Ольга Семёнова

Лето скачет — цветник держится: самые стойкие растения для капризного сезона

Садоводство

Переменчивое лето всё чаще испытывает цветники на прочность: жара сменяется холодом, засуха — проливными дождями. В таких условиях выживают далеко не все декоративные культуры. Однако есть растения, которые стабильно цветут независимо от погоды и не требуют сложного ухода. Об этом сообщает NEWS. ru.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему стойкие растения — лучший выбор для дачи

Климат становится менее предсказуемым, и привычные летники всё чаще разочаровывают. То выгорают на солнце, то страдают от холодных ночей и затяжных осадков. Поэтому многие дачники делают ставку на растения с высокой адаптивностью — те, что спокойно переносят температурные скачки и сохраняют декоративность.

Такие культуры подходят не только для клумб, но и для бордюров, миксбордеров и участков с минимальным уходом. Они выручают в те сезоны, когда погода диктует свои правила.

Однолетники, которые не боятся жары и холода

Среди самых выносливых летних цветов выделяется календула. Она одинаково хорошо переносит жару и кратковременные заморозки, продолжая цвести до поздней осени. Яркие оранжевые и жёлтые соцветия делают её универсальным украшением сада.

Бархатцы заслуженно считаются одними из самых неприхотливых растений. Они устойчивы к засухе, легко переносят зной и при этом цветут до первых холодов. Дополнительный плюс — способность отпугивать некоторых вредителей, что делает их полезными и для огорода.

Эшшольция идеально подходит для солнечных участков. Этот цветок спокойно переносит недостаток влаги, хорошо всходит при подзимнем посеве и раскрывает свои шелковистые бутоны даже в неблагоприятных условиях.

Многолетники для прохладного и дождливого лета

Когда лето выдаётся прохладным, на первый план выходят теневыносливые и влаголюбивые культуры. Астильба уверенно чувствует себя в полутени, образует пышные соцветия-метёлки и отличается высокой морозостойкостью.

"Астильба и похожие многолетники хорошо переносят переувлажнение, потому что их корневая система адаптирована к плотной и влажной почве" — отмечает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Михайлович Лыткин.

Садовая герань — ещё один универсальный вариант. Она легко адаптируется к разным условиям, хорошо растёт как на солнце, так и в тени, и продолжает цвести независимо от температурных колебаний. Это растение ценят за устойчивость и аккуратный внешний вид в течение всего сезона.

Сравнение однолетников и многолетников для переменчивого климата

Однолетние культуры, такие как календула, бархатцы и эшшольция, быстро зацветают и отлично справляются с жарой. Они подходят для солнечных участков и ежегодного обновления цветника. Многолетники — астильба и герань — выигрывают в прохладное и дождливое лето, обеспечивая стабильную декоративность без ежегодного посева.

"В условиях нестабильной погоды оптимально сочетать однолетники и многолетники: одни дают быстрый цвет, другие — стабильный фон на весь сезон" — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. ru Анна Романовна Беспалова.

Советы по выбору растений

  1. Оцените освещённость участка и уровень влажности.
  2. Сочетайте однолетники и многолетники в одном цветнике.
  3. Выбирайте засухоустойчивые растения для солнечных мест.
  4. Для полутени отдавайте предпочтение влаголюбивым культурам.
  5. Используйте мульчу для стабилизации почвы и защиты корней.

Популярные вопросы

Какие цветы подойдут для жаркого и сухого лета?

Календула, бархатцы и эшшольция хорошо переносят засуху и высокие температуры.

Что посадить в дождливом и прохладном климате?

Астильба и садовая герань сохраняют декоративность при избытке влаги и низких температурах.

Нужно ли укрывать такие растения при похолодании?

Большинство из них спокойно переносит кратковременные заморозки без дополнительной защиты.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
