивость к капризам погоды. 

Вербена бонарская
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вербена бонарская

Что представляет собой вербена бонарская

Вербена бонарская, которую также называют буэнос-айресской или аргентинской, родом из Южной Америки. В тропиках она растет как многолетник, однако в условиях умеренного климата выращивается в формате однолетнего растения. При этом за один сезон она успевает сформировать высокий и выразительный куст.

Растение образует прямостоячие стебли высотой от 120 см, которые выглядят легкими и почти невесомыми. Главный побег четко выражен, междоузлия длинные, а верхушка активно ветвится. Нижняя часть куста со временем слегка одревесневает, что добавляет устойчивости.

Листья удлиненные, ланцетовидные, насыщенно-зеленого цвета, с зубчатым краем. Они располагаются супротивно и достигают около 10 см в длину. Благодаря такому строению куст не выглядит массивным и хорошо пропускает свет.

Цветение и декоративные качества

Основное достоинство вербены бонарской — продолжительное и обильное цветение. Оно начинается в июне и может длиться до первых заморозков. В этот период растение буквально окутано фиолетово-лавандовым облаком, формируя выразительные вертикальные акценты, которые хорошо работают в композициях с декоративными злаками.

Мелкие пятилепестковые цветки собраны в плотные зонтиковидные соцветия, расположенные на верхушках побегов. Оттенки варьируются от аметистового до розовато-фиолетового. Аромат выраженный, благодаря чему растение активно привлекает бабочек и других опылителей.

Вербена подходит не только для цветников, но и для срезки. В воде она сохраняет свежесть до 10 дней, а в высушенном виде используется как декоративный сухоцвет. За сочетание красоты и практичности культура была отмечена наградой Королевского садоводческого общества.

"Длительное цветение и способность привлекать опылителей делают такие растения важным элементом устойчивых садовых экосистем, особенно в условиях снижения биоразнообразия", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Ворошилов.

Где и как лучше выращивать

Буэнос-айресская вербена особенно выигрышно смотрится в массовых посадках. Ее высаживают в миксбордерах, на клумбах, вдоль дорожек и на газонах в природном стиле. Такой подход позволяет добиться эффекта непрерывного цветения, сходного с тем, который дают культуры из подборки осенних растений и злаков.

Для посадки выбирают самое солнечное и теплое место. Легкая полутень допустима, но в тени цветение будет менее пышным. Почва нужна легкая, хорошо дренированная, умеренно плодородная, с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Размножение чаще всего проводят семенами. При рассадном способе растения зацветают уже в начале лета. Посев напрямую в грунт возможен в мае, однако в этом случае цветение смещается на более поздние сроки. Об этом сообщает Огород.ru.

Выращивание рассады и уход

На рассаду семена высевают в конце марта или начале апреля. Используют готовый универсальный грунт либо смесь торфа, садовой земли и песка. Семена очень мелкие, поэтому их не заглубляют, а распределяют по поверхности влажной почвы.

Проращивание проводят под пленкой при температуре около 22 °C, регулярно увлажняя субстрат. Всходы появляются через 10-15 дней. После этого рассаду переносят в более прохладные условия и внимательно следят за поливом, избегая как пересыхания, так и переувлажнения.

После появления 1-2 пар настоящих листьев растения пикируют и подкармливают комплексным удобрением. В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая, соблюдая расстояние 40-45 см между кустами.

Дальнейший уход включает умеренные поливы и удаление отцветших соцветий. В бедных почвах проводят несколько подкормок за сезон, избегая избытка азота. Культура устойчива к болезням, но в сырые годы может поражаться мучнистой росой.

Популярные вопросы о вербене бонарской

Как выбрать место для посадки вербены бонарской?

Лучше всего подходят открытые солнечные участки с легкой и дренированной почвой.

Сколько стоит вырастить вербену из семян?

Стоимость минимальна: достаточно приобрести пакет семян и базовый грунт для рассады.

Что лучше — посев в грунт или через рассаду?

Рассадный способ позволяет получить более раннее и обильное цветение.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы цветы рассада растения садоводство
Новости Все >
Кривое зеркало цен: отпуск Петросяна на Мальдивах исказил представление о роскоши
Дальнобой больше не золотая жила: почему водители теряют по 150 тысяч дохода
Блины стали индикатором экономики: блиндекс указал на сбой привычной логики инфляции
Весна не удержалась: январское тепло в Крыму оказалось паузой перед резким обвалом
Гаражная водка возвращается: легальный алкоголь теряет позиции по всей стране
Громкие лозунги Брюсселя: полный бан импорта рискует обернуться проблемами для ЕС
Без диплома, без стажа — и с зарплатой до 275 тысяч: вакансии, в которые трудно поверить
Вернулся после травмы и сразу в игру: Сафонову предстоит жёсткая борьба в ПСЖ
Секрет стройности без диет: пять привычек, которые помогут удержать вес навсегда
Характер кузбассовцев вырос под землёй и на морозе: обратная сторона выносливости
Сейчас читают
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Садоводство, цветоводство
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Садоводство, цветоводство
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Популярное
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается

Земклуника снова привлекает внимание дачников благодаря аромату, устойчивости и стабильному урожаю. Чем гибрид отличается от привычной клубники.

Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Они сглаживают всё — от дорожек до заборов: растения, которые впишутся в любой участок
Они сглаживают всё — от дорожек до заборов: растения, которые впишутся в любой участок
Последние материалы
Лето скачет — цветник держится: самые стойкие растения для капризного сезона
Климатические качели возвращаются: Тихий океан подаёт знаки опасной перемены
Пальто прошло фейсконтроль моды: меховой воротник — единственный верный выбор весной
Осторожно, вызывает зависимость: лазанья в аэрогриле уходит быстрее горячих пирожков
Урожай без оглядки на прогнозы: огурцы, для которых плохой сезон больше не существует
Ягод больше, чем куст может выдержать: простая подкормка превратит смородину в гиганта
Климат ломает рекорды: Земля вошла в опасный цикл, которого не было 175 лет
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Теплица делает рассаду заложницей капризов погоды: способ успокоить климат без техники
Такого с ножками вы ещё не делали: сочные шарики вызывают драку за последний кусок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.