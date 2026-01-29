Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Колесникова

Февральский ход против вредителей: после него урожай собирают не вёдрами, а тачками

Садоводство

Раньше урожай картофеля едва дотягивал до нескольких вёдер, а клубни часто портились из-за вредителей и гнили. Сейчас результат настолько обильный, что приходится думать, где хранить излишки. Секрет оказался не в дорогих удобрениях и не в весенних хлопотах, а в правильной работе с почвой ещё зимой.

Урожай картофеля в земле
Фото: Pravda.Ru by Ирина Колесникова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай картофеля в земле

Почему весна — уже поздно

Многие огородники уверены, что активные процессы в почве начинаются только с приходом тепла. На самом деле зима играет ключевую роль в формировании будущего урожая картофеля. Именно в холодный период можно значительно сократить количество вредителей и оздоровить грунт без химии.

Если пропустить осеннюю подготовку, весенние подкормки и уход часто дают слабый эффект. Почва просто не успевает восстановиться, а вредители благополучно переживают холод под защитой укрытий, что впоследствии приводит к проблемам с хранением урожая и риску гнилей, особенно в условиях сырого погреба, где картофель начинает портиться изнутри.

"Зимний период — это редкая возможность снизить биологическую нагрузку на почву без применения агрессивных средств, и игнорировать её значит сознательно оставлять риски на весну", — считает специалист по промышленной экологии, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Мороз как природный союзник

Один из самых эффективных приёмов — так называемое морозобойное обеззараживание. Суть метода в том, чтобы дать земле возможность глубоко и неравномерно промёрзнуть.

При таком подходе гибнут личинки проволочника, нематоды и возбудители гнилей, которые зимуют в верхних слоях почвы. Это естественный процесс, не требующий обработки инсектицидами и фунгицидами, что особенно важно для тех, кто выращивает овощи для семьи и стремится сократить химическую нагрузку на участок.

Ошибка, которая сохраняет вредителей

Распространённая практика — укрывать картофельные грядки на зиму толстым слоем мульчи, соломы или плёнкой. Делается это из лучших побуждений, но эффект оказывается обратным.

Под таким "одеялом" почва почти не промерзает, создавая комфортные условия для вредителей. Чтобы снизить их численность, грядки лучше оставить открытыми. Снежный покров при этом не мешает — он не препятствует глубокому промерзанию так, как плотное укрытие, в отличие от методов, рассчитанных на сохранение тепла, например при защите сада от заморозков.

Почему весенняя перекопка вредит урожаю

Глубокая перекопка весной способна свести на нет всю пользу зимнего промораживания. Она поднимает уцелевших личинок ближе к поверхности и нарушает структуру почвы.

Кроме того, такая обработка ускоряет потерю влаги, что особенно критично для картофеля в начале роста. Весной достаточно лёгкого рыхления верхнего слоя на 5-7 сантиметров, чтобы подготовить грядку к посадке без лишнего стресса для земли.

"Чрезмерное вмешательство в почву весной часто разрушает уже сформированный баланс, и растения вынуждены тратить силы не на рост, а на адаптацию", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Органика — строго по сезону

Компост и перепревший навоз лучше вносить осенью. За зиму органические вещества успевают переработаться и равномерно распределиться в почве, создавая сбалансированное питание для будущих посадок.

Весеннее внесение органики под картофель часто приводит к активизации вредителей и развитию болезней. Осенняя закладка позволяет избежать этих проблем и сократить объём работ в тёплый сезон.

Традиционный подход и зимняя подготовка

При стандартной схеме основная нагрузка приходится на весну — перекопка, подкормки, борьба с вредителями. Зимняя подготовка перераспределяет усилия и снижает количество проблем уже на старте сезона. Почва становится более здоровой, а растения — устойчивыми, сообщает Pro Город.

Советы по подготовке картофельной грядки

  • Осенью уберите растительные остатки с участка.
  • Не укрывайте грядку плотной мульчей или плёнкой.
  • Внесите компост или перепревший навоз до морозов.
  • Дайте почве свободно промёрзнуть зимой.
  • Весной ограничьтесь поверхностным рыхлением.

Популярные вопросы о зимней подготовке почвы

Нужно ли убирать снег с грядок

Нет, снежный покров не мешает морозному обеззараживанию.

Подходит ли метод для других культур

Да, его используют и для овощных грядок под морковь, свёклу и лук.

Можно ли сочетать с сидератами

Да, если сидераты скошены и заделаны в почву осенью.

Автор Ирина Колесникова
Ирина Колесникова — консультант по сезонным работам в саду, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
