Екатерина Мартынова

Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается

Садоводство

Название "земклуника" до сих пор воспринимается как нечто экспериментальное, хотя гибриду уже не одно десятилетие. Эта ягода постепенно возвращается на дачные участки благодаря устойчивости и вкусу, который редко встречается у привычной клубники. Всё чаще её выбирают те, кто ценит аромат и надёжность, а не внешний лоск.

Спелые ягоды в саду
Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова is licensed under publiс domain
Спелые ягоды в саду

Что такое земклуника и зачем её выводили

Земклуника появилась в результате скрещивания садовой крупноплодной клубники и лесной земляники. Селекционеры стремились сохранить урожайность и размер ягод, но при этом вернуть насыщенный аромат, утраченный у многих современных сортов. Так появилась культура, ориентированная прежде всего на вкус.

Со временем стало ясно, что земклуника не вытесняет клубнику, а занимает отдельную нишу. Её редко выращивают ради продажи, зато охотно сажают на семейных грядках, как это бывает при выборе ягодных культур для дачи.

Внешний вид и вкусовые особенности

Ягоды земклуники чаще всего среднего размера, вытянутые, иногда неровной формы. По сравнению с глянцевой магазинной клубникой они выглядят скромнее и менее "показательно". Однако именно внешний минимализм компенсируется насыщенным ароматом.

Запах спелых ягод выраженно земляничный и хорошо ощутим даже на расстоянии. Вкус сладкий, с лёгкой кислинкой и более глубоким послевкусием, чем у большинства сортов клубники, выведенных с упором на товарный вид.

Почему земклунику считают неприхотливой

Одним из главных преимуществ земклуники называют её устойчивость к условиям выращивания. Она легче переносит холодную весну, перепады температур и повышенную влажность. Растения реже поражаются серой гнилью и другими заболеваниями, характерными для клубничных грядок.

Кроме того, земклуника способна расти на одном месте несколько лет без заметного снижения урожайности. В отличие от клубники, которую часто приходится обновлять каждые два-три сезона, гибрид дольше сохраняет стабильность, особенно при грамотном уходе и подборе почвы.

"Гибриды вроде земклуники менее чувствительны к истощению почвы, но всё равно требуют разумного подхода к питанию", — отмечает агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Сергеевич Едигаров.

Урожай и использование ягод

По урожайности земклуника не ставит рекордов, но даёт ровный и предсказуемый результат. Ягоды созревают достаточно дружно, хорошо держатся на цветоносах и не мнутся при сборе. Плотная мякоть делает их удобными для заморозки и хранения.

Земклуника подходит для разных способов переработки. Её используют свежей, варят варенье, делают джемы и замораживают. При термической обработке аромат сохраняется лучше, чем у обычной клубники, что ценят любители домашних заготовок и те, кто интересуется летними ягодными заготовками.

Возможные сложности при выращивании

Как и у любой культуры, у земклуники есть свои нюансы. Тем, кто ориентируется на крупные и идеально ровные ягоды, она может показаться слишком скромной. Отдельные сорта активно образуют усы, и без контроля грядка быстро разрастается.

Также стоит внимательно подходить к выбору посадочного материала. Саженцы земклуники встречаются реже, чем популярные сорта клубники, и риск пересорта здесь заметно выше. Об этом сообщает 7dach.

Кому подойдёт земклуника

Земклуника особенно интересна дачникам, уставшим от капризных сортов клубники и постоянной борьбы с болезнями. Она хорошо подходит для небольших участков и тех случаев, когда урожай выращивают прежде всего для семьи.

Эта культура выбирается "для души": ради вкуса, аромата и стабильности, а не ради рекордных показателей.

Сравнение земклуники и клубники

Земклуника уступает клубнике по размеру и внешней привлекательности ягод, но выигрывает по аромату и устойчивости. Клубника чаще требует обновления посадок и защиты от болезней, тогда как земклуника дольше сохраняет продуктивность. По вкусу гибрид обычно воспринимается более насыщенным, особенно после переработки.

Плюсы и минусы земклуники

Перед выбором культуры стоит оценить её сильные и слабые стороны.

Плюсы:

  • яркий земляничный аромат;
  • устойчивость к болезням и сырости;
  • стабильное плодоношение;
  • хорошая сохранность вкуса при заготовках.

Минусы:

  • более скромный размер ягод;
  • активное образование усов у некоторых сортов;
  • сложность с поиском качественной рассады.

Советы по выращиванию земклуники

  1. Выбирайте солнечное место с рыхлой и дренированной почвой.
  2. Высаживайте растения с запасом по расстоянию, учитывая рост усов.
  3. Регулярно удаляйте лишние побеги и старые листья.
  4. Используйте мульчирование для сохранения влаги и защиты ягод.

Популярные вопросы о земклунике

Как выбрать сорт для дачи?

Лучше ориентироваться на устойчивые сорта с выраженным ароматом.

Сколько стоит посадочный материал?

Обычно дороже стандартной клубники из-за меньшего распространения.

Что лучше — земклуника или клубника?

Выбор зависит от цели: для вкуса и аромата чаще выбирают земклунику.

Автор Екатерина Мартынова
Екатерина Мартынова — специалист по ягодным культурам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача ягоды урожай огород клубника заготовки садоводство
