Луковицы сгниют ещё до клумбы: критическая ошибка при весенней подготовке

Садоводство

Весенняя посадка луковичных — этап, от которого напрямую зависит здоровье растений и качество будущего цветения. Ошибки на старте часто приводят к слабым побегам и болезням на клумбе. Грамотная подготовка луковиц позволяет избежать большинства проблем.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Какие луковичные высаживают весной

Весной в грунт отправляют культуры, цветущие летом и осенью. Они теплолюбивы и не переносят возвратных заморозков, поэтому требуют особого подхода к срокам посадки.

К таким растениям относятся лилии, гладиолусы, амариллисы, кринум, фрезия, гальтония, эухарис, эукомис, тигридия, ранункулюс, трителейя, орнитогалум, крокосмия, нерине и другие клубнелуковичные. Именно для них весенняя подготовка имеет решающее значение.

"Подготовка луковиц — это не только защита от инфекций, но и работа с будущей корневой системой, которая формируется в первые недели после высадки", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Лыткин.

Когда высаживать луковицы в открытый грунт

Основной ориентир — температура почвы. Высадку проводят только после прогрева земли минимум до 10-12 °C и полного исчезновения угрозы заморозков. В средней полосе это обычно начало или середина мая, а при ранней весне — конец апреля.

Раньше других можно высаживать амариллисы, лилии, эухарис, крокосмию и эукомис. Более теплолюбивые культуры, такие как тигридия, кринум, орнитогалум и трителейя, лучше высаживать ближе к концу мая.

Как отобрать качественный посадочный материал

После хранения или покупки луковицы обязательно осматривают. Даже один заражённый экземпляр способен испортить всю клумбу.

Здоровые луковицы должны быть сухими, плотными, тяжёлыми, без трещин, пятен, плесени и белого налёта. Чешуи желательно сохранить целыми — они выполняют защитную функцию. Донце должно быть твёрдым, с зачатками корней, но без мягких участков.

Небольшие ростки и корневые бугорки допустимы. Однако длинные корни и вытянувшиеся ростки часто приводят к ослабленному развитию растения после посадки. Об этом сообщает Огород.ru.

Обязательная обработка перед посадкой

За 2-3 недели до высадки луковицы рекомендуется протравить. Для этого используют фунгицидные препараты или биологические средства согласно инструкции. Такая обработка снижает риск грибковых заболеваний.

Примерно за две недели до посадки полезно провести яровизацию на свету. За это время луковицы слегка зеленеют, а ткани становятся устойчивее к инфекциям.

Непосредственно перед посадкой луковицы замачивают в слабом растворе марганцовки на 30 минут, затем промывают и подсушивают. Дополнительно можно использовать стимуляторы роста, чтобы ускорить пробуждение и укоренение, особенно если ранее возникала плесень на луковицах.

Как правильно сажать луковицы весной

Посадку проводят в рыхлую, плодородную почву. Луковицу располагают донцем вниз, верхушкой вверх. Если определить направление сложно, допускается посадка на бок — росток всё равно найдёт путь к поверхности.

Глубина посадки зависит от размера:

  • мелкие луковицы заглубляют на 5-8 см;
  • крупные — на 15-20 см.

Удобно ориентироваться на правило "тройной высоты луковицы", соблюдая оптимальную глубину посадки.

Сравнение: посадка без подготовки и с подготовкой

Без предварительной обработки луковицы чаще болеют, дольше укореняются и могут не зацвести в первый сезон. Подготовленные экземпляры быстрее трогаются в рост, формируют крепкие побеги и дают более равномерное цветение.

"Даже при одинаковых условиях клумбы подготовленные луковицы выглядят визуально сильнее и формируют более устойчивую композицию", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. ru Анна Беспалова.

Популярные вопросы о подготовке луковичных к весенней посадке

Нужно ли обрабатывать покупные луковицы?

Да, даже магазинный материал может быть источником инфекции.

Можно ли сажать луковицы с ростками?

Можно, если ростки короткие и крепкие.

Что важнее — сроки или обработка?

Оба фактора одинаково важны для успешного цветения.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона

Февраль решает судьбу будущего урожая: именно сейчас закладывается задел для ранних овощей, ягод и цветов, которые летом удивят результатом.

Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой? Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
