Теплица кормит кухню: бамия превращает урожай в готовое блюдо без заготовок

Бамия долго считалась экзотикой, которая уместна скорее в рецептах восточной кухни, чем на обычной даче. Однако в последние годы этот овощ всё чаще появляется в теплицах даже в умеренном климате.
Бамия, или окра, относится к семейству мальвовых и считается родственницей гибискуса. Это теплолюбивая культура с длинным периодом плодоношения и выразительными цветами. Интерес к ней растёт на фоне усталости дачников от однотипного набора культур и желания загрузить теплицу более рационально, учитывая микроклимат и освещение, как это делают при работе с влажностью в теплице.
Бамия не требует сложной агротехники, но чувствительна к холоду, поэтому закрытый грунт для неё - оптимальный вариант. При стабильном тепле растение формирует урожай без резких пауз.
"Интерес к таким культурам объясним: люди ищут баланс между необычным вкусом и предсказуемым результатом, а теплица даёт этот контроль", — считает специалист по овощным культурам открытого грунта, обозреватель Pravda. ru Алексей Петрович Данилов.
Его ценят за практичность. Он относится к раннеспелым, быстрее вступает в плодоношение и формирует компактные кусты. Плоды короткие и ровные, их удобно собирать, не перегружая растение.
Такой формат особенно удобен в теплицах, где выращивают культуры "не вёдрами", а для регулярного свежего стола, как это делают при организации зимнего огорода без отопления.
Слизистость — особенность бамии, а не дефект. В супах и рагу она работает как натуральный загуститель, а при быстрой обжарке или запекании почти не ощущается. Молодые плоды длиной до 7 см сохраняют деликатную текстуру и нейтральный, слегка травянистый вкус.
У этой культуры есть свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать заранее. Бамия не заменяет томаты или огурцы, но дополняет тепличный набор. Об этом сообщает "Ботаничка"
Преимущества:
Ограничения:
В умеренном климате это рискованно: без теплицы урожай часто нестабилен.
Обычно несколько плодов каждые несколько дней в течение сезона.
Молодые плоды подходят для обоих вариантов, при заморозке аромат сохраняется хорошо.
