Выглядит как декор — работает как овощ: плоды попадают с грядки прямо в заготовки

Физалис долгое время оставался в тени более популярных огородных культур, хотя по выносливости и декоративности ему сложно найти равных. Это растение способно расти почти без участия человека, стабильно плодоносить и украшать участок до глубокой осени. Современные сорта полностью изменили представление о его вкусе и применении.
Физалис относится к семейству паслёновых и легко узнаётся по характерным "фонарикам", в которых созревают плоды. Кусты достигают одного метра в высоту, активно ветвятся и выглядят декоративно на протяжении всего сезона. Листья крупные, светло-зелёные, цветки неброские, но многочисленные, а плоды формируются в плотной оболочке, защищающей их от внешних воздействий, сообщает издание "Ботаничка".
Ещё несколько десятилетий назад физалис воспринимали скорее как декоративную культуру или редкость для консервации. Сегодня ситуация изменилась: селекционеры вывели десятки овощных и ягодных сортов, а плоды всё чаще используют в домашней кухне, заготовках и даже ресторанной подаче десертов.
"Физалис интересен тем, что сочетает признаки дикорастущего растения и культурного овоща, благодаря чему он легко адаптируется к разным условиям участка", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Ворошилов.
Одно из главных достоинств физалиса — широкий выбор сортов. Существуют декоративные формы, которые выращивают ради эффектных оранжевых "фонариков", и съедобные разновидности, подходящие для разных кулинарных задач.
Овощной физалис образует мощные кусты и даёт крупные плоды массой до 90 г. Урожай с одного растения может достигать нескольких килограммов. По вкусу такие сорта варьируются от кисловатых до нейтральных и используются для соусов, маринования и термической обработки.
Ягодный физалис компактнее и менее урожайный, но выигрывает за счёт аромата и сладости. Его плоды напоминают клубнику, ананас или изюм, подходят для употребления в свежем виде, сушки и десертов. Разобраться во всём многообразии проще всего на практике, начиная с базовых сортов и постепенно подбирая любимые.
Физалис считается одним из самых неприхотливых летников. Его можно выращивать как через рассаду, так и прямым посевом в грунт. Семена быстро всходят, рассада не требует сложного ухода, а пересадка на постоянное место проходит без проблем.
Растение хорошо развивается в открытом грунте и в теплице, переносит кратковременные похолодания и не предъявляет строгих требований к освещению. Достаточно рыхлой почвы с добавлением компоста и золы, чтобы физалис активно рос и плодоносил, особенно при использовании мульчирования.
Основной приём, который действительно облегчает выращивание, — мульчирование. Плоды физалиса созревают и опадают на землю, поэтому слой соломы, опилок или нетканого материала помогает сохранить урожай чистым и целым.
Регулярный полив особенно важен в период активного роста и цветения, но взрослые растения способны переносить засуху. Пасынкование не требуется, так как именно боковые побеги обеспечивают обильное плодоношение. Подкормки проводят по желанию, ориентируясь на состояние почвы.
Физалис выгодно отличается от других паслёновых своей устойчивостью. Он редко поражается грибковыми заболеваниями, спокойно переносит влажную погоду и практически не страдает от вредителей. Даже в неблагоприятных условиях растения продолжают развиваться и формировать плоды без применения защитных препаратов.
"Для дачников физалис ценен именно как культура с минимальной потребностью во вмешательстве — он редко требует обработок и не истощает почву", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Лыткин.
Плодоношение у физалиса растянуто на несколько месяцев и продолжается до осени. Зрелые плоды легко распознать: оболочка светлеет и подсыхает, после чего ягоды сами опадают. Именно такие плоды считаются самыми вкусными.
В прохладных условиях физалис хорошо хранится и может сохранять свои качества несколько месяцев, что делает его удобным для хранения урожая и переработки.
Даже при тщательном сборе часть плодов остаётся под кустами, обеспечивая самосев на следующий год. В результате физалис может появляться на участке без дополнительных усилий со стороны садовода, иногда даже меняя место под воздействием птиц.
Овощные сорта подходят для заготовок, соусов и горячих блюд, отличаются крупными плодами и высокой урожайностью. Ягодные разновидности ценят за сладость, аромат и десертное назначение, хотя объём урожая у них меньше. Выбор зависит от того, планируется ли использовать физалис как овощную культуру или как альтернативу ягодам.
