Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается

Название "земклуника" до сих пор воспринимается как нечто экспериментальное, хотя гибриду уже не одно десятилетие. Эта ягода постепенно возвращается на дачные участки благодаря устойчивости и вкусу, который редко встречается у привычной клубники. Всё чаще её выбирают те, кто ценит аромат и надёжность, а не внешний лоск.
Земклуника появилась в результате скрещивания садовой крупноплодной клубники и лесной земляники. Селекционеры стремились сохранить урожайность и размер ягод, но при этом вернуть насыщенный аромат, утраченный у многих современных сортов. Так появилась культура, ориентированная прежде всего на вкус.
Со временем стало ясно, что земклуника не вытесняет клубнику, а занимает отдельную нишу. Её редко выращивают ради продажи, зато охотно сажают на семейных грядках, как это бывает при выборе ягодных культур для дачи.
Ягоды земклуники чаще всего среднего размера, вытянутые, иногда неровной формы. По сравнению с глянцевой магазинной клубникой они выглядят скромнее и менее "показательно". Однако именно внешний минимализм компенсируется насыщенным ароматом.
Запах спелых ягод выраженно земляничный и хорошо ощутим даже на расстоянии. Вкус сладкий, с лёгкой кислинкой и более глубоким послевкусием, чем у большинства сортов клубники, выведенных с упором на товарный вид.
Одним из главных преимуществ земклуники называют её устойчивость к условиям выращивания. Она легче переносит холодную весну, перепады температур и повышенную влажность. Растения реже поражаются серой гнилью и другими заболеваниями, характерными для клубничных грядок.
Кроме того, земклуника способна расти на одном месте несколько лет без заметного снижения урожайности. В отличие от клубники, которую часто приходится обновлять каждые два-три сезона, гибрид дольше сохраняет стабильность, особенно при грамотном уходе и подборе почвы.
"Гибриды вроде земклуники менее чувствительны к истощению почвы, но всё равно требуют разумного подхода к питанию", — отмечает агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Сергеевич Едигаров.
По урожайности земклуника не ставит рекордов, но даёт ровный и предсказуемый результат. Ягоды созревают достаточно дружно, хорошо держатся на цветоносах и не мнутся при сборе. Плотная мякоть делает их удобными для заморозки и хранения.
Земклуника подходит для разных способов переработки. Её используют свежей, варят варенье, делают джемы и замораживают. При термической обработке аромат сохраняется лучше, чем у обычной клубники, что ценят любители домашних заготовок и те, кто интересуется летними ягодными заготовками.
Как и у любой культуры, у земклуники есть свои нюансы. Тем, кто ориентируется на крупные и идеально ровные ягоды, она может показаться слишком скромной. Отдельные сорта активно образуют усы, и без контроля грядка быстро разрастается.
Также стоит внимательно подходить к выбору посадочного материала. Саженцы земклуники встречаются реже, чем популярные сорта клубники, и риск пересорта здесь заметно выше. Об этом сообщает 7dach.
Земклуника особенно интересна дачникам, уставшим от капризных сортов клубники и постоянной борьбы с болезнями. Она хорошо подходит для небольших участков и тех случаев, когда урожай выращивают прежде всего для семьи.
Эта культура выбирается "для души": ради вкуса, аромата и стабильности, а не ради рекордных показателей.
Земклуника уступает клубнике по размеру и внешней привлекательности ягод, но выигрывает по аромату и устойчивости. Клубника чаще требует обновления посадок и защиты от болезней, тогда как земклуника дольше сохраняет продуктивность. По вкусу гибрид обычно воспринимается более насыщенным, особенно после переработки.
Перед выбором культуры стоит оценить её сильные и слабые стороны.
Лучше ориентироваться на устойчивые сорта с выраженным ароматом.
Обычно дороже стандартной клубники из-за меньшего распространения.
Выбор зависит от цели: для вкуса и аромата чаще выбирают земклунику.
